Come scegliere le migliori schede di acquisizione video | Guida all'acquisto

La trasmissione streaming di contenuti video, soprattutto da parte di YouTuber e streamer professionali, è un aspetto chiave da monitorare. Per ottimizzare le trasmissioni e offrire contenuti di alto livello, questi si affidano a dei componenti hardware appositi, ovvero le schede di acquisizione video.

Stiamo parlando di strumenti professionali, la cui esistenza è ignorata dalla maggior parte delle persone, ma che sono utili per trasferire il segnale dati dalla fonte, decodificarlo e trasmetterlo come se fosse nativo del computer in uso.

Come funziona una scheda di acquisizione video

In contesti di trasmissioni di giochi relativi a console come Xbox Series X/S o PlayStation 5, questo hardware risulta pressoché essenziale. Il tutto, di solito, avviene tramite una connessione fisica tra scheda di acquisizione e console attraverso cavo HDMI.

I vantaggi nell'utilizzare questo tipo di hardware, però, non finiscono di certo qui. Tali schede vengono adoperate abitualmente per gestire live streaming, lavorando con un output in alta definizione e permettendo la personalizzazione di immagini in sovrimpressione.

Non solo: in molti casi, questo tipo di prodotto consente anche di effettuare conversioni da video in formato digitale ad analogico.

Altro grande vantaggio è quello relativo al risparmio di risorse. Se per un PC standard gestire output video in streaming può richiedere non poche risorse, il lavoro delle schede di acquisizione non appesantiscono in nessun modo il computer a cui si appoggiano.

Se sei un gamer e stai riproducendo un titolo tripla A, questo vantaggio risulta essenziale per fornire uno streaming fluido.

Come scegliere una scheda di acquisizione video

La scelta di questa componente dipende da diversi fattori che, come vedremo, sono legati in maniera sostanziale all'utilizzo che il singolo utente intende fare della scheda.

Connessioni

Una scheda di acquisizione video presenta di solito, oltre alla canonica porta HDMI, anche delle prese USB di vario tipo. La presenza e la quantità di queste può risultare molto utile, soprattutto se si intende collegare questa componente con dispositivi dal classico PC/console.

Massima risoluzione supportata

Non tutte le schede sul mercato hanno la stessa potenza. In tal senso, adottare un componente poco potente e pretendere che questo gestisca efficacemente un output video con risoluzione elevata è irrealistico.

In questo senso, lo standard più diffuso è quello dei 1080p a 60 FPS: sotto questo livello, va detto, non esiste praticamente nessuna scheda attualmente sul mercato. Nel caso, prima di un acquisto avventato, accertati che il prodotto soddisfi questo requisito minimo.

Ingresso microfono

Le schede di acquisizione video, molto spesso, permettono anche di lavorare lato audio. Ciò permette di sovrapporre l’audio microfono (e non solo) al video trasmesso, il tutto agendo direttamente dalla scheda.

Sotto questo punto di vista, potresti volerti accertare della presenza di un ingresso microfono sul dispositivo che stai comprando.

Compatibilità hardware

Sebbene esistano prodotti in grado di interfacciarsi con più piattaforme, è bene sempre controllare la compatibilità hardware prima di effettuare un acquisto altrimenti incauto.

Per cosa intendi utilizzare la tua scheda di acquisizione video? Lavorare con streaming da console o da Mac non è la stessa cosa che agire da un comune PC Windows.

Software

Ultima, ma di certo non per importanza, vi è la questione software.

Questo viene inteso sia in ottica app proprietaria per gestire al meglio la scheda, sia relativamente alla compatibilità della stessa con i più diffusi programmi di streaming. Allo stato attuale, soluzioni come StreamYard e OBS sono tra le più apprezzate dagli streamer.

Nel caso tu stia già utilizzando un software e non voglia correre rischi, assicurati che questo sia compatibile con la scheda che stai per comprare.

Le migliori schede di acquisizione video

Passiamo dunque ai veri e propri prodotti, con una nostra selezione con quelli che riteniamo più interessanti.

Scheda di acquisizione video USB Rybozen

Iniziamo la lista con una scheda che, a dispetto del costo irrisorio, offre comunque una più che accettabile qualità. Stiamo parlando della scheda di acquisizione video USB Rybozen.

Stiamo parlando di un accessorio compatto, del peso inferiore ai 300 grammi, che non richiede alcun tipo di alimentazione esterna: una volta collegata al computer, la sceda viene identificata automaticamente e risulta dunque subito pronta all’uso (non sono richiesti driver di sorta).

Per quanto riguarda la risoluzione di acquisizione si parla di 1080p, il che rende il dispositivo Rybozen utilizzabile con pressoché qualunque tipo di console, videocamera/fotocamera in commercio.

A livello pratico, dunque, è possibile collegare la scheda alla fonte tramite USB 3.0 e sfruttare software come Potplayer, VLC e OBS per trasmettere live su Twitch, YouTube, Facebook e quant’altro.

Il jack da 3,5 mm, in fine, denota come tale hardware supporti anche l’ingresso audio.

MiraBox 321

Un altro prodotto interessante è senza dubbio l’ottima MiraBox 321. Stiamo parlando di una scheda di acquisizione HDMI 4K HSV321, compatibile con tutti i dispositivi HDMI 4K @ 30Hz 1080p 720p.

Tutto ciò si traduce con la possibilità di lavorare su piattaforme come:

Wii U

PS5 , PS4 e PS3

, e Xbox One e Xbox 360

e Nintendo Wii

Nintendo Switch

lettori DVD

Fotocamere e videocamere.

L’hardware in questione supporta la trasmissione 1080p a 60 Hz, raggiungendo i 4K per quanto riguarda l’input. L’assenza di latenza attraversi l’uso della porta HDMI consente a MiraBox 321 di essere una delle scelte preferite dai videogiocatori.

La porta USB 3.0, poi, permette di interagire facilmente con YouTube, Twitch e software come OBS, VLC e Postplayer.

Infine, va tenuto conto che la scheda di acquisizione video di cui stiamo parlando può essere utilizzata praticamente su qualunque tipo di sistema operativo, da Windows a macOS fino a Linux.

AVerMedia Live Gamer Duo

Rientra in questa lista anche l’ottimo AVerMedia Live Gamer Duo.

Stiamo parlando di una scheda di acquisizione semplicissima da installare e configurare. Questa presenta 2 pratici ingressi HDMI, ideali per trasmettere contenuti streaming da console, PC e fotocamera. La risoluzione massima di acquisizione è pari a 1080p mentre, per quanto riguarda la compatibilità software, risulta pienamente integrabile con streaming OBS.

Pur non offrendo un rapporto qualità-prezzo molto vantaggioso, AVerMedia Live Gamer Duo punta proprio sulla sua natura plug and play per conquistare il cuore degli streamer e, per quelli che non vogliono perdere tempo, rappresenta comunque una soluzione di qualità.

ASUS TUF Gaming Capture Box CU4K30

Tra le migliori schede per acquisizione video non può mancare la ASUS TUF Gaming Capture Box CU4K30.

Stiamo parlando di uno strumento in grado di supportare streaming video 4K fino a 30 fps, 2K fino a 60 fps e Full HD fino a 120 fps, il tutto con supporto video passthrough 4K fino a 60 Hz e Full HD fino a 240 Hz.

Lato compatibilità software, il prodotto Asus permette l’utilizzo di svariate app del settore, compreso il già citato OBS.

Per quanto concerne l’audio, infine, si parla di 2 connettori jack da 3.5mm che permettono di dialogare con altri videogiocatori e, al contempo, non influenzare l’audio dello streaming.