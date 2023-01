Dawn AI non funziona? Ecco come risolvere il problema

Dawn AI è una delle app del momento, con un numero elevato di utenti che stanno testando con mano tutte le sue straordinarie potenzialità. Nonostante ciò, non si tratta di un software del tutto esente da problemi.

L’app in questione è utile per generare immagini artistiche partendo da foto reali, il tutto attraverso un’interfaccia user friendly e un’intelligenza artificiale avanzata, che ha contribuito in maniera sostanziale al suo successo.

A livello pratico, Dawn AI può creare una grafica del tutto unica usando solo un suggerimento verbale e un semplice tocco di un pulsante. Se dai al generatore di arte AI un argomento o un noto artista da cui trarre ispirazione, si prenderà cura di tutto il resto.

Nonostante ciò, vogliamo ricordarti come non manchino di certo altre piattaforme simili: recentemente infatti, abbiamo parlato delle tante alternative gratuite a Dawn AI.

Ora però concentriamoci sui malfunzionamenti dell’app e sulle possibili soluzioni per ripristinare il suo lavoro.

Dawn AI non funziona? Possibili problemi e relative soluzioni

Su Reddit e altri social network, non mancano di certo le segnalazioni di problemi che riguardano questa app.

Trattandosi di un software piuttosto recente, non è raro incappare in bug o situazioni relative a malfunzionamenti. Di seguito ti spiegheremo cosa fare per cercare di ripristinare il corretto funzionamento di Dawn AI.

Correzione 1: verifica lo stato del server Dawn AI

Il problema è locale o legato allo stato dei server su cui si basa l’applicazione?

Interruzioni di servizio nel contesto dei server infatti, potrebbero causare tali problemi. Fermati un paio d’ore e, dopo questo lasso di tempo, prova a vedere se Dawn AI non funziona ancora.

Eventualmente visita forum e fan page dedicate a tale strumento, per cercare di capire se anche altri segnalano malfunzionamenti simili.

Correzione 2: cancella la cache dell’app

Il problema è locale? Bene, il passo successivo è ripulire la cache di Dawn AI.

Per effettuare questo tipo di operazione su Android consigliamo di seguire questa guida, mentre per gli utenti iOS la procedura de seguire è disponibile qui.

Nota bene: in alcuni casi può essere necessario svuotare la cache periodicamente per mantenere funzionante l’app..

Correzione 3: scarica l'ultima versione di Dawn AI

Se il problema con Dawn AI non funzionante persiste anche dopo aver eliminato la cache dell'app, ti consigliamo vivamente di aggiornare l'applicazione. In tal senso:

avvia l' Apple Store o il Play Store ;

o il ; individua Dawn AI ;

; se è presente un aggiornamento, selezionalo per effettuarlo.

Correzione 4: modifica il tipo di connessione Internet

Dovresti prendere in considerazione la possibilità che il problema risieda nella tua connessione Internet. Indipendentemente dal fatto che tu sia attualmente su una rete Wi-Fi o stia utilizzando traffico mobile, prova a cambiare tipologia di connessione.

Nota bene: se non hai traffico dati nel tuo contratto telefonico, prova a cambiare linea Wi-Fi e/o a riavviare il tuo router.

Correzione 5: riavvia il telefono

Se il problema con Dawn AI non funzionante persiste anche dopo aver eseguito tutte le soluzioni sopra menzionate, dovresti provare a riavviare il telefono. Il riavvio dello smartphone in genere risolve la maggior parte dei problemi perché essenzialmente carica tutti i servizi richiesti da Dawn AI.