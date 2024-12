Google lancia Pixel Referral Rewards: opportunità di guadagno per i clienti americani

Google ha dato il via a un nuovo programma, intitolato Pixel Referral Rewards, nell'ambito della sua strategia di marketing affiliato. Destinato esclusivamente agli utenti statunitensi, questo sistema offre un incentivo interessante per chi desidera promuovere gli smartphone Pixel della compagnia. Attraverso questo programma, clienti e utenti possono ottenere vantaggi economici convincendo amici e conoscenti ad acquistare prodotti della serie Pixel.

Come funziona il programma Pixel Referral Rewards

Il funzionamento del programma è piuttosto semplice e allettante per gli utenti. Chi partecipa avrà l’opportunità di guadagnare un credito di 50 dollari sul Google Store per ogni nuovo cliente introdotto all'acquisto di uno smartphone Pixel. Nel contempo, chi riesce a vendere un dispositivo beneficerà anche di uno sconto del 10% sul suo prossimo acquisto di un telefono Google. Questo crea un duplice vantaggio per i soggetti coinvolti, rendendo il programma appetibile per molti. Secondo quanto dichiarato da Google, ogni affiliato riceverà il proprio credito entro un mese dall'effettuazione dell'acquisto.

Inoltre, i crediti accumulati possono essere utilizzati per ulteriori acquisti sul Google Store anche se, va sottolineato, non sono validi durante eventi promozionali particolari come il Black Friday o altre offerte speciali. Ciò significa che gli utenti potrebbero trovare opportunità di risparmio ulteriori, mentre continuano a promuovere la linea Pixel. Con un potenziale di guadagno fino a 500 dollari, questo sistema di referral si presenta come un modo interessante per spingere alla diffusione dei dispositivi Pixel nel mercato statunitense.

Un'iniziativa già vista in passato

Il Pixel Referral Rewards non rappresenta una novità assoluta per Google. Nel 2022, l'azienda aveva introdotto un programma simile, mirato sempre a sfruttare le relazioni interpersonali dei propri utenti. Sebbene l'iniziativa dell'anno scorso fosse più generosa — con un credito di 100 dollari per entrambi, l'affiliato e il nuovo cliente — la nuova versione si concentra su un modello più snello ma comunque accattivante. Entrambi i programmi, però, rimangono esclusivi per il mercato americano, non disponibile per coloro che si trovano in Europa o in altre regioni.

Questo approccio indica la volontà da parte di Google di intensificare le vendite della linea Pixel, ancora in fase di lancio sul mercato. L'attuale iniziativa è attiva fino al 30 giugno 2025 e si prevede che contribuisca ad incrementare le vendite dei telefoni di ultima generazione, tra cui Pixel 9 e Pixel 9 Pro, che già si stanno mostrando interessanti grazie a una serie di funzionalità potenziate dall'Intelligenza Artificiale.

Potenzialità dell'Intelligenza Artificiale nei dispositivi Pixel

Parlando di Pixel 9 e Pixel 9 Pro, uno dei punti di forza di questi smartphone è rappresentato dalle loro funzionalità avanzate, tra cui spicca il Creative Assistant. Questa caratteristica consente agli utenti di creare sticker e contenuti personalizzati, sfruttando le potenzialità offerte dall'IA. Così, chi acquista e utilizza uno smartphone della serie non solo beneficia di un dispositivo d'avanguardia, ma ha anche la possibilità di esplorare strumenti creativi innovativi.

Queste iniziative riflettono l’impegno di Google non solo nel promuovere i suoi prodotti, ma anche nel spingere l'adozione di tecnologie avanzate, rendendo gli smartphone Pixel sempre più attraenti per un ampio pubblico. Con il supporto di programmi come Pixel Referral Rewards, Google punta a consolidare la sua presenza nel mercato competitivo degli smartphone.