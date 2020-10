La fotocamera 360° è una tipologia di prodotto che, negli ultimi anni, ha ottenuto l’attenzione del grande pubblico.

Le foto a 360 gradi infatti, sono oggi particolarmente diffuse sui social network come Instagram e Facebook, dove gli semplici scatti fotografici sono ormai un limite valicato da tempo. Attraverso questa particolare soluzione visiva, è possibile guardarsi attorno (per l’appunto, a 360 gradi) come se ci si trovasse nello stesso punto in cui era posizionata la fotocamera al momento dello scatto. Un’innovazione incredibile, sospinta dalla sempre più presente realtà virtuale e dai relativi visori.

In questo articolo ci focalizzeremo nello specifico sulle fotocamere in grado di supportare questa tecnologia, cercando di capire come funzionano e quali sono le caratteristiche salienti delle stesse. Infine, ovviamente, ci concentreremo sui singoli prodotti, cercando di capire quali sono i modelli più interessanti nella moltitudine ad oggi presente sul mercato.

Fotocamera 360°? Una scelta tutt’altro che semplice!

Questi particolari dispositivi sono prodotti da numerose aziende. Il mercato infatti, è ricco di brand asiatico a basso costo in grado di offrire (talvolta con esiti disastrosi) un compromesso tra qualità e prezzo.

Di contro, anche i big della tecnologia si sono gettati in questa nicchia, offrendo modelli pregevoli anche se dal costo più elevato. Ne è l’esempio Samsung, che ha puntato sulle fotocamere di questo tipo in maniera decisa negli ultimi anni. Di seguito cercheremo di individuare i parametri fondamentali per determinare la qualità di una fotocamera 360° ed, eventualmente, per trovare un compromesso tra costo e qualità, nel caso il budget a disposizione non sia altissimo.

Materiali di costruzione

I materiali di costruzione di questi prodotti hanno un peso specifico enorme. Il motivo è molto semplice: a meno di rare eccezioni, una fotocamera di questo tipo viene utilizzata all’esterno.

In base a ciò, è facile comprendere come agenti atmosferici, polvere e acqua siano potenzialmente dei pericoli con cui fare i conti. Scegliere un modello che garantisce un minimo di garanzie in tal senso, dunque, è una necessità per pressoché qualunque tipologia di utenza. Ovviamente poi, un prodotto resistente, tende a durare anche più facilmente nel tempo.

Risoluzione supportata e fluidità video

Al di là di soluzioni tecnologiche, stiamo pur sempre parlando di un dispositivo che deve riprendere immagini. In tal senso dunque, la risoluzione e la qualità delle riprese risulta di vitale importanza in fase di scelta.

Per gli standard odierni, consigliamo di scegliere una fotocamera capace di eseguire almeno video/foto con risoluzione Full HD 1080 pixel. Se il dispositivo viene utilizzato anche per effettuare riprese anche i frame per secondo sono un parametro da tenere in considerazione per ottenere riprese fluide e di qualità.

Compatibilità con Android/iOS

Al giorno d’oggi il mondo è spaccato in due: chi ha smartphone Android e chi utilizza iPhone. Sotto questo punto di vista, è saggio controllare che esista compatibilità tra la fotocamera 360° che si sta per acquistare e il proprio dispositivo mobile.

Se i due prodotti sono in grado di “comunicare” tra l’oro, l’esperienza utente sarà sicuramente più apprezzabile e le foto ed i video più facilmente editabili e condivisibili sui social.

Alimentazione/autonomia

Come già accennato in precedenza, queste telecamere vengono spesso utilizzate all’esterno, dunque risultano difficili da alimentare. In tal senso, molti modelli presentano una batteria interna, in grado di fornire un’autonomia più o meno prolungata nel tempo. Sotto questo punto di vista, si parla spesso di soluzioni pressoché identiche a quelle presentate dagli odierni smartphone.

I modelli invece con alimentazione più classica, molto spesso, adottano prese USB e altre soluzioni simili per rifornirsi di energia.

Memoria interna e altre funzioni

Similarmente a tanti altri dispositivi elettronici, anche le fotocamere 360° offrono spesso degli spazi di archiviazione. In molti casi, si tratta semplicemente di slot SSD che permettono di inserire questa tipologia di schede per poter archiviare foto e video ottenuti attraverso la telecamera. In altri casi la memoria interna e fissa e non può essere sostituita. Nei modelli migliori è possibile sfruttare più comodamente la memoria del proprio smartphone.

Non vanno poi dimenticate anche altre funzioni, più o meno avanzate e/o utili, spesso legate a questo tipo di dispositivo come:

sensori di movimento

microfoni per riprese audio

gestione tramite WiFi/smartphone

eventuali telecomandi o controlli da remoto

Le migliori Fotocamere 360° sul mercato

Fatta questa premessa, è possibile passare all’analisi dei modelli attualmente presenti sul mercato, con una lista che rappresenta quanto di meglio è al momento disponibile negli store digitali e in quelli fisici.

