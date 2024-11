EarFun Air Pro 4: Recensione delle cuffie True Wireless con ANC

Il mercato delle cuffie true wireless è in continua espansione, con una miriade di opzioni per tutte le tasche e le esigenze. Tra le proposte più interessanti del momento troviamo le EarFun Air Pro 4: cuffie che puntano a offrire un'esperienza audio di alta qualità a un prezzo competitivo. In questa recensione approfondita, analizzeremo ogni aspetto di queste cuffie, dalla qualità audio alla cancellazione del rumore, per aiutarti a capire se sono la scelta giusta per te.

Cosa Cercare in un Paio di Cuffie True Wireless?

Prima di addentrarci nella recensione delle EarFun Air Pro 4, è utile ricapitolare quali sono gli aspetti fondamentali da considerare quando si sceglie un paio di cuffie true wireless:

Design e Caratteristiche delle EarFun Air Pro 4

Le EarFun Air Pro 4 possono contare su un design elegante e moderno, con una finitura opaca e dettagli minimalisti che le rendono piacevoli ed eleganti. La custodia di ricarica è compatta e leggera, facile da trasportare in tasca o in borsa e supporta sia la ricarica via cavo che wireless.

Le cuffie sono leggere e comode da indossare, grazie ai gommini in silicone di diverse dimensioni inclusi nella confezione. Offrono una buona stabilità e isolamento acustico passivo. Buoni anche i controlli touch intuitivi e reattivi che consentono di gestire la riproduzione musicale, le chiamate e l'ANC con semplici tocchi.

Completa il tutto la certificazione IPX5: le cuffie sono resistenti al sudore e agli schizzi d'acqua, ideali per l'uso durante l'attività fisica.

Qualità Audio e Tecnologia

Le EarFun Air Pro 4 sono dotate di driver dinamici da 10mm che offrono un suono potente e preciso grazie anche al chip Qualcomm QCC3071 che garantisce una connessione Bluetooth 5.3 stabile e a basso consumo energetico ed il supporto al codec aptX Adaptive per una qualità audio elevata e una bassa latenza, ideale per guardare video e giocare.

Le cuffie offrono un suono generalmente bilanciato, con bassi profondi ma non invadenti, medi chiari e alti nitidi. Adatte a diversi generi musicali.

Cancellazione del Rumore (ANC) e Modalità Trasparenza

Le EarFun Air Pro 4 utilizzano un sistema ANC ibrido che combina la cancellazione del rumore feedforward e feedback per bloccare efficacemente i rumori esterni. L'ANC è efficace nel ridurre i rumori a bassa frequenza, come il rumore del traffico o degli aerei. Meno efficace con frequenze più alte, come le voci.

La modalità trasparenza permette di ascoltare i suoni ambientali senza dover togliere le cuffie, utile per conversare o per essere consapevoli dell'ambiente circostante.

Batteria e Autonomia

Le EarFun Air Pro 4 offrono fino a 7 ore di riproduzione con ANC attivo e fino a 10 ore con ANC disattivato con la custodia di ricarica che fornisce ulteriori 30 ore di autonomia, per un totale di 37 ore con ANC attivo.

Ottima la velocità di ricarica: con soli 10 minuti di ricarica si ottengono 2 ore di riproduzione. Non manca la ricarica wireless pienamente supportata dalla custodia.

Funzionalità e App EarFun

L'app EarFun, di cui ho parlato anche nella recensione delle EarFun Free Pro 3, permette di personalizzare l'equalizzazione, regolare l'intensità dell'ANC, attivare la modalità gioco a bassa latenza e aggiornare il firmware delle cuffie.

L'equalizzatore offre diverse preimpostazioni audio o la possibilità di creare un profilo personalizzato mentre la modalità gaming riduce la latenza audio, migliorando l'esperienza di gioco o lo streaming.

Prezzo

Le EarFun Air Pro 4 hanno un prezzo di listino di 79€, posizionandosi nella fascia media del mercato delle cuffie true wireless. Offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo, considerando le funzionalità e le prestazioni offerte.

Conclusione, consigli e considerazioni sul budget

Le EarFun Air Pro 4 sono un'ottima scelta per chi cerca cuffie true wireless con un buon ANC, una qualità audio soddisfacente e un prezzo accessibile. Sono ideali per l'ascolto di musica, la visione di film e l'uso quotidiano. Se cerchi cuffie con un ANC top di gamma o un microfono eccezionale per le chiamate in situazioni caotiche, potresti dover considerare modelli di fascia più alta. Se hai un budget inferiore ai 100 euro, le EarFun Air Pro 4 sono un'ottima opzione.

Pro:

Buon rapporto qualità-prezzo

Qualità audio bilanciata

ANC ibrido efficace

Comfort e vestibilità

Buona autonomia

Ricarica wireless

App EarFun con equalizzatore e modalità gioco

Contro: