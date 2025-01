Esordio del nubia Flip 2: il nuovo smartphone pieghevole di ZTE arriva in Giappone

Il nubia Flip 2, ultimo modello della linea di smartphone pieghevoli targata ZTE, sta per fare il suo debutto sul mercato. Finalmente svelato dopo la sua comparsa silenziosa su TENAA due mesi fa, il dispositivo si distingue per un design innovativo e funzionalità avanzate. Con un ampio schermo interno e capacità impermeabili, questo smartphone promette di soddisfare le esigenze degli utenti moderni. La commercializzazione comincerà la prossima settimana in Giappone, dove il modello ha già attirato l'attenzione.

Caratteristiche del display e design

Il nubia Flip 2 presenta un ampio display AMOLED pieghevole da 6,9 pollici con risoluzione Full HD+. Questo schermo è dotato di un punch hole per l'inserimento di una fotocamera da 32 MP, mentre il lettore di impronte digitali è posizionato lateralmente, fungendo anche da tasto di accensione. Questa scelta di design potrebbe rivelarsi pratica, in quanto consente un rapido accesso al dispositivo, migliorando l'esperienza utente.

La parte esterna del dispositivo è caratterizzata da uno schermo di copertura di 3 pollici con una risoluzione di 682 x 422 pixel. Grazie a questo secondo schermo, gli utenti possono ricevere notifiche istantanee e navigare attraverso alcune applicazioni, anche se ZTE non ha specificato quali app saranno disponibili su questa interfaccia più ridotta.

Potenza e prestazioni tecniche

Sotto il "cofano", il nubia Flip 2 è alimentato da un processore MediaTek Dimensity 7300X, una versione adattata per smartphone a doppio schermo. Il dispositivo offre 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. La presenza di Android 14 come sistema operativo garantisce un'esperienza fluida e accessibile, rendendo il telefono altamente competitivo all'interno del panorama degli smartphone moderni.

La batteria è di 4.300 mAh, con supporto per la ricarica PD 3.0; secondo quanto riportato, il dispositivo può essere ricaricato completamente in soli 55 minuti. Questo è un evidente vantaggio per utenti sempre in movimento, che non vogliono rimanere senza carica durante la giornata.

Fotocamere e funzionalità AI

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il nubia Flip 2 non delude, puntando su una camera principale da 50 MP insieme a un sensore di profondità da 2 MP, disposti verticalmente. Questa configurazione permette di scattare foto di alta qualità, sia in condizioni di luce favorevoli che in ambienti più complessi.

Una delle nuove caratteristiche più accattivanti è l'inclusione di funzionalità AI avanzate, inclusa un'assistente digitale personalizzato che è compatibile con app locali giapponesi, come Line. Tra le funzionalità più interessanti, c'è la possibilità di ricevere risposte automatiche quando l'utente ha smarrito il dispositivo o non desidera rispondere alle chiamate.

Impermeabilità e varianti di colore

Il nubia Flip 2 è progettato per resistere a piccole gocce d'acqua grazie alla sua classificazione IPX2, e protegge il dispositivo da oggetti di dimensioni maggiori di 1 mm grazie alla sua classificazione IP4X. Queste caratteristiche lo rendono adatto per un uso quotidiano senza il rischio costante di danni accidentali.

Il telefono sarà disponibile in diverse varianti di colore, tra cui nero, bianco e blu. Il prezzo al pubblico è di circa 64.080 JPY , che lo posiziona come una proposta interessante, considerando che l'offerta è condizionata da un contratto di due anni. La vendita ufficiale è prevista per il 23 gennaio, segnando l'ingresso del nubia Flip 2 nel competitivo mercato degli smartphone pieghevoli.