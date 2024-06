I contatti appaiono come numeri? Ecco come risolvere su iOS

Improvvisamente i contatti appaiono come numeri nella tua rubrica? Niente paura, si tratta di un problema fastidioso, ma facilmente risolvibile!

Al giorno d’oggi, gli smartphone sono diventati parte integrante della nostra vita quotidiana. Con iOS, il sistema operativo sviluppato da Apple per i suoi dispositivi iPhone, è comune sperimentare problemi occasionali che possono influenzare l'esperienza dell'utente.

Uno di questi problemi è il malfunzionamento dei nomi dei contatti, che possono non apparire correttamente. Il problema più diffuso, è sicuramente quello dei contatti che appaiono come numeri, sia all’interno della rubrica, sia nelle app di messaggistica istantanea. Si tratta di un problema incredibilmente fastidioso e che rende difficile tediosa la ricerca delle persone con cui si vuole comunicare.

Fortunatamente esistono diversi metodi efficaci per risolvere questo fastidioso problema in men che non si dica.

In questo articolo, esploreremo le cause potenziali di questo problema su iOS e forniremo una guida dettagliata su come risolverlo efficacemente.

Dai anche un'occhiata alla nostra guida: 6 modi per inviare messaggi su WhatsApp senza salvare il numero.

Contatti appaiono come numeri su iOS: quali sono le cause?

Prima di affrontare la risoluzione del problema, è importante comprendere le possibili cause che possono portare i nomi dei contatti a non apparire correttamente su iOS. Le principali cause includono:

Sincronizzazione dei contatti: a volte possono verificarsi dei problemi con la sincronizzazione tra il dispositivo iOS e il servizio cloud dove i contatti sono memorizzati (come iCloud, Gmail, Outlook, etc.). Aggiornamenti del software: spesso, problemi di questo tipo insorgono in seguito all'installazione di nuovi aggiornamenti del software iOS, che potrebbero causare conflitti o errori nei dati dei contatti. Impostazioni di visualizzazione: configurazioni errate o modifiche alle impostazioni del dispositivo iOS possono avere un’influenza negativa sulla visualizzazione dei contatti. Dati corrotti: un’altra causa possono essere i dati dei contatti danneggiati o corrotti sul dispositivo o nel servizio cloud utilizzato per la sincronizzazione. Problemi di rete: spesso, connessioni di rete instabili o problemi di connettività possono influenzare la sincronizzazione e il recupero dei dati dei contatti.

I contatti appaiono come numeri su iOS? Ecco come risolvere

Ora che abbiamo esaminato le possibili cause, passiamo alla risoluzione del problema dei nomi dei contatti che non appaiono correttamente su iOS. Segui attentamente i passaggi descritti di seguito per risolvere efficacemente il problema.

1. Verifica della connessione Internet

Il primo passo per risolvere il problema dei contatti che appaiono come numeri, è quello di verificare che il dispositivo iOS sia correttamente connesso a Internet. La sincronizzazione dei contatti dipende da una connessione Internet stabile, quindi spesso basta attivare i dati o il WiFi per risolvere immediatamente il problema.

2. Riavvia il tuo iPhone

Un riavvio del dispositivo iOS può risolvere molti problemi temporanei, inclusi quelli relativi alla visualizzazione errata dei contatti. Ecco come riavviare diversi modelli di iPhone:

iPhone 8 e successivi : premi e rilascia rapidamente il tasto Volume Su, poi il tasto Volume Giù. Successivamente, tieni premuto il pulsante laterale finché non compare il logo di Apple.

: premi e rilascia rapidamente il tasto Volume Su, poi il tasto Volume Giù. Successivamente, tieni premuto il pulsante laterale finché non compare il logo di Apple. iPhone 7 e 7 Plus : tieni premuti contemporaneamente il pulsante laterale e il tasto Volume Giù finché non compare il logo di Apple.

: tieni premuti contemporaneamente il pulsante laterale e il tasto Volume Giù finché non compare il logo di Apple. iPhone 6s e modelli precedenti: tieni premuti contemporaneamente il pulsante Home e il pulsante superiore (o laterale, a seconda del modello) finché non compare il logo di Apple.

3. Aggiornamento di iOS

Assicurati di avere la versione più recente di iOS installata sul tuo dispositivo. Gli aggiornamenti del software spesso risolvono bug noti e problemi di compatibilità. Per controllare e installare gli aggiornamenti:

Vai a Impostazioni > Generali > Aggiornamento software .

> > . Se è disponibile un aggiornamento, segui le istruzioni per scaricarlo e installarlo sul tuo dispositivo.

4. Sincronizzazione dei contatti

Verifica che i tuoi contatti siano correttamente sincronizzati con il servizio cloud che utilizzi (come iCloud, Gmail, Outlook, etc.). Ecco come verificare e aggiornare la sincronizzazione dei contatti:

Vai su Impostazioni > Password e account .

