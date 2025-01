Google lavora a nuove funzioni di navigazione per Android 16: ecco cosa aspettarsi

Con l'arrivo di Android 16, Google sta ponderando significativi miglioramenti per la navigazione sui dispositivi mobili. Tra queste novità spicca il supporto per la funzione “back predictivo”, attualmente disponibile solo per la navigazione gestuale. Questo aggiornamento rappresenta un passo avanti per migliorare l'esperienza utente e ridurre le frustrazioni legate alla navigazione tra diverse schermate delle app.

Che cos'è il back predictivo

Il back predictivo è una funzione progettata per rendere più intuitivo il ritorno alle schermate precedenti nelle applicazioni. Introducida inizialmente come opzione per sviluppatori in Android 13 e successivamente attivata di default in Android 15, questa feature consente di visualizzare in anticipo dove ci porterà il pulsante “indietro” prima di confermare l'uso del tasto. In questo modo, gli utenti possono decidere se tornare indietro o rimanere sulla schermata attiva.

Questa tecnologia è stata concepita per migliorare l'interazione con l'interfaccia, in particolare facendo apparire una miniatura della schermata iniziale durante il gesto di ritorno, riducendo così la possibilità di uscire accidentalmente da un'app. Si tratta di una risposta a un problema ricorrente: molti utenti premono il pulsante “indietro” e si ritrovano a chiudere l'app invece di tornare alla schermata desiderata.

L'importanza della navigazione a tre pulsanti

Nonostante il continuo sviluppo delle opzioni di navigazione gestuale, il metodo a tre pulsanti continua ad avere seguaci affezionati. Questo perché molti utenti trovano il sistema a pulsanti classico più veloce e intuitivo rispetto ai gesti, specialmente in situazioni in cui le mani sono occupate o il telefono non è facilmente maneggiabile. La navigazione a tre pulsanti, adottata da oltre dieci anni, rimane una scelta valida e popolare tra gli utenti di smartphone Android.

Per questo motivo, Google sta progettando di portare la funzione di back predictivo anche nel metodo a tre pulsanti con l'uscita di Android 16. Questo aggiornamento è atteso con grande interesse dagli utenti che sperano di usufruire di un'esperienza di navigazione più fluida e intuitiva anche senza dover passare alla navigazione gestuale.

Novità attese in Android 16

Attualmente, i test effettuati nella seconda anteprima per sviluppatori di Android 16 stanno mostrando i primi risultati promettenti. Giocando con il tasto “indietro”, è possibile già intravedere quale schermata si raggiungerà al rilascio del pulsante. Tuttavia, questa funzionalità potrebbe non essere ancora del tutto completa, dato che non è possibile visualizzare in anteprima la schermata iniziale durante il ritorno.

Stando alle aspettative, il supporto per il back predictivo potrebbe essere rilasciato in concomitanza con la prima beta di Android 16, prevista per la fine di questo mese. È probabile che il rilascio della versione stabile avvenga nel secondo trimestre dell'anno.

In aggiunta al back predictivo, Google sta lavorando su una nuova azione di swipe agli angoli dello schermo per attivare l’assistente predefinito durante l’utilizzo della navigazione a tre pulsanti. Altre modifiche sono state richieste dalla comunità, quali la possibilità di cambiare l'ordine dei pulsanti “indietro” e “recenti”, una richiesta che potrebbe migliorare ulteriormente l'efficacia della navigazione.

La comunità degli utenti si mostra già entusiasta di queste novità. Con la continua evoluzione del sistema operativo Android, ci aspettiamo che Google continui a sorprendere con nuove caratteristiche nel prossimo aggiornamento, migliorando ulteriormente l'interazione degli utenti con il loro dispositivo.