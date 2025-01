Google considera di rimuovere "Luck Be a Landlord" dal Play Store per motivi di classificazione

La recente decisione di Google di mettere in discussione la presenza del gioco "Luck Be a Landlord" sul proprio Play Store ha sollevato notevoli preoccupazioni. La compagnia ha comunicato allo sviluppatore, TrampolineTales, che il gioco potrebbe essere rimosso a causa di questioni legate alla sua classificazione per età. Nonostante "Luck Be a Landlord" non presenti meccanismi di gioco d'azzardo veri e propri, Google ha espresso preoccupazioni legate alla sua percezione come gioco di fortuna, lasciando gli sviluppatori con una grande incognita.

La notifica di Google e la risposta dello sviluppatore

Il 1° gennaio 2025, TrampolineTales ha ricevuto una notifica da Google riguardo alle preoccupazioni su come il gioco fosse classificato. Secondo la comunicazione, elementi potenzialmente associabili al gioco d'azzardo erano stati individuati nella meccanica di gioco, alimentando il timore di possibili azioni punitive da parte della piattaforma. In risposta a questa situazione, lo sviluppatore ha dichiarato di aver completato un questionario per la classificazione proposta da Google, segnalando la volontà di accettare che il proprio titolo venisse considerato in modo da evitare un ban globale.

TrampolineTales sostiene con fermezza che "Luck Be a Landlord" meriterebbe una classificazione E10+, appropriata per ragazzi dai 10 anni in su. In questo modo, l’azienda punta a chiarire la propria posizione, oltre a differenziare il proprio titolo da giochi che effettivamente presentano dinamiche di gambling con denaro reale o virtuale.

Il contesto di "Luck Be a Landlord" nel panorama videoludico

Il titolo "Luck Be a Landlord" è un roguelike deckbuilder che simula l’aspetto di una slot machine, coinvolgendo il giocatore in tentativi di gestione di risorse e ottimizzazione delle scelte. Tuttavia, a differenza di molte slot machine, non richiede l'uso né di denaro reale né di valuta virtuale, il che rende la questione della classificazione ancora più spinosa. Nonostante l'assenza del vero gioco d'azzardo, le preoccupazioni di Google si basano su aspetti di percezione culturale e sulle norme attuali della classificazione.

Questa situazione non è da considerarsi un caso isolato. Anche il gioco "Balatro", che trae ispirazione da "Luck Be a Landlord" ma adotta meccaniche di poker, ha affrontato complicazioni simili, venendo temporaneamente rimosso dal Nintendo eShop in seguito a problemi di classificazione. In Europa, "Balatro" ha ricevuto un rating PEGI 18+, evidenziando come le dinamiche di gioco possano variare nella percezione degli enti di regolamentazione.

Incongruenze nel sistema di classificazione dei giochi

La questione aperta dalla situazione di "Luck Be a Landlord" porta a riflessioni più ampie sulla coerenza dei sistemi di classificazione dei giochi. Mentre titoli come questo e "Balatro" sono etichettati come giochi d'azzardo, altri giochi che includono meccaniche di gambling, come "EA Sports FC Mobile" e "Pokémon TCG Pocket", ricevono invece classificazioni decisamente più favorevoli. Questi titoli consentono acquisti di pacchetti casuali tramite denaro reale e continuano a ottenere classificazioni E, adatte a tutti.

Queste discrepanze evidenziano una mancanza di chiarezza e uniformità nei criteri di valutazione adottati dalle piattaforme e dagli enti che si occupano della regolamentazione dei giochi. È evidente una necessità di maggiore coerenza nelle decisioni riguardo le classificazioni, affinché i giocatori e i genitori abbiano accesso a informazioni più accurate per orientarsi nel vasto panorama videoludico, evitando confusioni che potrebbero influire sulla scelta di cosa giocare, specialmente per le categorie più giovani.