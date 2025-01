EcoFlow lancia un cappello innovativo con pannelli solari per ricariche in movimento

Nel contesto attuale del CES 2025, un evento che celebra le ultime novità nel mondo della tecnologia, emerge un prodotto interessante nel settore dell'outdoor: EcoFlow Power Hat. Questo cappello, dotato di pannelli solari integrati, rappresenta una soluzione pratica per chi ama le attività all'aperto, garantendo non solo protezione dal sole, ma anche la possibilità di ricaricare smartphone e altri dispositivi quando necessario.

Design e funzionalità del EcoFlow Power Hat

Il cappello EcoFlow Power Hat è progettato per massimizzare l'esposizione al sole. A differenza di altri accessori simili, gli ingegneri di EcoFlow hanno optato per caratterizzare il cappello con diversi pannelli solari di dimensioni più contenute, distribuiti lungo il bordo della tesa. Questa scelta consente un'ottima cattura dei raggi solari, assicurando una ricarica costante e affidabile per gli apparecchi elettronici.

La tesa è progettata per coprire l'intero perimetro, offrendo così un’illuminazione solare continua. Nonostante la sua funzionalità avanzata, EcoFlow Power Hat mantiene un grado di protezione contro le intemperie; infatti, è impermeabile con classificazione IP65, rendendolo adatto anche a situazioni di pioggia improvvisa, una valida opzione per chi si avventura in ambienti incerti.

Un’ulteriore caratteristica che rende il cappello pratico è il suo design pieghevole. Grazie a questa funzionalità, EcoFlow Power Hat può essere facilmente riposto in uno zaino o in una borsa senza temere danni. Tuttavia, è bene evitare di sovraccaricare il cappello con oggetti pesanti quando riposto. La sezione dei pannelli solari è progettata in modo tale da consentire un facile ripiegamento della tesa senza compromettere l'integrità del sistema solare, permettendo così di ridurre le dimensioni quando il cappello non è in uso.

Specifiche tecniche e prestazioni

Per quanto riguarda la dissipazione del calore, EcoFlow Power Hat presenta una rete sulla parte superiore, che non solo offre maggior comfort, ma garantisce anche una migliore ventilazione durante le giornate calde. Le prestazioni di ricarica sono un aspetto fondamentale di questo prodotto, e sono facilitate da due porte USB che permettono di ricaricare simultaneamente due dispositivi. Con una potenza di uscita di 5V 2,4A Max, il cappello è in grado di offrire una soluzione rapida ed efficace per l'alimentazione mobile.

La protezione dai raggi UV è garantita dal classificazione UPF50+, rendendo il cappello un'opzione sicura anche nei giorni di sole intenso. Questo aspetto è particolarmente apprezzato da chi trascorre ore all’aperto, sposando la funzionalità della ricarica solare con la necessità di protezione personale.

Prezzo e disponibilità del EcoFlow Power Hat

Il prezzo di lancio del EcoFlow Power Hat è fissato a 129 dollari, ovvero circa 125 euro. EcoFlow propone due misure: M/L, che si adatta a circonferenze della testa comprese tra 56 e 58 cm, e L/XL, per circonferenze tra i 59 e i 61 cm. Queste misure rendono il cappello accessibile a una vasta gamma di utenti, con la versione M/L più indicata per donne e giovani, mentre quella L/XL si rivolge prevalentemente a uomini.

Acquistando il cappello direttamente dal sito ufficiale di EcoFlow, si riceverà non solo l'accessorio, ma anche una sacca protettiva, un cordino di sicurezza e un manuale d’uso. Per chi fosse interessato a pannelli solari portatili più tradizionali, è possibile trovare opzioni a prezzi molto competitivi, a partire da soli 20 euro su vari e-commerce. Questo offre una gamma di scelte a chi vuole abbracciare l’energia solare, sia tramite accessori innovativi come il EcoFlow Power Hat, sia attraverso soluzioni più classiche.