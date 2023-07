Come resettare i tracker Fitbit

I tracker Fitbit sono noti per funzionare molto bene, risultando prodotti generalmente molto affidabili. Nonostante ciò, se sei un possessore di questi dispositivi, potresti aver bisogno di sapere come disaccoppiare e resettare il tuo modello, nel caso questo cominci a dare segni di malfunzionamento.

Che tu abbia un Charge 5, Versa 4, Sense 2 o Inspire 3, ripartire da zero è la soluzione migliore se cominci a notare anomalie nel suo funzionamento. Che si parli di rilevazioni sbagliate o assenti, così come di un’eventuale cessione ad altre persone, un bel reset può essere più che consigliabile.

In questa guida, abbiamo ti spiegheremo nei dettagli come resettare ogni dispositivo di questa linea.

Se invece stai pensando di acquistare un Fitbit, ti consigliamo di dare uno sguardo al nostro articolo che mette a confronto i suddetti modelli.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica e disaccoppiamento di Fitbit

Di seguito, in questo articolo, spiegheremo come eseguire un soft reset per ogni singolo prodotto Fitbit, il che si traduce essenzialmente in un riavvio rapido del tuo tracker.

Tuttavia, a volte, potresti aver bisogno di un intervento più deciso, arrivando anche a cancellare completamente i tuoi dati utente.

Non tutti i Fitbit ti consentiranno di eseguire un ripristino delle impostazioni di fabbrica dal dispositivo stesso, ma esistono comunque vie alternative percorribili per ottenere questo tipo di risultato.

Nella maggior parte dei casi, puoi agire in questo modo:

Dal tuo tracker, scorri fino al menu Impostazioni; Una volta nella sezione Impostazioni, trova la scheda Informazioni e toccala; Da qui, scorri fino alla sezione denominata Ripristino impostazioni di fabbrica o Cancella dati utente; Ti verrà quindi chiesto di confermare la decisione di ripristinare le impostazioni : se lo desideri, premi Ripristina o Conferma.

L’annullamento dell’associazione di un Fitbit non solo può liberare il tuo account per l’accoppiamento con un nuovo dispositivo, ma può anche significare che il tracker può essere collegato a un altro account Fitbit.

Quindi, se ricevi un nuovo dispositivo Fitbit e desideri regalare quello vecchio a qualcun altro, segui questi passaggi prima di cederlo:

Dall’app Fitbit, tocca l’ingranaggio nell’angolo in alto a sinistra; Scorri fino a Info dispositivo e poi vai su Cancella dati utente; Assicurati che tutti i tuoi dati siano sincronizzati, poiché l’annullamento dell’accoppiamento cancellerà tutte queste informazioni.

Il mio Fitbit è stato reimpostato ma non si accoppia a uno smartphone diverso

Spesso dopo aver utilizzato l’app Fitbit per rimuovere il dispositivo, potresti avere problemi durante l’accoppiamento con uno smartphone diverso.

Questo perché a volte l’annullamento dell’associazione dall’app Fitbit non “dimentica” la connessione tra il Bluetooth del telefono e il tracker.

Quindi vai al menu Bluetooth sul telefono, controlla se il Fitbit è ancora elencato e scegli Dimentica questo dispositivo (o una voce quanto più simile a quest’ultima). Dovresti essere pronto per il nuovo accoppiamento immediatamente.

Come resettare Fitbit Versa 2-4 e Fitbit Sense

Il ripristino di Versa 4, Versa 3, Versa 2, Versa Lite, Sense, Ionic e Blaze è forse l’esempio più semplice di riavvio di un dispositivo da Fitbit. Agisci così:

Tieni premuto il pulsante sinistro finché non vedi il logo Fitbit sul display (questo dovrebbe richiedere circa 10 – 15 secondi di pressione); Quando viene visualizzato il logo Fitbit, rilascia i pulsanti; Al termine, ti verrà chiesto di aprire l’app Fitbit e configurare il tuo dispositivo.

Ripristina Fitbit Versa o Versa Lite

Tieni premuti i pulsanti sinistro e inferiore finché non vedi il logo Fitbit sullo schermo (questo dovrebbe richiedere circa 5 – 10 secondi); Quando viene visualizzato il logo Fitbit, rilascia i pulsanti; Al termine, ti verrà chiesto di aprire l’app Fitbit e configurare il tuo dispositivo.

