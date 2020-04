Come scaricare i brani musicali e le app sul Fitbit Versa 2

Tra tutti gli smartwatch attualmente disponibili nel mercato, Fitbit Versa 2 è certamente uno tra i più interessanti. Esso presenta infatti delle ottime specifiche tecniche e sono state apportate diverse migliorie rispetto al modello precedente. In particolare, il produttore ha deciso di offrire agli utenti l’opportunità di installare applicazioni e di raccogliere i propri brani musicali.

La novità che colpisce maggiormente gli sportivi è la possibilità di inserire direttamente nella memoria interna del dispositivo indossabile diversi brani musicali, riproducibili in qualunque momento grazie alla connessione wireless. Per ottenere dei risultati ottimali, ti consigliamo di acquistare degli auricolari true wireless, in modo da poter ascoltare musica mentre fai attività fisica.

In questo articolo ti spiegheremo come installare nuove applicazioni sul tuo Fitbit Versa 2 e come salvare nella memoria interna la tua musica preferita. Ti consigliamo anche di dare un’occhiata alla recensione completa di questo dispositivo qualora fossi indeciso se acquistarlo o meno.

Aggiungere brani musicali a Fitbit Versa 2

Stranamente, l’applicazione per smartphone di Fitbit non permette di installare applicazioni. Questo software, disponibile nei vari store Apple e Android, non è affatto sprovvisto di funzionalità, ma sono presenti alcune piccole e inattese lacune. Per sorvolare questa problematica, Fitbit offre anche un’applicazione per PC, disponibile direttamente nello store ufficiale di Windows 10. Sarà quindi necessario possedere un personal computer su cui gira l’ultimo sistema operativo Microsoft.

Installare l’applicazione per Windows 10

Attraverso l’apposito campo “Cerca”, vicino al tasto “Start”, dovrai inserire “Microsoft Store”: una volta individuata lancia questa applicazione cliccando sul risultato restituito. Nella parte alta dovrai effettuare un singolo click su “Ricerca”, affianco alla lente d’ingrandimento e scrivere “Fitbit”.

Troverai due diverse opzioni:

Fitbit ;

; Fitbit Coach.

Per proseguire con la guida sarà necessario cliccare su “Fitbit”. Clicca ora su “Ottieni” e attendi che il download venga concluso con successo: non dovrebbero occorrere più di qualche minuto, sebbene la velocità dipenda dalla qualità della tua connessione.

Come traferire la musica

Dopo averla scaricata, potrai trovare il software effettuando una ricerca con l’apposita funzione di Windows. Qualora dovessi riscontrare qualche problema, puoi consultare la nostra guida completa. Se tutto è andato per il verso puoi avviare l’app Fitbit e procedere ai prossimi passaggi.

A questo punto dovrai inserire i dati relativi al tuo account Fitbit (lo stesso account che hai usato nella configurazione iniziale dello smartwatch). Subito dopo, dovrai collegare l’orologio intelligente al PC tramite Bluetooth e ti sarà chiesto di effettuare l’accoppiamento con il personal computer. Segui la semplice procedura guidata, acconsentendo a tutte le richieste.

Nello smartwatch dovrai aprire l’applicazione “Musica” (o “Music”), che consente di ascoltare i propri brani, e cliccare su “Trasferisci musica”.

Tornando ora al computer, apri l’applicazione ufficiale di Fitbit e scegli “Personal Music” e, subito dopo, “Music Storage”. Il software effettuerà ora una ricerca nel tuo PC e raggrupperà i brani in degli album. Eventualmente, puoi decidere di trascinare gli elementi manualmente nell’apposito spazio.

Come installare un’applicazione su Fitbit Versa 2

Installare un’applicazione in Fitbit Verse 2 e in molti altri smartwatch del produttore è molto semplice. Prendi uno smartphone e installa l’applicazione ufficiale di Fitbit, disponibile su Google Play Store e App Store. Lancia il software, effettua l’accesso (utilizzando lo stesso account presente nell’orologio) e recati nella sezione “Account”. Scegli il dispositivo di tuo interesse presente nell’elenco e scegli “App”. Seleziona l’applicazione da installare e clicca sul tasto “Installa”. In pochi minuti avrai completato questa procedura.

Conclusioni

Fitbit Versa 2 è uno smartwatch completo e perfetto per pressoché qualsiasi utente, specialmente per gli sportivi. Queste due funzioni accrescono infatti ulteriormente la qualità del dispositivo.

Ovviamente, sono numerose le altre funzioni di questo orologio intelligente lanciato non molto tempo fa. Gli amanti dello sport potranno ottenere un dispositivo con delle specifiche tecniche molto interessanti, considerando la categoria del dispositivo. Molte delle alternative disponibili nel mercato presentano delle schede tecniche leggermente meno incoraggianti. Il design di Fitbit Versa 2 è inoltre curatissimo, come spesso accade con i dispositivo di questo produttore. Infine, non possiamo che apprezzare il costo molto contenuto di un prodotto più che soddisfacente.