> . Seleziona il servizio cloud in uso (es. iCloud, Gmail).

Assicurati che la sincronizzazione dei contatti sia attiva. Se necessario, disattiva e riattiva la sincronizzazione.

5. Verifica delle impostazioni di visualizzazione

A volte, le impostazioni di visualizzazione possono influenzare la presentazione dei contatti su iOS. Verifica e sistema le impostazioni di visualizzazione dei contatti:

Vai su Impostazioni > Contatti .

> . Verifica le impostazioni relative a Ordina per, Mostra i miei contatti, ecc. Assicurati che le impostazioni siano configurate correttamente secondo le tue preferenze.

6. Pulizia della cache dei contatti

Quando i contatti appaiono come numeri, la cache dei contatti potrebbe essere corrotta, il che potrebbe influenzare la visualizzazione corretta dei nomi dei contatti. Pulire la cache dei contatti può aiutare a risolvere il problema:

Vai su Impostazioni > Contatti .

> . Tocca su Importa contatti SIM .

. Segui le istruzioni per importare i contatti dalla SIM, il che può aiutare a rinfrescare la cache dei contatti.

7. Ripristino dei contatti

Se tutte le soluzioni precedenti non risolvono il problema, puoi considerare di ripristinare i contatti sul tuo dispositivo iOS:

Vai su Impostazioni > Contatti > Importa contatti SIM .

> > . Tocca Tutti i contatti per assicurarti che tutti i tuoi contatti siano visibili.

8. Verifica delle Impostazioni di iCloud Contacts

Un'altra possibile causa del problema dei nomi dei contatti che non appaiono nelle app Telefono e Messaggi è che i contatti di iCloud non siano abilitati nelle impostazioni di iOS. Questo può accadere se hai recentemente abilitato i contatti di iCloud e poi li hai disabilitati.

Per risolvere segui questi passaggi:

Vai su Impostazioni sul tuo iPhone

sul tuo iPhone Tocca il tuo ID iCloud in alto e seleziona iCloud

Nella sezione App che usano iCloud , assicurati che l'interruttore dei Contatti sia impostato su ON.

, assicurati che l'interruttore dei Contatti sia impostato su ON. Se è già attivo, spegnilo e riaccendilo.

Mantenere i contatti sincronizzati con iCloud è molto utile, poiché ti consente di accedervi da qualsiasi luogo e di ripristinarli se necessario.

9. Verifica dei numeri di contatto duplicati

A volte, il problema della mancata visualizzazione dei nomi dei contatti su iOS potrebbe essere dovuto al fatto che un numero di telefono è salvato sotto due contatti diversi. Quando ciò accade, il tuo iPhone si confonde e non visualizza alcun nome. Per risolvere questo problema, apri l'app Contatti e usa la barra di ricerca per digitare il numero di telefono problematico.

Se il numero appare sotto più di un contatto, potrai risolvere il problema in pochissimi secondi! Ti basterà semplicemente eliminare uno dei due contatti e il gioco sarà fatto! Questo dovrebbe risolvere la confusione e far apparire correttamente i nomi dei contatti per quei numeri.

10. Cambiare la regione

A volte il tuo iPhone non riconosce la regione selezionata, e questo causa problemi nella visualizzazione dei nomi dei contatti. Una soluzione potenzialmente efficace al problema potrebbe essere cambiare le impostazioni della regione del tuo iPhone.

Per risolvere questo problema segui questi passaggi:

Apri Impostazioni sul tuo iPhone

sul tuo iPhone Vai su Generali -> Lingua e regione .

-> . Tocca Regione e passa a una diversa.

e passa a una diversa. Riavvia il tuo iPhone per applicare le modifiche.

Una volta riavviato, torna su Impostazioni e cambia la regione nuovamente all'originale.

Questo metodo indiretto può sorprendentemente far riapparire i nomi dei contatti.

12. Contattare il supporto Apple

Se il problema persiste nonostante tutti i tentativi di risoluzione, è consigliabile contattare il supporto Apple o visitare un Apple Store. Potrebbero essere necessarie azioni aggiuntive o assistenza avanzata per risolvere il problema.

Affrontare il problema dei contatti appaiono come numeri su iOS può essere frustrante, ma seguendo i passaggi descritti in questo articolo troverai quasi sicuramente la soluzione al problema. Assicurati di mantenere il tuo dispositivo iOS aggiornato e di sincronizzare regolarmente i tuoi contatti con un servizio cloud affidabile. Con un po' di pazienza e attenzione ai dettagli, dovresti essere in grado di ripristinare la corretta visualizzazione dei nomi dei contatti sul iPhone!