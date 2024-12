Come l'intelligenza artificiale sta trasformando il nostro modo di vivere nel 2024

L'intelligenza artificiale generativa ha giocato un ruolo centrale nel 2024, assumendo un'importanza sempre maggiore in tutti i settori. Con il fiorire di strumenti come ChatGPT e la crescente concorrenza di chatbot come Claude, Copilot e Gemini, l'interazione con l'intelligenza artificiale è diventata parte integrante delle nostre vite quotidiane. Google ha espresso l'esigenza di riassumere queste evoluzioni, presentando una serie di suggerimenti pratici per ottimizzare l'uso di queste tecnologie.

Risparmiare tempo con l'AI

Una delle aree più curate da Google riguarda come risparmiare tempo attraverso l'intelligenza artificiale. Con Gemini, un utente può chiedere informazioni in tempo reale su ciò che è visibile sullo schermo del dispositivo, come un video in riproduzione o un articolo aperto. Inoltre, c'è la possibilità di semplificare la comunicazione: per esempio, Gemini può sintetizzare una lunga e-mail o un'intera conversazione, estraendo i punti salienti e le azioni necessarie, tutto direttamente tramite il pannello laterale di Google Gmail.

I più recenti smartphone della serie Pixel 9 offrono una funzione di Note sulle Chiamate, capace di generare un riassunto e una trascrizione della conversazione telefonica. Ciò consente di registrare informazioni cruciali in modo automatico. Un ulteriore vantaggio è la personalizzazione delle risposte di Gemini Advanced, che apprende dagli interessi dell'utente per fornire risposte più pertinenti e mirate.

Per chi utilizza Pixel, Gemini offre anche funzionalità di trascrizione in tempo reale durante il filtraggio delle chiamate. Così, gli utenti sono in grado di decidere se rispondere o meno, basandosi su informazioni immediate. Infine, Ask Photos permette di cercare immagini salvate in Google Foto, richiedendo semplicemente una descrizione o un dettaglio dell'immagine desiderata.

Pianificare le attività quotidiane con intelligenza artificiale

Google ha messo in evidenza anche come l'intelligenza artificiale possa migliorare la pianificazione delle attività quotidiane. Utilizzando i Gem, cioè versioni personalizzate di Gemini, è possibile formulare istruzioni precise e ripetibili per il chatbot, ottimizzando il risparmio di tempo nella gestione di obiettivi e linee guida.

Con Gemini Live, disponibili sia su Android che iOS, si ha la possibilità di avviare conversazioni elaborate chiedendo suggerimenti testuali per ogni tipo di comunicazione. Inoltre, Gemini può stilare liste di cose da mettere in valigia, personalizzate in base alla destinazione e alla durata del viaggio.

Il servizio di Google Maps sfrutta l'intelligenza artificiale per raccomandare destinazioni e soste lungo il tragitto, ampliando le possibilità di esplorazione. Anche Google Shopping ha introdotto una prova virtuale per abiti, consentendo agli utenti di visualizzare come si adatteranno attraverso immagini generate su modelli virtuali in diverse taglie.

Apprendere in modo innovativo grazie all'intelligenza artificiale

Per quanto riguarda l'apprendimento, Google ha suggerito una serie di sette pratiche che sfruttano l'intelligenza artificiale. Ad esempio, gli utenti possono fornire informazioni su un argomento specifico e richiedere che l'AI proponga quiz e test per verificare l'apprendimento. Questa funzionalità consente un approccio interattivo allo studio, stimolando una migliore comprensione.

In Google Chrome, Google Lens offre strumenti per estrarre, cercare e porre domande senza abbandonare la pagina in uso. Basandosi su elementi evidenziati, Circle to Search permette traducizioni immediate di testi. Google ha altresì integrato suggerimenti nelle sue app, aiutando gli utenti a scrivere prompt più efficaci.

Utilizzando tecnologie come NotebookLM e Audio Overviews, gli utenti hanno accesso a modelli di presentazione dei contenuti e alla possibilità di discutere il materiale caricato con un'analisi dettagliata. Google Lens consente anche di registrare video e di formulare domande specifiche sull'argomento trattato. Infine, Learn About aiuta a esplorare temi complessi attraverso conversazioni immersive.

Favorire la creatività con l'intelligenza artificiale

Google ha concluso il suo elenco di suggerimenti con sei pratiche per stimolare la creatività degli utenti tramite l'AI. Magic Editor e Magic Eraser, strumenti di modifica integrati in Google Foto, consentono di apportare cambiamenti significativi alle immagini, rimuovendo oggetti indesiderati o perfezionando i dettagli.

Un'altra funzionalità, Add Me, permette a chi scatta una foto di includere se stesso, senza dover ricorrere a un selfie. Lo strumento Reimagine di Magic Editor offre opzioni di modifica per adattare le fotografie alle necessità specifiche degli utenti. I Chromebook Plus dispongono dell'AI Help Me Write, che suggerisce modifiche al tono di scrittura o genera testi ex novo a seconda delle diverse esigenze comunicative.

Pixel Studio si distingue per la capacità di creare sfondi e trasformare immagini in adesivi, potenziando così i contenuti creativi. Google TV Streamer ha introdotto una funzione innovativa per la creazione di screensaver artistici, arricchendo ulteriormente l'offerta creativa dell'ecosistema Google.

Questi suggerimenti di Google si inseriscono in un contesto più ampio, correlato ai bilanci dei contenuti più visualizzati su YouTube TV e le premiate estensioni su Chrome per il 2024.