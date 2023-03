Connessione Ethernet limitata a 100 Mbps? Come eliminare il limite in Windows

Per sfruttare appieno il potenziale di una banda larga con fibra ottica ad alta velocità, è bene sfruttare una connessione fisica tramite connessione Ethernet. Questa soluzione infatti, elimina ogni minima dispersione che avviene con connessioni Wi-Fi.

Anche attraverso una connessione cablata però, potresti incontrare dei problemi: anche sfruttando una connessione Gigabit Ethernet, il cavo potrebbe avere un limite a 100 Mbps.

In questo articolo andremo a vedere come eliminare una volta per tutte questo fastidioso cap e sfruttare al meglio tutta la potenza della connessione.

1- Assicurati che i collegamenti dei cavi siano perfetti

Quando colleghi il cavo Ethernet al tuo computer o router, dovresti sentire un clic una volta che il cavo è saldamente in posizione. A volte il cavo Ethernet non è completamente collegato o la clip/linguetta sul connettore del cavo, tecnicamente definito connettore RJ45, si allenta o si rompe. Ciò può rendere meno stabile la connessione tra computer e router.

Un cavo mal collegato può causare un calo di velocità per una connessione ad alta velocità di 200 Mbps/300 Mbps o più veloce portando la stessa ai suddetti 100 Mbps.

Per risolvere questo problema, scollega il cavo Ethernet sia dal router che dal computer e ricollegalo dopo circa 30 secondi. Assicurarsi che il cavo sia collegato saldamente a entrambe le estremità. Anche con una clip rotta, puoi spingere il cavo fino in fondo alla porta LAN per ripristinare la connessione a pieno regime.

In caso di rottura, visto anche il costo contenuto, il consiglio è comunque quello di sostituire il cavo per eliminare ogni tipo di problema in futuro.

2- Controlla il cavo Ethernet

Se tutte le tue connessioni Ethernet sono in buone condizioni, il problema potrebbe risiedere nel cavo stesso. I cavi Ethernet sono classificati in base alle loro capacità di trasferimento dati. I cavi Ethernet comuni utilizzati nelle reti domestiche e aziendali sono Cat5, Cat5e e Cat6. I cavi meno comunemente usati sono Cat6a, Cat7 e Cat8.

Se la tua rete domestica utilizza un cavo Ethernet Cat5, le tue velocità saranno limitate a un massimo di 100 Mbps, poiché questo è il limite di trasferimento dati dei cavi Cat5. Pertanto, potrebbe essere sufficiente sostituire il cavo con un cavo almeno Cat5e, in grado di trasferire dati fino a 1000 Mbps.

Per identificare il tipo di cavo Ethernet che hai attualmente, guarda la guaina del cavo. Sarai in grado di trovare il testo scritto sulla guaina che indicherà se il cavo è Cat5, Cat5e, Cat6 o qualcos'altro. Se non trovi alcun testo sulla guaina del cavo, sarà difficile identificare il tipo di cavo, poiché ci sono solo piccole differenze di spessore e cablaggio interno tra i diversi tipi di cavi.

3- Sostituisci i connettori RJ45

Il passaggio da un cavo con larghezza di banda inferiore come Cat5 a uno superiore come Cat5e o Cat6 dovrebbe idealmente risolvere il problema delle velocità Ethernet limitate a 100 Mbps. Ma se continui a riscontrare cali di velocità intermittenti sulla tua connessione Gigabit, è possibile che i colpevoli siano i connettori RJ45 alle estremità del cavo Ethernet.

Spesso, le configurazioni domestiche comportano l'instradamento del cavo Ethernet all'interno delle pareti. Questo serve sia per ottenere un aspetto più pulito sia per proteggere il cavo da eventuali danni. I connettori RJ45 predefiniti preapplicati alle estremità del cavo sono spesso troppo grandi e devono essere rimossi prima di instradare il cavo attraverso le pareti. Ciò richiede inevitabilmente una nuova installazione degli stessi, una volta che il cavo è stato correttamente inserito nel muro.

In questo contesto possono verificarsi dei problemi: il nuovo connettore RJ45, per esempio, potrebbe non essere compatibile con i fili del cavo o il processo di montaggio del connettore può risultare errato. Se anche uno solo dei fili interni non è collegato correttamente ai contatti metallici del connettore, la velocità di connessione scenderà a 100 Mbps.

Quindi, prendi in considerazione la possibilità di sostituire i tuoi connettori RJ45 con prodotti schermati e di alta qualità.

4- Verifica le impostazioni dell'adattatore Ethernet

Se la connessione stenta ancora, molto probabilmente il problema è di natura software. Le impostazioni dell'adattatore Ethernet del tuo computer potrebbero limitare la velocità di connessione a 100 Mbps e, in questo contesto, hai diverse impostazioni che dovresti controllare.

Per assicurarti che le impostazioni dell'adattatore siano configurate correttamente, procedi nel seguente modo:

Cerca e apri l'app Impostazioni da Windows Search ;

da ; Seleziona Rete e Internet dalle opzioni a sinistra, quindi Impostazioni di rete avanzate nel riquadro a destra;

dalle opzioni a sinistra, quindi nel riquadro a destra; Fai clic su Altre opzioni per la scheda di rete in Impostazioni correlate ;

in ; Nella nuova finestra denominata Connessioni di rete , fai clic con il pulsante destro del mouse sulla scheda E thernet e fai clic su Proprietà (Gli utenti di Windows 10 possono fare clic su Modifica opzioni adattatore dopo il secondo passaggio per aprire la finestra Connessioni di rete );

, fai clic con il pulsante destro del mouse sulla scheda E e fai clic su (Gli utenti di possono fare clic su dopo il secondo passaggio per aprire la finestra ); Clicca con il pulsante destro del mouse su Connessione Ethernet in Connessioni di rete ;

in ; Nella nuova finestra Proprietà , fai clic sul pulsante Configura per aprire proprietà aggiuntive;

, fai clic sul pulsante per aprire proprietà aggiuntive; Apri la scheda Avanzate in alto e seleziona Velocità e duplex dalla casella Proprietà ;

in alto e seleziona dalla casella ; Assicurati che il suo valore sulla destra sia impostato su Negoziazione automatica (Questa impostazione assicurerà che il tuo computer negozi la massima velocità possibile in base al tuo piano a banda larga e al cavo Ethernet utilizzato).

Passa alle altre impostazioni che potrebbero limitare la tua velocità Ethernet. Assicurarsi che le seguenti impostazioni siano impostate su "Disabilitato":

Energy-Efficient Ethernet

Gigabit Lite

Green Ethernet

Power Saving Mode.

Infine fai clic su OK per consentire all'adattatore di riconfigurare le nuove impostazioni (serve qualche secondo). Vi sarà una breve disconnessione e, dopo poco, questa dovrebbe tornare attiva e con i nuovi settaggi attivati.

5- Aggiorna i driver Ethernet

La configurazione corretta delle impostazioni nella sezione precedente dovrebbe risolvere il problema della bassa velocità per la maggior parte degli utenti. Se sei particolarmente sfortunato e non figuri tra questi, puoi provare anche ad aggiornare i driver della tua scheda Ethernet. I driver obsoleti possono spesso causare una serie di problemi, uno dei quali può essere una connessione tutt’altro che prestante.

Prova questi passaggi per eseguire un aggiornamento:

Fai clic con il pulsante destro del mouse sull' icona di Windows e seleziona Gestione dispositivi ;

del mouse sull' e seleziona ; In Schede di rete , fai clic con il pulsante destro del mouse sul nome della scheda Ethernet e fai clic su Aggiorna driver (la tua scheda di rete avrà probabilmente Realtek, Broadcom o Intel nel nome);

, fai del mouse sul nome della scheda Ethernet e fai clic su (la tua scheda di rete avrà probabilmente Realtek, Broadcom o Intel nel nome); Seleziona Cerca automaticamente i driver e lascia che Windows cerchi gli stessi di più recenti per il tuo adattatore;

Se disponibili, i nuovi driver verranno installati in automatico. In caso contrario, vedrai un messaggio del tipo "I migliori driver per il tuo dispositivo sono già installati".

6- Controllare le impostazioni del router

Alcuni router hanno impostazioni configurate in modo tale da impostare di default la connessione a una modalità lite o green, in cui la velocità di rete è limitata a 100 Mbps. Se noti un netto blocco intorno a questa velocità, si tratta di questo settaggio predefinito.

Puoi accedere alle impostazioni del tuo router e riconfigurare lo stesso per risolvere il problema seguendo i passaggi seguenti:

Digita 192.168.1.1 in una finestra del browser per aprire la pagina di accesso del router;

per aprire la pagina di accesso del router; A questo punto ti verrà chiesto Nome utente e password : inserisci Admin in entrambi i campi (se così non funziona, controlla il tuo router: dovresti trovare le informazioni sul nome utente/password sul retro dello stesso);

e : inserisci Admin in entrambi i campi (se così non funziona, controlla il tuo router: dovresti trovare le informazioni sul nome utente/password sul retro dello stesso); Trova le impostazioni relative alla tua connessione Ethernet (È probabile che si trovino in menu con nomi simili a Rete locale, LAN o Ethernet);

(È probabile che si trovino in menu con nomi simili a Rete locale, LAN o Ethernet); Passare a quella pagina e trovare un'impostazione che ha Duplex nel nome e assicurati che sia impostato su Auto, 1 Gbps o 2,5 Gbps (vedrai queste opzioni in base alla tua scheda di rete);

Nota bene: è anche possibile che non troverai alcun modo per modificare manualmente la velocità di rete nelle impostazioni del router. In questi casi, prova a contattare l’assistenza del produttore del router.

Se il tuo router ha svariati anni di onorato servizio sulle spalle, puoi anche considerare l’idea di acquistare un nuovo modello.

Domande frequenti

Concludiamo dunque questo percorso con alcune domande che potresti esserti fatto rispetto al rapporto tra connessione, limiti di download/upload e cavo Ethernet.

Un cavo Cat5e è sufficiente per la LAN Gigabit?

Un cavo Ethernet Cat5e è tecnicamente in grado di raggiungere velocità Gigabit, ma è inferiore ai cavi Cat6 in termini di durata e stabilità. Visto che i guasti tecnici sono fonte di instabilità e velocità ridotte, questi fattori non sono da sottovalutare. È meglio scegliere un cavo Cat6 di qualità superiore per ridurre al minimo le possibilità di problemi di connessione indotti dal cavo.

Il Wi-Fi a 2,4 GHz può supportare 100 Mbps?

La banda a 2,4 GHz può supportare tecnicamente velocità fino a 1,2 Gbps sui router Wi-Fi 6 se abbinata a un piano Internet sufficientemente veloce. In pratica però, la maggior parte delle persone che utilizzano la banda a 2,4 GHz probabilmente dispone di router Wi-Fi 4 o 802.11n, poiché il Wi-Fi 5 supporta solo la banda più veloce a 5 GHz.

In queste situazioni, il massimo teorico della banda a 2,4 GHz è di circa 300 Mbps. Ma con altri fattori come l'interferenza di altri dispositivi e l'affollamento di altre reti sulla banda a 2,4 GHz, le velocità effettive diminuiscono ulteriormente. In generale, puoi aspettarti meno della metà della velocità nominale del tuo piano sulla banda da 2,4 Ghz.

La lunghezza del cavo Ethernet influisce sulla velocità?

Sì, i cavi Ethernet hanno un limite di distanza nominale oltre il quale le velocità di trasferimento tendono a diminuire in modo significativo. Ad esempio, i cavi Cat7 possono trasferire fino a 100 Gbps, purché la lunghezza del cavo sia 15 metri o meno.

I limiti di distanza per Cat6 o Cat5 sono più “elastici” e possono mantenere la maggior parte della loro velocità fino a circa 100 metri. In pratica, raramente troverai lunghezze di cavo che raggiungono i 90 metri nelle configurazioni domestiche. Pertanto, la riduzione della velocità dovuta alla distanza non è un qualcosa che dovrebbe preoccuparti.

Come faccio a sapere se il mio router è Gigabit?

Per supportare velocità Internet superiori a 100 Mbps, è necessario un router Gigabit. Il tuo provider di servizi Internet in genere fornisce un router Gigabit compatibile per i moderni piani a banda larga in fibra ad alta velocità.

Se possiedi già un modello precedente e stai instradando la tua Internet attraverso di esso, potresti voler verificare se il tuo router supporta Gigabit. Puoi controllare il modello del tuo router stampato sulla parte posteriore, dunque fare una breve ricerca online (magari sul sito del produttore) per capire che tipo di dispositivo hai tra le mani.