Come usare Microsoft Copilot su WhatsApp per generare testi ed immagini: Guida completa

Microsoft ha reso disponibile il suo assistente virtuale basato su AI Copilot su Whatsapp. Microsoft Copilot è un’intelligenza artificiale conversazionale che si distingue per funzionalità avanzate ed un’ottima versatilità che lo rende ideale per moltissimi scopi differenti. Grazie all’integrazione di Copilot su Whatsapp possiamo usare l’AI direttamente all’interno dell’app per messaggistica, per creare testi ed immagini, in questa guida ti spieghiamo come installarlo e come usarlo per creare messaggi, testi, immagini e per tener traccia delle tue attività.

Videoguida in 1 minuto

Perché usare Copilot su Whatsapp

Copilot è un ottimo assistente virtuale gratuito ed ha il pregio di funzionare molto bene, ci avere un’ottima struttura conversazionale e di avere anche accesso ad internet per trovare sempre informazioni fresche.

La possibilità di aggiungere Copilot su Whatsapp rappresenta un importanti step evolutivo dell’app di messaggistica più utilizzata al mondo e ci consente di trasformarla in un assistente virtuale completo capace non solo di creare testi ed immagini, ma anche di tener traccia di appunti, impegni ed attività e di migliorare la nostra produttività, anche se in questo caso ci si scontra con il limite della chat che non lo rende, naturalmente, perfetto per ogni utilizzo.

L’utilizzo di Copilot su smartphone tramite WhatsApp è estremamente semplice e fluido, di fatto funziona semplicemente come una normale chat, solo che dell’altra parte del display non ci sarà un amico a rispondere ma una intelligenza artificiale.

Come installare Copilot su WhatsApp

L’aggiunta dell’AI di Microsoft a WhatsApp è estremamente semplice e ci sono 3 differenti modi per iniziare ad utilizzarlo.

Il più semplice ed immediato è quello di cliccare semplicemente su questo link per aprire Copilot direttamente su WhatsApp. In alternativa possiamo aggiungere Copilot ai propri contatti, ti basta salvare in rubrica il numero +1 (877) 224-1042 (prefisso Stati Uniti) ed iniziare una nuova chat o inquadrare il QR Code che trovi su questa pagina di Microsoft. Naturalmente potete usarlo sul vostro smartphone, ma nulla impedisce di usarlo anche su WhatsApp Web.

Una volta aperta la chat, per poter utilizzare il chatbot, è necessario accettare i termini di servizio e tutte le politiche sulla privacy, se volete approfondire trovate tutti i dettagli su questa pagina, dovete tenere presente che Microsoft andrà ad utilizzare i dati per l’addestramento della sua AI a partire da fine anno.

A questo punto possiamo interagire con Copilot in maniera semplice ed intuitiva visto che basta scrivere come in chat, solo che questa volta dall’altro lato non abbiamo un nostro amico ma un chatbot con AI basato su ChatGPT.

Cosa può fare Copilot su WhatsApp

Avere a disposizione un chatbot basato su ChatGPT all’interno di WhatsApp torna sicuramente molto utile e ci permette di fare molte cose dalla semplice creazione di testi, passando per domande e risposte fino alla generazione di immagini.

Col classico prompt testuale, basta scrivere sulla chat quello che ci viene in mente, possiamo fare domande a Copilot che ci fornirà informazioni utili ed aggiornate, grazie anche al suo accesso ad internet, e potrà fornirci ad esempio ricette, guide, consigli e molto altro.

Possiamo poi chiedere di preparare testi e messaggi da usare in conversazioni o email, ad esempio può tornare comodo per scrivere una mail di presentazione, una messaggio di auguri, una poesia d’amore o tutto quello che vi viene in mente.

C’è anche la possibilità di discutere e conversare con l’assistente vocale e parlare di qualsiasi argomento, chiedere traduzioni in qualsiasi lingua oppure potete semplicemente farvi contattare una barzelletta.

La funzionalità più interessante è però legata alla creazione di immagini con il semplice inserimento di un solo prompt testuale. Grazie a questa feature possiamo quindi creare delle immagini uniche da inviare ad amici, colleghi e parenti e possiamo far realizzare all’AI foto uniche da utilizzare per tantissimi scopi differenti.

Tutti i messaggi, immagini comprese, possono poi essere copiati, salvati e inoltrati, come fosse una normale chat di WhatsApp, e tornano quindi molto utili per essere inviati ad un amico o riutilizzati per scrivere una mail ad esempio.

Interessante ed utile, ma con qualche limitazione

Per utilizzare Copilot, al primo avvio, ci viene richiesto di accettare i termini di utilizzo e di trattamento dei dati personali, dobbiamo essere consapevoli che questi verranno utilizzati, a partire dal prossimo anno, per addestrare gli algoritmi di machine learning di Microsoft.

Le limitazioni sono legate ad alcune funzionalità non accessibili, non possiamo ad esempio modificare foto, creare foto con scritte lunghe e generare contenuti audio, sensibili o politicamente scorretti.