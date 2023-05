Recensione Fitbit Versa 4: un’occasione mancata?

Fitbit Versa 4 è uno smartwatch che mi ha lasciato perplesso, poteva essere la perfetta evoluzione dell’ottimo Versa 3, ma, nonostante siano stati sistemati alcuni piccoli difetti costruttivi, si sono perse per strada varie funzionalità.

Per capire al meglio Fitbit Versa 4 ho voluto indossarlo per un mese, in questo lungo periodo di utilizzo ho avuto modo di capirne meglio funzionalità, pregi e difetti ed ho avuto il tempo di analizzare al meglio i cambiamenti che sono stati apportati rispetto al modello precedente. Sotto il punto di vista costruttivo ci sono stati dei passi in avanti, come il ritorno del pulsante fisico, ma sotto il punto di vista del software si fanno sentire alcune mancanze e pesano alcune strane decisioni relative alla rimozione di funzioni secondarie molto utili. Andiamo però con ordine.

Videorecensione: 1 mese con fitbit Versa 4

Confezione e accessori

Non è cambiato nulla rispetto ai modelli precedenti per quanto riguarda la confezione. Versa 4 arriva all’interno di una bella scatolina che racchiude l’orologio, in cinturino aggiuntivo per polsi di grandi dimensioni ed un cavo per la ricarica.

Design e costruzione

Fitbit Versa 4 è uno smartwatch sobrio e ben costruito. A caratterizzarlo sono infatti linee semplici e moderne che donano all’orologio un aspetto elegante e facile da abbinare con ogni tipo di abbigliamento.

Ottimi anche i materiali: silicone morbido per il cinturino ed alluminio per la cassa. Il risultato è uno smartwatch ben costruito, solido, resistente e molto comodo da indossare. La cassa ha dimensioni compatte e spessore ridotto, parliamo di 40,5 mm x 40,5 mm x 11,2 mm, che lo rendono comodo da indossare in ogni occasione, durante lo sport ed anche mentre si dorme senza mai fastidio e senza sentire ma il bisogno di toglierlo.

Fitbit Versa 4 è certificato IP68 ed è resistente a polvere ed acqua e può essere usato fino a 50 metri di profondità, nessun problema quindi per l’utilizzo sotto la pioggia, in doccia e per il nuoto.

Sui lati della cassa sono disposti lo speaker, i fori per i microfoni e, internamente, i vari sensori per la rilevazione dei parametri fisici. Sul lato sinistro troviamo un pulsante fisico comodo da utilizzare e molto pratico nell’uso quotidiano.

Ho molto apprezzato il ritorno al tasto fisico, su Versa 3 il produttore aveva optato per un tasto soft touch che risultava scomodo e poco preciso da usare. Fortunatamente Fitbit ha ascoltato le lamentele di noi utenti ed ha risolto il problema tornando ad un tasto classico.

Hardware e sensori

Sotto il punto di vista dell’hardware non troviamo grosse novità rispetto a Versa 3. Dentro la scocca in alluminio di Versa 4 troviamo un set completo di sensori che lo rendono un eccellente fitness tracker con la capacità di misurare un gran numero di parametri.

Oltre al classico sensore per il battito cardiaco troviamo un sensore ottico per la misurazione della temperatura cutanea e dell’ossigenazione del sangue ed i classici sensori come altimetro e accelerometro. La combinazione di sensori permette di tracciare tutte le attività quotidiane, dal battito ai passi effettuati fino alle fasi del sonno, con un ottimo livello di precisione.

Ai sensori per la salute, si aggiungono un valido GPS + Glonass per il tracciamento degli allenamenti all’aria aperta, l’NFC per i pagamenti contactless, altoparlante e microfono. Una scelta molto strana è relativa al WiFi, andando a leggere la scheda tecnica si nota che il modulo WiFi è presente ma è disattivato e non attivabile, e qui iniziano le mie perplessità di cui vi parlo fra poco nell’analisi della parte smart.

Microfono ed altoparlante funzionano bene, ci permettono di usare i comandi vocali e di effettuare chiamate. Lo speaker non ha un volume particolarmente alto ed è difficile usarlo in situazione rumorose, ma torna comodo e ci consente anche di ricevere le risposte vocali di Alexa.

Display

Nessun cambiamento per quanto riguarda il display, Fitbit Versa 4 monta uno schermo Amoled da 1,58 pollici con risoluzione di 336 x 336 pixel. Lo schermo, nonostante le cornici abbastanza marcate, è di buona qualità e riesce ad offrire colori brillanti ed un’ottima leggibilità anche sotto la luce diretta del sole grazie alla buona luminosità massima.

Molto comoda la presenza dell’always-on display che permette di avere sempre l’ora sullo schermo in una versione “lite” del quadrante scelto.

I quadranti e le watchfaces disponibili sono molte, ma sono sostituibili solamente dall’app per smartphone, purtroppo in questo Versa 4 si è persa la possibilità di cambiare i quadranti direttamente dallo smartwatch. Altra anomalia da segnalare, nel modello precedente era possibile farlo.

Fitness e sport tracker

Il lato sportivo e di tracking quotidiano di Versa 4 è completo e ben realizzato. Il nostro smartwatch è in grado di tracciare un gran numero di dati, parametri e statistiche giornaliere che ci consentono di avere uno spaccato della nostra vita quotidiana e del nostro stato di salute. Versa 4 è in grado di misurare passi, distanze, calorie, minuti in zona cardio, battito cardiaco, ossigenazione del sangue, fasi del sonno e poi una serie di metriche come la frequenza respiratoria, la variabilità della frequenza cardiaca, la temperatura cutanea, la saturazione dell’ossigeno ed il battito a riposo, il tutto condito da grafici, statistiche e tendenze.

