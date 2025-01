Google Foto si prepara a reintrodurre la condivisione di immagini da app di terze parti

Nel panorama sempre in evoluzione delle applicazioni per la gestione di foto e video, Google Foto sta facendo discutere con l'anticipazione di un possibile ritorno a una funzionalità che molti utenti trovarono utile. Negli ultimi aggiornamenti, infatti, ci sono indizi che lasciano pensare a una reintroduzione della condivisione di immagini da applicazioni di terze parti. Questa possibilità, già presente nel 2017 e rimossa nel 2024, potrebbe rientrare nel prossimo aggiornamento dell'app.

Ritorno della condivisione con i partner

La funzionalità di condivisione con i partner di Google Foto ha sempre avuto lo scopo di semplificare il modo in cui gli utenti possono condividere le loro immagini. Permette infatti di trasmettere in modo automatico l'intera libreria di foto con selezionate persone. Tuttavia, nell'ottobre del 2024, Google ha deciso di eliminare il supporto per screenshot e download di immagini provenienti da applicazioni di terze parti. Questo ha suscitato non poche lamentele tra gli utenti che si erano abituati a utilizzare questa comodità.

Recentemente, con la versione 7.12 dell'applicazione, è stata individuata una nuova impostazione che lascia sperare in un possibile ripristino della funzione. Sebbene attualmente non sia attiva per gli utenti, i codici suggeriscono che, una volta rilasciata, la funzionalità sarà disattivata di default e gli utenti dovranno attivarla manualmente. Questo approccio sembra mirato a garantire un uso consapevole della funzione da parte degli utenti, che potranno così decidere se e come condividere i loro contenuti.

Nuove funzionalità in arrivo: Stack Photos

Oltre alla reintroduzione della condivisione con i partner, ci sono notizie riguardo un'altra novità attesa: la funzionalità Stack Photos. Questa nuova opzione dovrebbe consentire agli utenti di raggruppare manualmente le immagini, diversamente dall'attuale predisposizione automatica che l'applicazione adotta per i contenuti simili se l'impostazione è attivata. La possibilità di raggruppare immagini secondo criteri scelti dall'utente rappresenterebbe un miglioramento significativo per chi desidera avere maggiore controllo sulla propria collezione fotografica.

È ancora presto per avere dettagli precisi sulle tempistiche di rilascio di queste novità. Google, tipicamente, non comunica in anticipo le date precise di implementazione delle nuove funzionalità, ma l'emergere di queste opzioni nel codice di aggiornamento è sicuramente un segnale positivo per gli utenti in attesa di un miglioramento dell’esperienza d'uso di Google Foto.

Dove scaricare l'ultima versione di Google Foto

Per coloro che desiderano provare le ultime novità quando saranno disponibili, è possibile scaricare l'ultima versione di Google Foto per Android direttamente dal Google Play Store. Gli aggiornamenti tempestivi sono decisivi per ricevere le nuove funzionalità non appena vengono rilasciate, così da poter esplorare al meglio le potenzialità dell'app. Se la reintroduzione della condivisione con i partner e la nuova opzione di raggruppamento delle immagini soddisferanno le attese degli utenti, rappresenteranno senza dubbio un passo significativo nel percorso evolutivo dell’applicazione di Google.