È iniziata la distribuzione del Minimal Phone: il primo smartphone con display E Ink e tastiera QWERTY

Il Minimal Phone ha fatto parlare di sé sin dal suo annuncio, avvenuto un anno fa. Molti lo hanno considerato un'idea irrealizzabile, ma dopo un lungo periodo di attesa e numerosi rinvii, il dispositivo ha finalmente iniziato a essere spedito ai sostenitori che hanno contribuito al progetto.

Design e caratteristiche del Minimal Phone

Visivamente, il Minimal Phone ricorda i classici dispositivi BlackBerry, con una scocca generosa e uno schermo posizionato sopra la tastiera QWERTY. Il vero punto di forza del Minimal Phone è il suo display, un pannello E Ink in bianco e nero con una risoluzione di 600 x 800 pixel. Questa scelta stilistica mira a offrire un'esperienza d'uso unica, anche se potrebbe limitare alcune funzionalità rispetto agli smartphone tradizionali.

Nonostante il monitor E Ink, il Minimal Phone è alimentato dal sistema operativo Android 14. Questo significa che gli utenti possono accedere alla maggior parte delle applicazioni Android, anche se le prestazioni potrebbero non essere ottimali per giochi o app che richiedono elevate risorse grafiche. La compagnia Minimal ha dichiarato che il display E Ink potrebbe favorire un uso più consapevole delle app, scoraggiando l'uso eccessivo di funzioni distractive. Questo ricorda l'esperienza con e-reader e smartphone più basilari, dove molte applicazioni risultano poco pratiche da utilizzare.

Funzionalità e specifiche tecniche

Il Minimal Phone presenta alcune limitazioni che potrebbero non soddisfare le aspettative di chi è abituato a dispositivi più avanzati. Ad esempio, la fotocamera da 16 megapixel sembra basilare rispetto agli standard attuali e il dispositivo è limitato alla connettività 4G LTE, escludendo gli utenti che desiderano sfruttare le reti 5G. Nonostante ciò, il telefono ha sorprese positive, come la presenza di pagamenti NFC, un sensore per le impronte digitali e la ricarica wireless Qi. Inoltre, offre doppia SIM, un jack da 3.5mm per le cuffie e una memoria espandibile, soddisfacendo così diversi desideri degli utenti più nostalgici.

Tempistiche di spedizione e prezzo

Inizialmente previsto per essere spedito ai sostenitori su Indiegogo nell'agosto 2024, il Minimal Phone ha subito vari ritardi, slittando fino a settembre e dicembre, con le prime spedizioni avvenute solo la scorsa settimana. L’azienda ha confermato che le spedizioni stanno avvenendo seguendo l'ordine in cui i telefoni sono stati acquistati; queste continueranno fino a marzo. Per chi desidera acquistarlo ora, il telefono è disponibile a partire da 399 dollari, una cifra inferiore di 100 dollari rispetto al prezzo di vendita ufficiale.

Concorrenza e mercato

Un competitor significativo per il Minimal Phone è rappresentato dai dispositivi Nxtpaper di TCL, i quali offrono un'esperienza Android tradizionale con la possibilità di attivare una modalità monocromatica simile a quella degli schermi E Ink. Tuttavia, a differenza del Minimal Phone, questi modelli non possiedono una tastiera fisica, rendendo quindi il Minimal Phone l'unica alternativa per gli utenti in cerca di un dispositivo con tastiera QWERTY e tecnologia E Ink in un unico apparecchio. La crescita dell'interesse verso questo tipo di smartphone potrebbe segnare l'inizio di una nuova era per i cellulari focalizzati su un utilizzo più semplice e diretto.