Endorfy Navis F280: dissipatore a liquido all-in-one con prestazioni elevate e design sobrio

Il dissipatore a liquido Endorfy Navis F280 si propone sul mercato come un’ottima soluzione per gli appassionati di hardware che cercano un sistema di raffreddamento efficiente e dal look minimalista a un prezzo competitivo. Con un costo attorno ai 99 euro, il Navis F280 promette di unire performance solide a un'estetica curata e pulita. La disponibilità di una versione con LED ARGB, ad un prezzo leggermente superiore, rende questo prodotto ancora più attraente per chi desidera un tocco di personalizzazione.

Design e caratteristiche tecniche del Navis F280

Il design del Navis F280 è caratterizzato da una finitura completamente nera, perfetta per chi predilige un’estetica discreta e stealth. Il radiatore, costruito in alluminio, è una soluzione comune in questa fascia di prezzo e assicura una buona densità che contribuisce a un’efficiente dissipazione del calore. Tuttavia, per raggiungere prestazioni ottimali è essenziale avere ventole che generino una pressione statica adeguata.

Le ventole fornite col dissipatore appartengono alla serie Fluctus da 140 mm e presentano un ampio intervallo operativo, compreso tra 250 e 1800 RPM. Tale caratteristica permette una regolazione fluida in base alle necessità, adattandosi sia a scenari di carico massimale, sia a situazioni in cui si preferisce un funzionamento silenzioso. Le ventole sono dotate di un sistema di collegamento in serie e gommini angolari per limitare le vibrazioni e migliorare la stabilità. Anche senza dati certificati sul flusso d’aria, l’ottima qualità di questi componenti è garanzia di prestazioni elevate.

La pompa, con una base in rame leggermente convessa, è stata progettata per garantire un migliore contatto con la CPU. La sua alimentazione avviene tramite connettore SATA, mentre il controllo funziona attraverso un connettore PWM. La disposizione dei cavi è stata progettata per facilitare il montaggio, evitando d'intralciare i raccordi girevoli; tuttavia, il logo Endorfy, fissato su un lato, non può essere ruotato, rendendo problematico l’orientamento in caso di installazione a testa in giù.

Il design sobrio del Navis F280, privo di illuminazione ARGB, potrebbe piacere agli amanti del minimalismo, ma potrebbe non soddisfare completamente coloro che amano arricchire le proprie configurazioni con componenti personalizzabili e luminosi. Fortunatamente, la versione con LED è disponibile su Amazon a un costo leggermente superiore, offrendo così una scelta.

La facilità di installazione

Uno dei punti di forza del Navis F280 risiede nella sua semplicità di installazione, che rappresenta un vero valore aggiunto per gli utenti meno esperti. La presenza di una staffa di montaggio integrata nella pompa elimina la necessità di sostituire il bracket in base al socket della CPU, rendendo il processo molto più snello. È compatibile con una serie di piattaforme moderne, tra cui le recenti Intel LGA1851 e AMD AM5.

I tubi del sistema di raffreddamento sono lunghi 380 mm, che rappresentano una misura leggermente sotto la media, ma comunque adeguata per la maggior parte dei case di dimensioni standard. La configurazione permette un'installazione semplice e priva di complicazioni. Gli utenti possono quindi montare il Navis F280 senza la paura di incorrere in problemi di spazio o di orientamento.

Prestazioni eccellenti in ogni situazione

A livello di prestazioni, il Navis F280 vanta risultati molto positivi. Le prove effettuate sulla piattaforma di test dotata di AMD Ryzen 7 7800X3D hanno rivelato l'ottimo comportamento del dissipatore, capace di mantenere temperature adeguate sia con le ventole impostate a massima potenza che in modalità silenziosa.

I risultati dei benchmark sono stati molto promettenti e indicano una chiara capacità di raffreddamento. Ecco alcuni dati significativi:

| Benchmark | Temperatura di picco | Temperatura media | |--------------------------|---------------------|-------------------| | Cinebench R24 loop | 78,4°C | 76,3°C | | PCMark 10 | 81,9°C | 53,2°C | | Cyberpunk 2077 | 75°C | 70°C |

L’implementazione di ulteriori ventole Fluctus in una configurazione push-pull può portare a ulteriori miglioramenti, con una riduzione delle temperature fino a 4°C in ambienti di test su AMD. Questa opzione sicuramente apre la porta a chi cerca prestazioni ancora superiori, anche se è importante considerare un’adeguata disponibilità di spazio nel case.

Un prodotto convincente per tutti

Il Navis F280 di Endorfy rappresenta una scelta solida per coloro che desiderano un sistema di raffreddamento non solo efficace ma anche esteticamente gradevole. La capacità di mantenere temperature controllate, abbinata alla possibilità di scegliere tra un design minimalista o una versione con illuminazione ARGB, rende questo prodotto davvero versatile. Anche se le ventole possono risultare rumorose a piena potenza, è possibile utilizzare cuffie per attenuare il rumore durante i momenti di utilizzo intenso.

È un peccato che il logo sulla pompa non possa essere ruotato e che i tubi siano un po' più corti del previsto per i case di grandi dimensioni. Tuttavia, nel complesso, il Navis F280 si rivela un prodotto concreto e di qualità che sa soddisfare le aspettative di molti utenti.