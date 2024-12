Crescita record per il commercio italiano grazie a Black Friday e Cyber Monday nel 2023

La recente settimana del Black Friday e Cyber Monday in Italia ha registrato un successo incredibile per il commercio, raggiungendo un incremento significativo nel fatturato. Dagli analisti di Foxintelligence giunge la notizia che il fatturato settimanale medio ha visto un salto del +132%, confermando questa fase come la più fruttuosa dell'anno per le attività commerciali. Ma non è tutto: un'analisi approfondita offre dettagli su come il settore della logistica ha affrontato l'ondata di acquisti.

Dettagli sull'aumento delle consegne

Secondo uno studio effettuato da Geotab, le consegne durante il periodo del Black Friday si sono caratterizzate per viaggi più brevi e una maggiore frequenza di soste. Questo ha portato a un incremento notevole del consumo di carburante, con un corrispondente aumento delle emissioni di CO2 nella settimana che ha preceduto il Black Friday. Le attività di consegna, infatti, hanno visto il loro picco proprio attorno ai giorni di maggior promozione, arricchendo l'analisi con dati interessanti.

Nel periodo compreso tra il 17 e il 24 novembre, Geotab ha registrato un incremento del 9,3% nel numero di viaggi per veicolo rispetto ai sette giorni precedenti. La crescita non si è fermata qui: si è proseguito fino alla settimana tra il 25 novembre e il primo dicembre con un picco toccato del +13,3%.

Cyber Monday e il calo delle attività

L'andamento durante il Cyber Monday, però, ha mostrato una tendenza diversa. Anche quest’anno, come nei tre anni precedenti, le corse dei veicoli commerciali hanno subito un calo significativo già a partire dalla settimana che ha avuto inizio il 2 dicembre, con una crescita soltanto del +2,8% rispetto al periodo immediatamente precedente alle promozioni di fine novembre.

Accorciamento dei percorsi e incremento dei consumi di carburante

Dal report di Geotab emerge un altro dato interessante: le corse di veicoli commerciali sono risultate notevolmente più brevi, sia in termini di durata che di distanza. Queste informazioni sono un chiaro indicativo del picco nelle attività di consegna durante il periodo di acquisto intenso. Le tempistiche delle consegne si sono ridotte del 2,9% durante la settimana del 17 novembre, del 4,6% nella settimana del 24 novembre e del 3% nella prima settimana di dicembre.

L'analisi rivela anche una diminuzione del chilometraggio medio per corsa, che ha visto una flessione del 5%, 8,2% e 4,8% rispettivamente nelle tre settimane studiate. Questo accorciamento nei percorsi di consegna suggerisce un aumento della capillarità nell'attività, in risposta all'aumento della domanda e alla concentrazione dei destinatari.

Aumento delle emissioni e della pressione operativa

L'evidente incremento di consegne ha comportato un notevole aumento nel consumo di carburante medio per veicolo, con un parallelo incremento percentuale delle emissioni di CO2. Rispetto alla settimana del 10 novembre, si è calcolato un incremento del +10,2% sia nella settimana del 17 novembre che in quella del 24 novembre. Tuttavia, dal 2 dicembre, i consumi e le emissioni sono tornati a livelli normali.

Franco Viganò, Director e Italy Country Manager di Geotab, ha commentato l’analisi dicendo che i dati evidenziano l'enorme pressione che il settore della consegna dell’ultimo miglio affronta in prossimità del Black Friday e delle festività natalizie. Durante questi periodi, le flotte operano al massimo della loro capacità, e le aziende devono trovare un equilibrio tra le esigenze commerciali e i costi economici e ambientali connessi alla gestione delle operazioni logistiche. Viganò ha sottolineato l'importanza della tecnologia per affrontare adeguatamente i picchi di domanda, aggiungendo che le aziende che riescono a sfruttarla con intelligenza emergono vincenti in questi momenti critici.