Gli occhiali smart di Meta si aggiornano: traduzioni in tempo reale anche in italiano

Meta ha recentemente comunicato l’inizio della distribuzione dell’aggiornamento software v11 per i suoi occhiali Ray-Ban Meta Smart Glasses. Questa nuova versione mira a rendere l’esperienza utente più fluida e versatile, introducendo funzionalità avanzate che intrecciano tecnologia e praticità. Tra le novità più attese spiccano le capacità di traduzione in tempo reale e l'interazione semplificata con l'intelligenza artificiale.

Intelligenza artificiale in tempo reale per un’interazione semplificata

Una delle principali innovazioni offerte dall'aggiornamento è la presenza dell’intelligenza artificiale di Meta AI, che ora consente di interagire con gli occhiali in modo ancora più naturale e intuitivo. Gli utenti possono porre domande e ricevere risposte senza la necessità di attivare manualmente il dispositivo, semplicemente parlando in contesti quotidiani. Questo fa sì che gli occhiali si rivelino particolarmente utili in situazioni di multitasking, come cucinare o fare giardinaggio. La possibilità di interrompere l'AI in qualsiasi momento per approfondire determinate domande o cambiare argomento rende l'esperienza ancora più fluida.

Le promesse di Meta non si fermano qui: è previsto che con il passare del tempo, l'intelligenza artificiale sarà in grado di fornire suggerimenti senza necessità di richieste da parte dell’utente. Questa evoluzione potrebbe trasformare gli occhiali non solo in uno strumento di assistenza, ma in veri e propri consigliatori virtuali, capaci di anticipare le esigenze di chi li indossa.

Traduzioni in tempo reale: un salto nella comunicazione globale

Un altro aspetto innovativo degli occhiali Meta è la nuova funzione di traduzione in tempo reale. Gli utenti potranno godere di traduzioni istantanee da e verso diverse lingue, tra cui inglese, spagnolo, francese e italiano, semplicemente parlando. Questa funzionalità rappresenta un passo avanti significativo nella comunicazione e nella fruizione di contenuti multilingue.

Le traduzioni possono essere ascoltate tramite gli altoparlanti open-ear integrati negli occhiali, permettendo un’esperienza senza interruzioni nel mondo reale. In alternativa, sarà possibile visualizzare le trascrizioni sul proprio smartphone, rendendo l’esperienza ancora più accessibile e comoda. Tale funzione si rivela estremamente vantaggiosa per coloro che viaggiano frequentemente o interagiscono con persone di diverse nazionalità, facilitando il superamento della barriera linguistica.

Riconoscimento musicale e nuove interazioni

Oltre alle già menzionate innovazioni linguistiche, l’aggiornamento v11 introduce anche la possibilità di riconoscere brani musicali attraverso l'uso di Shazam. Pronunciando “Hey Meta, che canzone è questa?”, gli utenti potranno ricevere informazioni im...mediati sui brani che stanno ascoltando. Questa funzionalità non solo amplifica le capacità degli occhiali, ma consente anche una fruizione della musica più interattiva e coinvolgente.

È importante notare che queste nuove funzionalità sono attualmente disponibili solo per i membri del programma Early Access, attivo al momento negli Stati Uniti e in Canada. Gli utenti in altre regioni, tra cui l'Europa, sperano che queste tecnologie arrivino presto anche sui loro dispositivi, rendendo ore di interazione più smart e integrate nella vita di tutti i giorni.