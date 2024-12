Elevation Lab lancia TimeCapsule: l’astuccio che prolunga la vita dell’AirTag fino a 10 anni

Elevation Lab, un marchio noto negli Stati Uniti per la creazione di accessori tecnologici, ha presentato un prodotto innovativo chiamato TimeCapsule. Questo astuccio è progettato per ospitare un AirTag, il tracker di Apple, permettendogli di funzionare per un decennio intero senza la necessità di sostituire la batteria annualmente. Un'idea utile per coloro che desiderano tenere sotto controllo i propri beni senza complicazioni eccessive.

Design e funzionalità dell’accessorio

Il TimeCapsule ha un design pensato appositamente per integrare l’AirTag. Affinché il tracker funzioni, è fondamentale inserire l'AirTag all'interno dell’astuccio senza montare la batteria a moneta CR2032. In questo modo, i contatti sul retro dell’AirTag possono entrare in contatto con i terminali predisposti nel case. Una volta collocato il tracker, basta richiudere l’astuccio utilizzando le viti fornite in dotazione. Questo sistema garantisce una connessione sicura e duratura.

Nonostante sia essenzialmente un portabatterie, TimeCapsule è più di un semplice astuccio. È dotato di uno scomparto che permette di utilizzare due batterie di tipo AA messe in serie. Utilizzando pile come le Energizer Ultimate Lithium, che offrono una lunga durata, si riesce a ottenere una potenza notevolmente superiore rispetto alla batteria tradizionale CR2032 da 3 V, incrementando la capacità fino a 14 volte.

Misurando circa 11 cm x 3,9 cm x 1,9 cm, questo accessorio è anche impermeabile, con una classificazione IP69 che lo rende resistente alla polvere e alla proiezione di acqua. Realizzato con materiali di alta qualità, come la fibra rinforzata, e viti tagliate con macchine CNC, il TimeCapsule si presenta robusto e affidabile.

Utilizzi pratici per il TimeCapsule

TimeCapsule è particolarmente indicato per chi necessita di utilizzare tracker per lunghi periodi senza doversi preoccupare di sostituire le batterie regolarmente. È un’ottima soluzione per chi possiede un camper, una barca o per chi desidera sfruttare la tecnologia di tracciamento in borse o valigie contenenti oggetti di valore. La possibilità di contare su un dispositivo che può rimanere attivo per un decennio consente di pianificare senza il pensiero di eventuali interruzioni.

Con l'adozione sempre maggiore di tecnologie di tracciamento, TimeCapsule si posiziona come un accessorio strategico nel mercato. Grazie alla sua lunga durata e funzionalità resistente, si rivela utile non solo per uso personale ma anche per applicazioni più commerciali, dove la sicurezza degli oggetti segnalati è fondamentale.

Disponibilità e novità nel mondo degli accessori

Attualmente, il TimeCapsule è disponibile esclusivamente sul sito di Amazon USA a un prezzo di 19,99 dollari. Per chi desidera effettuare un acquisto più ingente, ci sono anche delle opzioni pack: un set da due unità a 29,99 dollari e uno da quattro unità a 39,99 dollari, permettendo un risparmio significativo fino al 50% rispetto al prezzo di acquisto singolo.

In aggiunta, gli utenti di iOS potranno sfruttare la nuova funzionalità "Share Item Location" disponibile su iOS 18.2. Questa opzione facilita la localizzazione e il recupero di oggetti smarriti, consentendo la condivisione sicura della posizione di un AirTag o di un altro accessorio nella rete “Dov’è”, rivolgendosi ad esempio anche alle compagnie aeree per uno smarrimento di bagagli.

Per coloro che sono interessati a saperne di più sull'AirTag e su come utilizzarlo al meglio per proteggere i propri amati beni e animali, ci sono recensioni e guide disponibili per fornire ulteriori informazioni.