Ripristina Fitbit Charge 5 e Luxe

Se il tuo Fitbit Charge 5 crea qualunque tipo di problema, puoi resettarlo con una semplice operazione di caricamento, attraverso l’apposito cavo.

Quindi premi il pulsante sull’estremità piatta del cavo del caricabatterie 3 volte, facendo una pausa di un secondo tra una pressione e l’altra. Dopo 10 secondi dovrebbe apparire il logo Fitbit.

Se desideri ripristinare le impostazioni di fabbrica del tuo Charge 5 e cancellare tutti i dati presenti su di esso, vai su Impostazioni – Info dispositivo – Cancella dati utente.

Ripristina Fitbit Charge 4/3/2

Se riscontri problemi con la sincronizzazione, il monitoraggio o la connessione relativi a Fitbit Charge, è il momento di riavviare il tracker.

Per farlo dal dispositivo, scorri dal quadrante dell’orologio andando in Impostazioni – Informazioni – Riavvia dispositivo.

Tuttavia, se il tracker non risponde, segui queste istruzioni:

Collega il cavo di ricarica a una porta USB e collega l’altra estremità della porta posteriore del Fitbit; Assicurati che il pulsante sul dispositivo sia in linea con l’apertura del pulsante sul cavo di ricarica: l’accessorio vibrerà e vedrai comparire l’icona della batteria sul display del tracker. Tieni premuto il pulsante per riavviare.

Per Charge 2, tieni premuto il pulsante sul tracker per quattro secondi. Quando vedi il logo Fitbit e il dispositivo vibra, il Fitbit è stato riavviato.

Per Charge 3, tieni premuto il pulsante sul tracker per otto secondi. Quando vedi l’icona simile a uno smile e l’accessorio vibra, il tracker è stato riavviato.

Ripristina Fitbit Inspire 2, Inspire e Inspire HR

Indipendentemente dal fatto che tu abbia Inspire HR, la versione non HR o Inspire 2, se non riesci a sincronizzare il tuo tracker o riscontri problemi con il tracciamento, ecco come puoi riavviarlo:

Collega il cavo di ricarica a una porta USB e poi collega l’estremità al retro del tracker Inspire, assicurandoti che i pin siano collegati alla perfezione. Da lì, tieni premuto il pulsante sinistro sul dispositivo per 10 secondi. Sui modelli Inspire meno recenti viene visualizzata una sorta di emoji sorridente e il tracker vibra per indicare che si sta riavviando.

Nota bene: Inspire 3 mostrerà solo il logo Fitbit.

Resetta Fitbit Ionic

Il reset dello Ionic, ormai ritirato dal mercato, viene effettivamente eseguito allo stesso modo del Versa ed è un altro semplice esempio di riavvio di un dispositivo da Fitbit:

Tieni premuti i pulsante sinistro e quello inferiore finché non vedi il logo Fitbit sullo schermo: questo dovrebbe richiedere circa 10 secondi; Quando viene visualizzato il logo Fitbit, rilascia i pulsanti; Al termine, ti verrà chiesto di avviare l’app Fitbit e configurare il tuo dispositivo.

Riavvia Fitbit Alta HR

Sfortunatamente, non è possibile eseguire un ripristino delle impostazioni di fabbrica su Alta o Alta HR. Dovrai invece limitarti riavviare il dispositivo in questo modo:

Collega il cavo di ricarica a una porta USB e collega l’altra estremità della porta al retro del tracker, assicurandoti che i piedini sul cavo siano bloccati saldamente; Saprai che la connessione è sicura quando l’accessorio vibra e vedi l’icona della batteria sul display del dispositivo: il tracker inizierà quindi a caricarsi; Premi tre volte il pulsante sul cavo di ricarica, facendo una breve pausa tra una pressione e l’altra. Quando vedi il logo Fitbit e senti il dispositivo vibrare, significa che il tracker è stato riavviato in modo corretto.

Ripristina Fitbit Ace 2 e Ace

Se desideri resettare Fitbit Ace o Ace 2, segui questi passaggi: