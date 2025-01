EssilorLuxottica lancia occhiali innovativi per migliorare l'udito: arrivo previsto in Italia entro gennaio

Un nuovo dispositivo che promette di cambiare il modo in cui le persone con difficoltà uditive vivono la propria quotidianità sta per arrivare sul mercato. Gli occhiali Nuance Audio di EssilorLuxottica sono progettati per aiutare chi ha lievi e moderati disturbi dell'udito, un problema che colpisce circa un miliardo di persone in tutto il mondo. La presentazione ufficiale degli occhiali è attesa per la fine di gennaio, con un lancio nei mercati europei, tra cui Italia, Francia, Germania e Spagna.

Nuance Audio: un prodotto innovativo per l'udito

È tempo di passare dai prototipi a un prodotto concreto. Gli occhiali Nuance Audio uniscono la funzione di occhiali da vista a quella di dispositivi per il miglioramento dell'udito, adottando un approccio innovativo. Con una sensibilità speciale verso le esigenze di chi soffre di disturbi dell'udito, questi occhiali si prefiggono l'obiettivo di eliminare lo stigma associato agli apparecchi acustici. Stefano Genco, Global Head of Super Audio e Nuance Audio, sottolinea che l’azienda ha già ottenuto i necessari certificati per la vendita in Europa, il bollino CE e il riconoscimento come produttori di apparecchi acustici, anticipando i tempi previsti.

La distribuzione nei negozi di ottica e apparecchi acustici è programmata poco dopo la presentazione, con partner come Salmoiraghi&Viganò e GrandVision che si preparano a offrire il prodotto ai consumatori. L'approvazione dalla FDA, che consentirebbe la distribuzione anche negli Stati Uniti, è attesa a breve. Questo passo rappresenta un’importante evoluzione per un dispositivo che, oltre ad essere funzionale, ha un prezzo di lancio accessibile di 1.100 euro, nettamente inferiore a quello degli apparecchi acustici tradizionali, che possono costare fino a 8.000 euro.

La tecnologia all'avanguardia dietro i Nuance Audio

Gli occhiali Nuance Audio non sono solo un paio di occhiali: integrano microfoni e sensori nascosti nelle aste e utilizzano un software innovativo per amplificare i suoni desiderati. Questi strumenti consentono di riconoscere voci e rumori ambientali, regolando i livelli sonori in base alle interazioni specifiche. Grazie ai brevetti depositati per questa tecnologia, gli utenti possono sperimentare un migliorato ascolto della voce propria e di chi li circonda, contribuendo a una comunicazione più naturale.

La startup francese Pulse Audition, recentemente acquisita, punta a integrare ulteriori miglioramenti nella comprensione del parlato. Le varie modalità di ascolto attualmente disponibili consentono di filtrare i suoni in base alle diverse situazioni, rendendo l’esperienza di ascolto molto più personalizzabile. Gli occhiali sono capaci di amplificare suoni che di solito vengono trascurati, come la parte finale delle parole, mentre le modalità progettate aiutano a rendere la voce dell'utente più udibile, evitando un innalzamento involontario del tono.

Un impatto sociale significativo

Stefano Genco ribadisce che il progetto non mira solo a migliorare le capacità uditive degli utenti, ma ha anche un significato sociale profondo. Ridurre le difficoltà di comunicazione aiuterà a combattere il declino cognitivo, facilitando l'integrazione sociale di tutte le persone. Uno studio della Johns Hopkins University ha dimostrato che mantenere un buon livello di ascolto è vitale per mantenere attivi e collegati con il mondo circostante.

Un aspetto importante è la modalità di ricarica wireless degli occhiali, simile a quella di altri dispositivi da indossare, come i Ray-Ban Meta. Tuttavia, Genco precisa che i Nuance Audio saranno destinati a scopi medici, mentre i Ray-Ban Meta avranno un focus più sociale. EssilorLuxottica ha in serbo un futuro in cui questi occhiali non solo serviranno per vedere e sentire meglio, ma potranno anche monitorare condizioni di salute come il battito cardiaco e la temperatura corporea, tramite sensori che verranno integrati in futuro.

L'arrivo di Nuance Audio sul mercato rappresenta un passo significativo nel superamento delle barriere sociali legate all'uso delle tecnologie per migliorare l'udito, proiettando le due funzioni degli occhiali verso un’era in cui la salute e il benessere sono al centro dell'innovazione.