Nel quotidiano si comporta quindi bene, fa altrettanto bene sotto il lato sportivo grazie alla possibilità di tracciare ben 40 tipologie di sport differenti. Il tracking degli allenamenti è buono, anche se non ha la precisione e i dati disponibili su modelli di fascia superiore, e risulta perfetto per chi si allena per mantenersi in forma e non ha la necessità millimetriche sulle distanze e pretese da professionista riguardo i dati raccolti. Il GPS funziona abbastanza bene, può capitare qualche ritardo nell’aggancio iniziale dei satelliti, e tiene bene traccia dei nostri percorsi. Buono anche il rilevamento del battito, anche se ogni tanto si nota qualche anomalia nei grafici.

Alcune funzioni sono legate alla sottoscrizione di Fitbit Premium (8,99 € al mese). Premium offre una analisi più completa delle varie metriche e un maggior numero di report. Onestamente se ne può fare a meno.

Per quanto riguarda il mio utilizzo come fitness tracker, l’ho indossato più di un mese in maniera costante e ho riscontrato un buon tracciamento dell’attività quotidiana e del sonno, risultati paragonabili a quelli di Apple Watch. Per quanto riguarda lo sport direi tutto bene, nuoto, passeggiate e corsa vengono misurati in maniera precisa, con un buon conteggio delle distanze percorse e buone statistiche a corredo dei dati principali.

Funzionalità smart e app per smartphone

Sulla parte smart ci sono alcuni passi in avanti, ma anche molti passi indietro. La nuova UI è pratica e comoda ma si sono perse molte funzionalità, proprio quest’ultimo aspetto è il punto che mi ha lasciato maggiormente perplesso di quello che poteva, e doveva, essere un ottimo device.

L’interfaccia del sistema proprietario di FitbitOS è stata completamente rinnova e si presenta ora più fresca, veloce e facilmente utilizzabile. Dalla watchface principale si possono raggiungere con uno swipe le varie schermate del pannello di controllo, notifiche e delle statistiche principali. Dal polso si riescono ad utilizzare praticamente tutte le funzionalità, con poche limitazioni relative più che altro alla personalizzazione dell’orologio.

Per quanto riguarda le notifiche abbiamo una buona gestione, possiamo ricevere le notifiche di ogni app installata sul nostro smartphone e possiamo leggere per interno mail e messaggi e visualizzare le emoticon. Purtroppo non c’è modo di rispondere alle notifiche, nemmeno su Android dove invece era possibile con Versa 3.

Abbiamo anche la possibilità di utilizzare Google Wallet e Fitbit Pay per i pagamenti contactless tramite NFC e di sfruttare Google Maps per ottenere comode ed utili indicazioni stradali direttamente dal nostro polso.

Dal polso possiamo rispondere alle chiamate con una qualità audio sufficiente, l’anomalia è relativa al fatto che possiamo solo rispondere ma non possiamo effettuare chiamate.

Sull’orologio è presente anche l’assistente vocale Alexa che funziona bene e ci permette di avere feedback visivi e sonori molto utili e ben realizzati. Per funzionare però Alexa necessità della connessione con lo smartphone (visto che il WiFi è stato disabilitato) e non si capisce perchè Fitbit, una società di Google non abbia reso disponibile Google Assistant.

Ci sono aspetti che mi hanno lasciato ancora più perplesso, su Versa 3 avevamo la possibilità di collegare delle cuffie Bluetooth all’orologio, di salvare della musica e di installare app di terze parti. Su Versa 4 tutte queste funzionalità sono state rimosse ed è davvero difficile capire le motivazioni dietro questa scelta. Per quanto mi riguarda la pecca maggiore è relativa all’impossibilità di installare app di terze parti, poter aggiungere widget e funzionalità fa sempre comodo ed migliora notevolmente l’utilizzabilità quotidiana.

Il lato smart è quindi maggiormente limitato rispetto a quanto visto sul modello precedente, nonostante rimanga abbastanza completo, ma è un peccato che la mancanza di alcune funzionalità vada a limitare le potenzialità di quello che poteva essere uno smartwatch davvero completo.

L’app Fitbit per smartphone si conferma una garanzia: completa, semplice da utilizzare e ricca di informazioni. Dall’app possiamo gestire tutti gli aspetti dell’orologio ed abbiamo accesso a tantissimi dati con grafici e statistici che ci permettono di avere una fotografia chiara delle nostre giornate e dei nostri allenamenti.

Batteria e autonomia

L’autonomia è uno dei punti di forza del nuovo Fitbit Versa 4, si arrivano a coprire 5 o 6 giorni di utilizzo con un uso moderato del GPS che indice notevolmente sui consumi. Se si attiva l’always-on display si scende a poco meno di 3 giorni di autonomia.

In ogni caso la durata della batteria è buona e ci consente sempre di coprire più giorni senza doverci mai affannare per andare a ricaricare lo smartwatch ogni sera.

La ricarica completa richiede un paio di ore, ma è presente un sistema di ricarica rapida che ci permette di avere una giornata di autonomia con poco più di 10 minuti di carica.

Conclusioni – Occasione mancata

Fitbit Versa 4 si presenta con un bel design, una nuova UI funziona e delle ottime funzionalità da fitness tracker, le uniche pecche sono relative alle funzionalità smart che comunque sufficienti ma sono state inspiegabilmente depotenziate rispetto al modello precedente. Peccato, perché con una migliore integrazione di funzionalità sarebbe stato uno smartwatch di fascia media praticamente perfetto.

Versa 4 sa un po’ di occasione mancata, ma è in ogni caso un buon fitness tracker di fascia media e può essere interessante se cercate un prodotto ben costruito, capace di seguirvi nelle vostre giornate e non pretendete troppe funzionalità smart.

Giudizio finale