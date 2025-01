Garmin presenta novità interessanti a Milano: gli sportwatch Instinct 3 e zūmo R1 Radar

In occasione di un evento tenutosi a Milano, Garmin ha svelato le ultime novità per il mercato italiano, portando attenzione sulla nuova serie di sportwatch Instinct 3 e sul dispositivo zūmo R1 Radar, progettato per motociclisti. Mentre a Las Vegas si svolge il CES 2025, Garmin si distingue con innovazioni pensate per gli appassionati di sport e avventure all'aperto.

Garmin Instinct 3: innovazioni nella gamma degli sportwatch

La serie di sportwatch Garmin Instinct 3 si presenta con importanti aggiornamenti rispetto alle generazioni precedenti. Uno dei principali cambiamenti è rappresentato dall’adozione della tecnologia AMOLED, che sostituisce i display MiP monocromatici utilizzati in precedenza. Questa novità è evidente solo in un modello della serie, il Garmin Instinct 3 AMOLED, mentre gli altri modelli comprendono l’Instinct 3 Solar e la versione Instinct E.

Il modello flagship, Garmin Instinct 3 AMOLED, è completo di funzionalità avanzate e materiali resistenti, rendendolo ideale per gli atleti in cerca di performance elevate. La variante Solar condivide molte caratteristiche con il modello AMOLED, ma offre una gestione dell'energia migliorata grazie alla tecnologia Power Glass, che cattura l'energia solare per prolungare l’autonomia. L'Instinct E, più economico, si rivolge a chi ha un budget limitato, ma offre comunque specifiche di buon livello.

Dettagli tecnici degli sportwatch Garmin Instinct 3

La gamma Garmin Instinct 3 include vari modelli con diverse dimensioni della cassa, da 45 mm e 50 mm. La versione da 45 mm presenta uno schermo AMOLED di 1,2 pollici con risoluzione di 390 x 390 pixel, mentre la versione da 50 mm ha uno schermo da 1,3 pollici con risoluzione di 416 x 416 pixel. Le versioni AMOLED dispongono di 4 GB di archiviazione interna, mentre l'Instinct E offre 128 MB.

Tra gli altri punti di forza, questo sportwatch è dotato di una gamma completa di sensori, tra cui cardiofrequenzimetro, bussola e altimetro barometrico, oltre a un sistema di illuminazione integrato utile per la sicurezza durante le attività notturne. La capacità di gestione della batteria varia da modello a modello, con il 45 mm che può durare fino a 32 ore in modalità GPS, mentre il 50 mm può arrivare fino a 40 ore.

La potenza dell’energia solare con Garmin Instinct 3 Solar

Garmin ha ampliato la sua offerta con il modello Instinct 3 Solar, in grado di sfruttare la luce naturale per ricaricarsi. Entrambi i modelli, disponibili in diverse dimensioni, possono contare su un display MiP monocromatico, differente rispetto ai modelli AMOLED. Con la capacità di essere alimentati da energia solare, questi sportwatch offrono tempi di utilizzo eccezionali, ad esempio il 45 mm può raggiungere un’autonomia illimitata se indossato quotidianamente sotto luce diretta.

Inoltre, l'Instinct 3 Solar presenta una gestione di funzioni GPS e un’ampia compatibilità con i sistemi di localizzazione come GPS e GLONASS. Un vantaggio considerevole è il basso consumo energetico, il che consente di ottenere prestazioni durature per le avventure all’aperto, mantenendo sempre la connessione e le funzionalità monitoraggio anche durante le lunghe escursioni.

Garmin Instinct E: un’opzione economica ma funzionale

Il modello più accessibile, Garmin Instinct E, si rivolge a un pubblico che cerca un dispositivo robusto senza necessità delle funzionalità avanzate offerte dai modelli più costosi. Con dimensioni di cassa di 40 e 45 mm, Instinct E offre uno schermo MiP con risoluzioni adeguate ma limitate rispetto agli altri modelli, ideali per chi desidera monitorare l’attività senza necessitare di schermi particolarmente sofisticati.

Nonostante sia economico, offre una buona selezione di sensori e funzionalità base per il monitoraggio dell’attività fisica, sebbene non disponga della tecnologia SatIQ. Le prestazioni della batteria sono comunque competitive, garantendo un’autonomia apprezzabile durante l’uso quotidiano.

Garmin zūmo R1 Radar: maggiore sicurezza per i motociclisti

Garmin ha presentato anche il zūmo R1 Radar, il primo sistema radar per motocicli progettato per migliorare la consapevolezza dei conducenti. Simile al sistema Garmin Varia per ciclisti, questo dispositivo è montato sotto la targa della moto per monitorare i veicoli in avvicinamento fino a 60 metri.

Quando il radar rileva un veicolo vicino, le luci posteriori lampeggiano per aumentare la visibilità, ed emette avvisi visivi e sonori collegandosi a un casco o auricolare tramite app. Questo sistema è particolarmente utile per la sicurezza dei motociclisti, rendendoli più visibili agli altri utenti della strada e migliorando la risposta in situazioni di potenziale rischio.

Prezzi e disponibilità sul mercato italiano

Il prezzo del Garmin zūmo R1 Radar è fissato a 599,99 euro, mentre l’abbinamento con il navigatore zūmo XT2 porta il costo a 1.199,99 euro. La nuova serie di sportwatch Garmin sarà disponibile dal 10 gennaio 2024 sul sito ufficiale di Garmin, e in seguito anche su piattaforme come Amazon e negozi autorizzati. Questi dispositivi offriranno ai consumatori soluzioni all'avanguardia e pratiche per le loro esigenze sportive e di mobilità.