Cos’è e a cosa serve OneLaunch

OneLaunch è una nuova applicazione che sta attirando l’attenzione di molti utenti. Così come molti software, anche questo ha però sollevato una più che lecita diffidenza.

Ma di cosa si tratta realmente e, soprattutto, è considerabile come un’app sicura? Per scoprire tutto ciò, è necessario approfondire la conoscenza di OneLaunch.

Stiamo parlando un’applicazione software sviluppata principalmente per i sistemi operativi Microsoft. L’app punta a migliorare la produttività degli utenti e a semplificare varie attività quotidiane sui computer Windows.

In parole povere, è possibile considerare OneLaunch come una sorta di “hub” in cui gli utenti possono svolgere molte attività, senza dover aprire troppe app in contemporanea. Stiamo dunque parlando essenzialmente di un launcher o una barra degli strumenti che fornisce un accesso rapido a una vasta gamma di funzionalità, app e servizi Web.

Utilizzando questo software, un qualunque utente può personalizzare e modificare il desktop a piacimento. La ricerca di file o informazioni, su computer locale oppure online, possono essere facilitate dall’adozione di questa app.

OneLaunch è un’app sicura?

Molte persone hanno una certa preoccupazione rispetto al fatto che OneLaunch sia in realtà un malware o un virus di qualche tipo.

A tal proposito, se fai parte di questa fetta d’utenza, possiamo rassicurarti: OneLaunch sembra essere un software legittimo, non un malware. In ogni caso, il programma può comunque rientrare nella categoria dei bloatware di Windows.

Questo software è comunque proveniente da fonti che sembrano ufficiali e attendibili, non rappresenta dunque una minaccia concreta per il tuo dispositivo.

La diffidenza degli utenti, di fatto, è comunque più che giustificata. Non stiamo infatti parlando di un software legato a Microsoft e, per l’installazione dello stesso, in molti affermano di non aver ricevuto richieste o di ricordare comunque tale operazione.

Non solo: se andiamo a prendere in esame la questione privacy, l’utilizzo di OneLaunch può sollevare non pochi dubbi, come vedremo in seguito.

Quali sono gli svantaggi dell’utilizzo di OneLaunch?

Come è facile prevedere, però, non è tutto oro quello che luccica.

Se OneLaunch può risultare comodo, appare anche evidente come il suo utilizzo abbia degli svantaggi.

A tal proposito è bene considerare che questa app è nota per avere un impatto non da poco su risorse di sistema come CPU e RAM, riducendole e rallentando il computer. Quindi, in caso di utilizzo di hardware datato, forse è meglio evitare il suo utilizzo.

Vi è poi un aspetto delicato come quello della privacy. Se è vero che OneLaunch offre funzionalità comode nel contesto di ricerca sul Web, questo software agisce anche raccogliendo informazioni sulle query di ricerca.

A tal proposito, se sei particolarmente sensibile a questa tematica così importante, dovresti leggere attentamente i termini e le condizioni proposte dagli sviluppatori prima di utilizzare questo strumento.

Alcuni utenti, poi, hanno segnalato come l’app presenti alcuni problemi di compatibilità con alcune applicazioni e aggiornamenti di sistema.

Infine, va considerato che questo tipo di app non è tra le più facile da utilizzare, soprattutto per gli utenti meno esperti. In alcuni casi, quantità e complessità di personalizzazione possono travolgere i neofiti, disorientandoli.

Come disinstallare OneLaunch?

Se non riesci a trovarlo sul desktop o sei curioso di sapere se è installato o meno sul computer, fai clic su Win + R per aprire la finestra Esegui. Digita appwiz.cpl, premi il pulsante OK e cerca se il software è presente o meno.

Nel caso sia presente e tu voglia liberartene, agisci in questo modo: