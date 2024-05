Confronto Pixel 8 vs Pixel 8A: quale scegliere?

Pixel 8 vs Pixel 8A: sei indeciso su quale smartphone Google acquistare? Sei nel posto giusto!

Al giorno d’oggi la tecnologia è sempre più accessibile e la scelta di uno smartphone si è trasformata in una decisione complessa, caratterizzata da una miriade di opzioni e funzionalità.

In questi giorni, Google ha lanciato sul mercato il suo nuovo telefono economico Pixel 8A, che promette prestazioni di alto livello a un prezzo più accessibile.

Tuttavia, con il modello di punta Pixel 8 già consolidato sul mercato, molti consumatori si trovano di fronte a una difficile decisione: quale tra i due dispositivi acquistare?

In questo confronto dettagliato, daremo un’occhiata da vicino alle specifiche tecniche e alle caratteristiche di entrambi i telefoni per capire quale potrebbe essere la scelta migliore per le diverse esigenze degli utenti.

Prima di immergerci nei dettagli, esploriamo brevemente il contesto in cui questi due dispositivi sono stati lanciati e l'impatto che potrebbero avere sul panorama degli smartphone di fascia media e alta.

Ma prima dai un’occhiata a tutto ciò che sappiamo sui nuovi Pixel 8A e Pixel Tablet!

Pixel 8 vs Pixel 8a: le specifiche tecniche

Pixel 8 vs Pixel 8A: due smartphone Google di fascia media, entrambi in grado di offrire ottime prestazioni, un’ottima durata e un design moderno ed elegante. Ma quale scegliere tra i due? La scelta si riduce, ovviamente, alle esigenze dei singoli utenti. Diamo un’occhiata alle specifiche tecniche di entrambi i modelli per farci un’idea più precisa di ciò che possono offrirci.

Display

Il display del Pixel 8A è approssimativamente delle stesse dimensioni del Pixel 8. Il primo ha un display Actua da 6,1 pollici, mentre il secondo da 6,2 pollici, entrambi con un rapporto di 20:9. I due telefoni offrono fino a 1.400 nit in HDR e fino a 2.000 nit di luminosità di picco.

Entrambi i display supportano un refresh rate fino a 120Hz e offrono la funzione always-on, che consente di visualizzare l'ora e le notifiche direttamente sullo schermo di blocco senza dover attivare il telefono.

Per quanto riguarda la protezione dello schermo, Pixel 8A è dotato del vetro di copertura Corning Gorilla Glass 3, mentre il Pixel 8 utilizza il più recente Gorilla Glass Victus, noto per la sua maggiore resistenza ai graffi rispetto alle versioni precedenti.

Inoltre, le dimensioni e il peso dei due telefoni sono quasi identici: Pixel 8A misura 6 pollici in altezza, 2,9 pollici in larghezza, ha uno spessore di 0,4 pollici, mentre il Pixel 8 è leggermente più piccolo, con un'altezza di 5,9 pollici, una larghezza di 2,8 pollici e uno spessore di 0,4 pollici.

Fotocamera

Sul retro, Pixel 8A offre una fotocamera principale Quad PD da 64 megapixel, con un'apertura di 1,89 e fino a 8x Super Res Zoom. Troviamo inoltre una fotocamera frontale ultragrandangolare da 13 megapixel, con un'apertura di 2,2 e correzione dell'obiettivo.

In confronto, Pixel 8 offre una fotocamera principale Octa PD da 50 megapixel, con un'apertura di 1,68 e lo stesso 8x Super Res Zoom. La fotocamera frontale ultragrandangolare da 12 megapixel ha anche un'apertura di 2,2 e correzione dell'obiettivo.

Tuttavia, è importante sottolineare che la risoluzione non è l'unica caratteristica rilevante in una fotocamera per telefono.

Entrambe le fotocamere principali dei telefoni presentano stabilizzazione ottica ed elettronica dell'immagine.

La fotocamera frontale del modello 8A è da 13 megapixel, mentre quella del Pixel 8 è da 10,5 megapixel, entrambe con un'apertura di 2,2 e messa a fuoco fissa.

Entrambi i telefoni condividono molte funzionalità della fotocamera, tra cui Magic Editor, Best Take, Magic Eraser, Photo Unblur, Real Tone e Portrait Mode.

Per quanto riguarda i video, la fotocamera posteriore di 8A può registrare in 4k o 1080p a 30 e 60 frame al secondo, mentre quella frontale può registrare video in 4k o 1080p a 30 frame al secondo. Pixel 8 condivide queste specifiche, con l'aggiunta dell'opzione di registrazione a 24 frame al secondo sia per le fotocamere posteriori che per quelle frontali.

Entrambi i telefoni sono dotati di Audio Magic Eraser per eliminare eventuali rumori di fondo nei video.

Batteria

Secondo Google, Pixel 8A e 8 hanno entrambi batterie che possono durare oltre 24 ore. Utilizzando Extreme Battery Saver, l'azienda afferma che i telefoni possono arrivare fino a 72 ore.

Entrambi supportano la ricarica rapida e la ricarica wireless, ma Pixel 8 di punta ha il vantaggio di consentire agli utenti di caricare wireless anche altri dispositivi. Questa è una delle poche caratteristiche che separa Pixel 8A più economico dal Pixel 8.

Inoltre, il modello 8A ha una batteria da 4.492 mAh, mentre l'8 offre una batteria standard da 4.575 mAh.

Memoria e archiviazione

Nell'eterno dilemma "Pixel 8 vs Pixel 8A" occorre, ovviamente, tenere in considerazione aspetti come la memoria e lo spazio di archiviazione.

Entrambi i telefoni dispongono di 8GB di RAM e dell'opzione di archiviazione da 128GB o 256GB. In questo caso, quindi, non c’è nessuna differenza tra i due modelli.

Processore, scheda SIM e porte

Pixel 8A e Pixel 8 condividono lo stesso processore Google Tensor G3 e il coprocessore di sicurezza Titan M2. Entrambi presentano anche una doppia SIM, che include una singola nano SIM e una eSIM. Entrambi offrono una porta USB-C.

Sicurezza e aggiornamenti del sistema operativo

I due telefoni hanno un sensore di impronte digitali sotto lo schermo e offrono la possibilità di sbloccare lo schermo col viso e di accedere al telefono utilizzando un PIN o password. Entrambi forniscono sette anni di aggiornamenti del sistema operativo e della sicurezza.

Design e colore

Pixel 8A è disponibile in ossidiana (nero), porcellana (bianco), baia (blu) e aloe (verde chiaro).

Leggermente diverse sono invece le colorazioni disponibili per Pixel 8, ovvero ossidiana (nero), nocciola (grigio), rosa (rosa) e menta (un verde azzurrino chiaro).

Pixel 8 vs Pixel 8A... Sei ancora indeciso su quale acquistare?

Se confrontiamo i due gioiellini Google, entrambi i telefoni offrono un'eccellente esperienza utente e una serie di funzionalità all'avanguardia. Tuttavia, la scelta tra i due dipende dalle preferenze personali e dall'importanza data a determinati aspetti come la capacità della fotocamera, la durata della batteria e la capacità di ricarica wireless di altri dispositivi.

Sia Pixel 8A che Pixel 8 offrono un rapporto qualità-prezzo interessante, ma la decisione finale spetta alle esigenze e ai gusti individuali dell'utente.

Data la minima differenza di prezzo tra Pixel 8 e Pixel 8a, oggi disponibili rispettivamente a 521,55€ e 549,00€, il nostro consiglio è di optare per l’acquisto di Pixel 8, che per quanto simile al nuovo modello è migliore in quasi tutti gli aspetti.