Kodak PixPro SP360

Kodak PixPro SP360, forte di un brand arcinoto nell’ambito della fotografia, è una fotocamera 360° tra le più interessanti tra le tante disponibili attualmente.

Si tratta di un modello dotato di una lente sferica con sensore da 16 MP. La risoluzione è in Full HD, dunque in linea con gli standard del settore. Nello specifico la massima risoluzione supportata è 1920 x 1080 pixel, con video registrati in formato H.264 ed MP4.

La compatibilità con iPhone e Android, permette al dispositivo Kodak di essere potenzialmente appetibile per una vasta platea di utenti. Va sottolineato il materiale di realizzazione, resistente a urti e cadute di 2 metri, così come a polvere, acqua e freddo. Infine, merita una rapida citazione anche il design, particolarmente apprezzabile sia per quanto riguarda la praticità, sia sotto il punto di vista puramente estetico.

Ricoh THETA S Doppia Fotocamera 360°

Ricoh THETA S propone all’utente una doppia fotocamera che permette di registrare video in Full HD a 30fps e di scattare delle fotografie con una risoluzione pari a 12 MP.

Le riprese che vengono realizzate a 360° possono essere realizzate in tempo reale, in questo modo puoi scegliere di bilanciare la luminosità, il focus dell’esposizione e una serie di parametri che faranno la gioia di ogni fotografo o videomaker. Questo è possibile grazie all’apposita app per smartphone, con il dispositivo mobile che diventa dunque una sorta di telecomando remoto.

Una volta terminate le riprese, è possibile utilizzare lo stesso smartphone per editare e condividere subito i video sui social network. La memoria interna della fotocamera è pari a 8 GB e, a grandi linee, permette di effettuare riprese per circa 25 minuti.

GoPro Max

GoPro Max porta un brand che parla da solo. Si tratta infatti di un marchio che ormai è diventato sinonimo di Action Camera.

Questo modello così conosciuto e apprezzato, permette di girare video e scattare foto in maniera incredibilmente immersiva a 360 gradi. Il modello in questione offre una stabilizzazione di alto livello, con acquisizione a 180° come buffer finale, permettendo di scattare foto panoramiche a 270° senza alcun tipo di distorsione.

GoProMax è dotata di 4 obiettivi, per poter scattare foto in svariate modalità (Stretto, Lineare senza distorsioni, Ampio e SuperView Max). Anche l’audio segue la filosofia dei 360 gradi, grazie ai ben 6 microfoni integrati, in grado di catturare i suoni in qualunque direzione mantenendo standard qualitativi di altissimo livello. Resistente all’acqua fino a 5 metri di profondità, questa fotocamera 360° può fruire del software GoPro App, per una gestione completa dei contenuti audio/video.

Inutile sottolineare la grande qualità di questo prodotto così cercato sia da esperti fotografi e videomaker che da novizi alle prime armi.

insta360 Nano S

Piccola, relativamente economica, potente e integrabile con lo smartphone: queste sono solo alcune delle peculiarità che fanno di insta360 Nano S un prodotto così apprezzato dal grande pubblico.

Questo ottimo accessorio offre la possibilità di registrare video 4K e fotografie attraverso l’obiettivo da 20 MP a 360°. Tra le tante caratteristiche, vogliamo ricordare la funzione FreeCapture, che permette di reinquadrare il video appena girato all’interno di una scena ben precisa. Altra funzione degna di nota è quella che permette di effettuare dirette video direttamente su YouTube, Facebook e Twitter, offrendo dunque un servizio particolarmente apprezzato da chi lavora su tali piattaforme.

Gli ingegneri coinvolti nel progetto hanno rivoluzionato il sistema di stabilizzazione in dotazione ai precedenti modelli di questa telecamera, permettendo accesso ai giroscopi presenti all’interno dell’iPhone implementando al contempo un nuovissimo algoritmo di stabilizzazione Di fatto dunque, per gli utenti Apple, si tratta di una delle migliori soluzioni sul mercato.

Vuze XR 360

Terminiamo la lista con la fotocamera 360° Vuze XR 360. Essa permette di effettuare riprese/scattare foto a 360 o a 180 gradi in 3D.

I filmati supportati possono raggiungere i 5,7K mentre la stabilizzazione integrata offre riprese di grande qualità e senza sbavature. Il peso totale, di poco superiore ai 200 grammi e la possibilità di dotare il dispositivo di una custodia subacquea, permettono all’utente di adoperare la telecamera in pressoché qualunque tipo di contesto.

La batteria integrata e la scheda micro-SD rimovibile sono ulteriori caratteristiche legate a questo modello così interessante. Vuze XR 360 è utilizzabile attraverso una specifica app, in grado di gestire condivisioni e live streaming sulle più comune piattaforme e social network (sia per iOS che per Android).