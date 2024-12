Google Maps introduce icone personalizzate per veicoli su iOS e Android: ecco cosa c'è da sapere

Google Maps, l'applicazione di navigazione più utilizzata al mondo, sta lanciando una nuova funzionalità che consente agli utenti di scegliere icone personalizzate per i propri veicoli. Questo aggiornamento, attualmente in fase di test, sta cominciando a fare la sua apparizione anche sugli smartphone Android, promettendo un'esperienza di navigazione più interattiva e personalizzata per gli utenti.

Test delle icone personalizzate su iOS

Nel corso del mese passato, Google ha avviato un programma di test limitato per la funzione delle icone personalizzate su iOS, coinvolgendo un gruppo selezionato di utenti. Durante queste settimane, gli utenti interessati hanno ricevuto un messaggio in-app con un banner dedicato. Questo avviso sottolinea l'imminente disponibilità della nuova funzionalità, generando entusiasmo tra gli utenti Apple.

Le icone personalizzate rappresentano un modo innovativo per gli utenti di distinguere i propri veicoli durante la navigazione. Fino a questo momento, circa il 39% delle funzionalità di questa nuova opzione sembrano essere rivolte esclusivamente agli utenti più attivi della community Local Guides di Google Maps. Questo gruppo è composto da individui particolarmente impegnati nella condivisione di recensioni, fotografie e altre interazioni quotidiane nell'applicazione.

Graduale implementazione su Android

Parallelamente al test su iOS, Google ha avviato anche il rollout della stessa funzione su Android. Attualmente, solo specifici smartphone equipaggiati con la versione 24.50.04.705335264 di Google Maps sono coinvolti nel programma. Gli utenti giovatori di questo aggiornamento stanno iniziando a vedere apparire le icone personalizzate, portando con sé una ventata di novità rispetto alle tradizionali frecce blu indicative della propria posizione.

Il lancio progressivo della funzione suggerisce che Google desidera monitorare attentamente il feedback degli utenti prima di un lancio completo. La comunicazione diretta all’utente tramite banner non solo avvisa gli utenti della novità, ma crea anche un'aspettativa per una futura disponibilità generale.

Come utilizzare le icone personalizzate dei veicoli

Utilizzare le icone personalizzate per i veicoli su Google Maps si presenta come un'esperienza abbastanza semplice. Per cominciare, è necessario avviare un viaggio all'interno dell'applicazione. Una volta che il viaggio è attivo, l'icona blu a forma di freccia che indica la posizione dell'utente diventa il punto focale. Cliccando su questa icona, verrà presentata una selezione di opzioni di veicoli, tra cui berlina, SUV, camion fuoristrada, auto sportive e berline compatte.

Dopo aver scelto il tipo di veicolo, gli utenti possono ulteriormente personalizzare l'icona selezionando uno dei diversi colori disponibili. In questo modo, ogni guida diventa un'opportunità per esprimere il proprio stile. Questa funzione, apparentemente semplice, offre un tocco personale a un'esperienza che è già ampiamente utilizzata per la navigazione quotidiana.

Altri aggiornamenti recenti di Google Maps

Oltre all'introduzione delle icone personalizzate, Google Maps ha ricevuto recentemente un aggiornamento significativo che include segnalazioni in tempo reale riguardanti incidenti. Questo nuovo strumento permette agli utenti di ricevere informazioni aggiornate sulla sicurezza del proprio percorso, rendendo l'app ancor più utile per la pianificazione dei viaggi.

In aggiunta, su iOS l'interfaccia complessiva dell'app è stata ristrutturata, presentando un design più intuitivo e un uso semplificato delle varie opzioni disponibili. Questi miglioramenti sono certamente volti a migliorare l'esperienza dell'utente, rendendo Google Maps non solo un'app di navigazione, ma anche uno strumento interattivo per il viaggio.