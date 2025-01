Google lancia novità per le sue applicazioni: ecco cosa aspettarsi nel 2025

Google continua a evolversi, proponendo costantemente nuove funzionalità all'interno delle sue applicazioni più popolari. Queste novità promettono di arricchire l'esperienza utente, permettendo una maggiore personalizzazione e migliorando l'interazione con gli strumenti digitali di uso quotidiano. Le applicazioni coinvolte in questa fase di aggiornamento comprendono Google Wallet, Google App, Google Messaggi, Google Home, Google Foto e Password Manager. Scopriamo insieme le principali novità in arrivo.

Google Wallet: chiave digitale per hotel

Una delle novità più attese proviene da Google Wallet, che ora offre la possibilità di fungere da chiave digitale per accedere alle camere d'albergo. Questa funzionalità, sebbene rivolta principalmente agli utenti statunitensi e britannici, rappresenta un passo significativo verso la digitalizzazione dei servizi alberghieri. La catena Club Quarters è la prima ad adottare questa opportunità, permettendo ai clienti di usare il proprio dispositivo mobile per accedere senza necessità di chiavi fisiche. Questo è un primo passo che potrebbe espandersi in futuro, rendendo l’esperienza di soggiorno più fluida e tecnologica.

App Google: collezioni pubbliche in arrivo

Una novità interessante per l’App Google riguarda le collezioni. Questa funzione, ancora in fase di sviluppo, consentirà agli utenti di rendere pubbliche le proprie collezioni. Nel momento del salvataggio di una nuova collezione, sarà possibile attivare un’opzione che le renderà visibili a tutti. Questa funzionalità potrebbe trasformare il modo in cui condividiamo idee e ispirazioni, rendendo la piattaforma più interattiva e sociale, anche se al momento non è ancora disponibile per il pubblico.

Google Messaggi: foto personalizzate per ogni contatto

Le novità non si fermano qui: Google Messaggi sta per introdurre la possibilità di impostare foto personalizzate per ogni contatto. Grazie a questa opzione, gli utenti potranno arricchire la loro rubrica con immagini personali, che si aggiungeranno a quelle predefinite. Questo aggiornamento, già in fase di distribuzione, rappresenta un modo semplice per dare un tocco più personale alle interazioni quotidiane, consentendo agli utenti di scegliere quale immagine visualizzare in base alle proprie preferenze.

Google Home: supporto per serrature smart

Un’altra importante novità riguarda Google Home, che ora supporta serrature smart Nest Protect e altre serrature certificate Matter. Questo aggiornamento, già in fase di attivazione per tutti, offre agli utenti una maggiore libertà nella scelta e nella gestione dei dispositivi di sicurezza domestica. Con questo supporto ampliato, gli utenti possono integrare diversi sistemi di sicurezza all’interno della propria rete domestica senza preoccuparsi della compatibilità.

Google Foto: semplificazione del menù di navigazione

Google Foto, per migliorare la chiarezza e la navigazione, apporterà una modifica al menù di navigazione. Dalla versione 7.11, non sarà più presente la scheda "Ricordi". Al suo posto, gli utenti troveranno solo le sezioni "Foto", "Raccolte" e "Cerca". Tuttavia, il feed "Momenti", che raccoglie automaticamente le foto e i video, rimarrà a disposizione, permettendo di accedere rapidamente ai contenuti più rilevanti. Questo ci porta a una fruizione più immediata e lineare dell'app.

Password Manager: gestione semplificata delle password

Infine, si segnala un’importante novità su Password Manager. Google sta lavorando all’introduzione di un’opzione che consentirà di eliminare tutte le password e le passkey salvate con un solo clic. Attualmente, l'unica possibilità è quella di procedere all'eliminazione manuale di ogni singola password. Questa funzionalità, attesa da molti utenti, promette di semplificare notevolmente la gestione delle credenziali e di migliorare la sicurezza degli account.

Con l’arrivo di queste nuove funzioni, Google dimostra ancora una volta il proprio impegno nell'offrire esperienze sempre più avanzate e personalizzate per i propri utenti.