Come funzionano gli sleep tracker?

Come noto, gli sleep tracker hanno lo scopo principale di aiutarvi a capire cosa influisce sul vostro sonno in modo da poterlo migliorare. Ma vi siete mai domandati come funzionano?

Se una cosa è certa, è che molti dei nostri lettori, in questo momento, stanno indossando al polso uno sleep tracker. D’altronde, considerato che una buona notte di sonno è essenziale per un corretto “funzionamento” il giorno successivo, non è un caso che sempre più persone capiscono che occorre investire un po’ più di attenzione sulla qualità del sonno, anche attraverso uno sleep tracker.

Che si tratti di anelli, braccialetti, fasce o applicazioni per smartphone, gli sleep tracker possono essere un ottimo modo per misurare la qualità del sonno. Ecco come ci riescono.

Tracciamento dei movimenti

Dormire comporta molto di più che chiudere gli occhi e perdere i sensi: esistono infatti diversi stadi del sonno come il primo stadio, il secondo stadio, il terzo stadio (sonno profondo) e il REM (Rapid Eye Movement).

I muscoli del nostro corpo diventano più rilassati man mano che si attraversano le varie fasi. Dunque, più il sonno è profondo, meno ci si muove. I rilevatori del sonno, sia quelli senza contatto che quelli indossabili, sono in grado di dedurre quanto profondamente si sta dormendo da quanto ci si muove durante il sonno. Un dispositivo del tracker, chiamato accelerometro, monitora il movimento.

Monitoraggio della frequenza cardiaca

La variabilità della frequenza cardiaca, ovvero l’irregolarità del tempo che intercorre tra un battito e l’altro, cambia a seconda delle fasi del sonno. Gli sleep tracker, soprattutto quelli indossabili, monitorano i livelli di sonno con questa metrica.

Anche se i muscoli e gli arti sono inattivi durante il sonno REM, molte attività, come sognare, avvengono nel nostro cervello. Di conseguenza, il corpo deve bilanciare gli effetti dei sistemi nervosi simpatico e parasimpatico, con il primo che controlla la reazione del corpo al rilassamento e il secondo che invece controlla la risposta del corpo al pericolo (lotta o fuga).

Ebbene, l’esistenza simultanea di questi stati contraddittori provoca frequenze cardiache irregolari durante il sonno REM a differenza del sonno profondo, in cui la frequenza cardiaca è più regolare perché nel cervello non succede molto. Pertanto, monitorando l’HRV, i rilevatori del sonno possono dirci in quale fase del sonno ci si trova e quanto bene si sta dormendo.

L’uso della fotopletismografia

Gli sleep tracker che monitorano la variabilità della frequenza cardiaca utilizzano la fotopletismografia, un metodo per controllare il volume e la circolazione del sangue attraverso la riflessione della luce. Questi tracker sono dotati di sensori che determinano i cambiamenti nella circolazione sanguigna e nella variabilità della frequenza cardiaca.

Questi sensori proiettano una luce infrarossa sulla pelle e monitorano il modo in cui il sangue sotto la pelle riflette la luce: ciò che controlla la riflessione della luce è il volume di sangue che scorre nei vasi capillari. Dunque, interpretando il modo in cui la luce infrarossa si riflette, i rilevatori del sonno possono annotare il tempo che intercorre tra un battito cardiaco e l’altro e determinare la qualità del sonno.

Pulsossimetria nei dispositivi di localizzazione

La pulsossimetria è un mezzo non invasivo per determinare i livelli di saturazione di ossigeno di una persona. Bassi livelli di saturazione dell’ossigeno durante il sonno (ipossiemia) possono indicare sintomi di apnea notturna, come sudorazione notturna, minzione notturna e soffocamento. Elementi che, evidentemente, riducono la qualità del sonno e influiscono sulla salute del sonno.

Gli sleep tracker che utilizzano la pulsossimetria per determinare i livelli di saturazione dell’ossigeno utilizzano un sensore che illumina la pelle: successivamente, misurano la quantità di luce assorbita dal sangue sotto la pelle.

I pulsossimetri Bluetooth utilizzano un meccanismo simile: il sensore emette due lunghezze d’onda di luce. Il sangue ossigenato assorbe una lunghezza d’onda, mentre il sangue deossigenato assorbe l’altra. Quindi, il tracker del sonno indossabile misura la saturazione di ossigeno del sangue calcolando la differenza di assorbimento delle due lunghezze d’onda. Se i livelli di saturazione dell’ossigeno sono bassi, è probabile che la qualità del sonno sia la stessa.

E le app sleep tracker?

Un cenno specifico lo meritano le app sleep tracker per il proprio smartphone.

Le app sleep tracker presentano diversi pro e contro. Un vantaggio è che sono dotate di microfoni e termometri che consentono di accedere rispettivamente ai livelli di rumore e di temperatura. I dispositivi indossabili utilizzano questo meccanismo anche per analizzare i suoni emessi dalle persone durante il sonno, come il russare e il respiro affannoso, con questi suoni che possono variare a seconda della fase del sonno in cui si trova una persona.

Durante il sonno REM, infatti, la respirazione è un po’ irregolare a causa di tutta l’attività cerebrale. Inoltre, durante il sonno profondo la respirazione è un po’ più regolare e uniforme. I localizzatori del sonno possono rilevare la qualità del sonno utilizzando questi suoni.

E la temperatura? Sia la temperatura corporea che quella dell’ambiente giocano un ruolo importante nella qualità del sonno: quando la giornata si conclude e ci si prepara a dormire, la temperatura corporea si abbassa. Allo stesso modo, una temperatura corporea più elevata è stata collegata a un sonno più leggero o a periodi di pre-sveglia. I livelli di calore più bassi sono anche associati alla melatonina, l’ormone che controlla il sonno.

Insomma, il risultato di quanto sopra è che se la temperatura della stanza o del corpo è troppo alta, è probabile che il sonno profondo ne risenta. Anche in questo caso, si tratta di uno dei meccanismi meno accurati utilizzati dagli sleep tracker perché altri fattori, come la biancheria da letto, possono influenzare la temperatura.

Quanto sono accurati gli sleep tracker?

Nonostante siano sempre più avanzati, gli sleep tracker non sono completamente affidabili perché la loro tecnologia ha ancora molti limiti. Ad esempio, gli sleep tracker che utilizzano il movimento per monitorare il sonno possono confondere la posizione completamente immobile con il sonno. Inoltre, altri fattori possono influenzare la variabilità della frequenza cardiaca, il rumore e la temperatura.

Insomma, se volete ottenere un monitoraggio puntuale e professionale, la polisonnografia è sicuramente un mezzo più accurato per monitorare la qualità del vostro sonno…