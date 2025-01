Google Pixel affronta fastidioso bug nel gesto di navigazione, soluzione in arrivo

Dopo tre mesi di segnalazioni da parte degli utenti, Google ha confermato la presenza di un problema fastidioso relativo al gesto di navigazione “indietro” sui dispositivi Pixel. Questo inconveniente, emerso in seguito al rilascio dell’aggiornamento stabile di Android 15, ha portato a difficoltà riscontrate dagli utenti nel compiere questa azione di base. Lo scorrimento da destra a sinistra per tornare indietro risulta spesso inefficace, costringendo gli utenti a effettuare più tentativi. Resta soddisfacente, al contrario, il funzionamento dello scorrimento da sinistra a destra, che non sembra presentare problemi.

Le esperienze degli utenti e le soluzioni temporanee

In quest’arco di tempo, gli utenti del Google Pixel hanno cercato strategie alternative per aggirare il problema con la navigazione gestuale. Alcuni hanno optato per l’alternanza della modalità di navigazione, utilizzando i tradizionali tre pulsanti invece dei gesti. Altri, invece, hanno suggerito di modificare le impostazioni di sensibilità della navigazione gestuale nella speranza di migliorare la situazione. Nonostante questi tentativi non abbiano portato a una risoluzione definitiva, evidenziano la frustrazione degli utenti e il desiderio di una soluzione rapida.

L'annuncio di Google sulla correzione del bug

Google, da parte sua, ha confermato di essere a conoscenza del bug già da ottobre 2024. Recentemente, il colosso tecnologico ha annunciato che una correzione è in fase di sviluppo e sarà probabilmente inclusa nel prossimo aggiornamento di sicurezza. Sebbene non siano state fornite tempistiche precise, gli utenti possono finalmente sperare in un’imminente risoluzione del problema dopo un lungo periodo di attesa, contribuendo così a ristabilire la piena funzionalità della navigazione gestuale.

Passi per una soluzione temporanea

Fino all’arrivo della correzione ufficiale, gli utenti possono tentare una soluzione temporanea per affrontare il bug. Recentemente, sono stati divulgati alcuni passaggi per disattivare e riattivare la navigazione gestuale, che potrebbero contribuire a mitigare il problema, anche se non garantiscono risultati certi. Per procedere, è necessario accedere alle Impostazioni del dispositivo, selezionando la sezione Sistema, quindi Modalità di navigazione. Qui, cliccando sull'opzione dei tre pulsanti, si disattiverà la navigazione gestuale. Dopo aver riavviato lo smartphone, sarà possibile tornare nelle impostazioni e riattivare i gesi.

Sguardo al futuro: Google Pixel 9a e Pixel 10a

Oltre ai problemi attuali, c'è attesa per i futuri modelli di smartphone della gamma Pixel. La presentazione di Google Pixel 9a sembra ancora distante, ma già circolano voci sui dettagli del Google Pixel 10a e sull’intera linea Google Pixel 11, prevista per il 2026. Queste informazioni offrono uno sguardo interessante sulle future innovazioni e aggiornamenti, promettendo ai fan della tecnologia un’evoluzione continua nei prodotti offerti da Google.