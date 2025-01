Cresce l'attesa per il Galaxy tri-foldable: ecco cosa sappiamo sul nuovo smartphone di Samsung

Il mondo della tecnologia si prepara a ben accogliere il nuovo Galaxy tri-foldable di Samsung, un dispositivo dalle caratteristiche uniche e un prezzo da capogiro. Con la notizia della produzione limitata e i dettagli sulle dimensioni e sul lancio, gli appassionati sono in trepidante attesa.

Dettagli sulla produzione del Galaxy tri-foldable

Secondo fonti attendibili, Samsung ha pianificato di produrre soltanto 200.000 unità del suo innovativo smartphone pieghevole, che promette di rivoluzionare il mercato. Questo numero per molti potrebbe sembrare esiguo, ma in realtà è una strategia ben ponderata considerando il prezzo previsto, che potrebbe superare i 2.000 dollari. Tale costo posizionerebbe il dispositivo in un range di prezzo simile a quello di altri prodotti di alta gamma, come l'Apple Vision Pro, il quale ha registrato vendite di circa 400.000 unità. La scelta di mantenere la produzione limitata potrebbe rappresentare un tentativo da parte di Samsung di garantire l'esclusività del prodotto e di evitare saturazioni di mercato tipiche per i nuovi lanci.

Dimensioni e design del nuovo smartphone

Il Galaxy tri-foldable non si limiterà a essere un dispositivo all’avanguardia per la tecnologia, ma risulterà anche decisamente ampio. Stando ai rapporti, il dispositivo dovrebbe avere una dimensione minima di 9,5 pollici quando vedrà la luce nella sua forma completamente aperta. Questo modello si piegherà su entrambi i lati, simile a quanto mostrato da Samsung durante il CES, un’importantissima fiera dedicata all’elettronica di consumo. L'approccio tri-fold conferisce al dispositivo una maggiore versatilità, permettendo agli utenti di utilizzarlo sia come smartphone che come tablet a seconda delle necessità.

Tempistiche di lancio: quale sarà la data di debutto?

Le tempistiche di lancio del Galaxy tri-foldable sembrano essere in continua evoluzione, alimentando l'attesa tra i consumatori e gli appassionati di tecnologia. Le prime notizie circolate online indicavano una data di disponibilità fissata nel 2026, ma recenti aggiornamenti suggeriscono che Samsung prevede di rilasciare il dispositivo nel terzo trimestre di quest'anno, il 2025. La produzione dovrebbe iniziare entro il secondo trimestre e ci sono attese per un annuncio ufficiale durante l'evento Galaxy Unpacked, programmato per il 22 gennaio. Questo tempismo, se confermato, potrebbe attestare un accelerato lancio rispetto a quanto inizialmente previsto.

Con tutte queste novità e gli sviluppi attesi, il Galaxy tri-foldable si profila come uno dei prodotti più intriganti del mercato tecnologico del 2025. Gli appassionati non possono fare a meno di domandarsi se questo nuovo smartphone sarà in grado di soddisfare le grandi aspettative già prima della sua uscita ufficiale.