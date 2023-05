Niente Internet? Ecco come divertirti con Google Chrome

Se porti il tuo laptop o Chromebook sempre con te in viaggio potresti facilmente non avere accesso a linee Wi-Fi.

Contrariamente a quanto molti pensano, in realtà, il browser Chrome offre l’opportunità di giocare anche senza avere a disposizione una connessione alla rete.

No, non stiamo parlando del classico T-Rex Game, ma di alcuni giochi un po’ più complessi. Chrome, infatti, offre delle opzioni per poter giocare offline, sfruttando il browser per qualcosa che va ben oltre la semplice navigazione.

Scaricando tramite Chrome i file necessari, infatti, è possibile avviare videogiochi anche piuttosto complessi, senza per forza dover avere a che fare con una linea Internet funzionante.

In questo articolo andremo proprio a mostrarti questi giochi “segreti” che puoi utilizzare su Chrome.

Nota bene: quando avvii questi giochi, vedrai un avviso che l’app non è più supportata. Al momento della scrittura, fai clic su Apri comunque e il gioco funziona normalmente, ma tieni presente che potrebbe non funzionare ancora a lungo.

Tank Riders

Tank Riders è un gioco d’azione in 3D, alquanto accattivante. Devi attaccare i nemici in arrivo prima di venire sopraffatto. Per farlo, devi guidare il tuo carro armato attraverso isole e caverne facendo rimbalzare i colpi per spazzare via i nemici.

A testimonianza di una certa complessità di Tank Riders, questo si presenta con ben 3 modalità di gioco, ovvero:

Campaign ;

; Multiplayer ;

; Invasion.

Puoi tranquillamente gestire i controlli attraverso la tastiera: muovi il tuo carro armato usando i tasti freccia o WASD. Prendi la mira con J e L e spara con la barra spaziatrice (o usa il mouse).

Spelunky

Spelunky è un gioco di esplorazione di grotte che rappresenta uno dei roguelike di maggior successo di sempre (di recente è uscito anche il secondo capitolo). Con dungeon nuovi generati casualmente ad ogni partita e nemici temibili da affrontare, Spelunky rappresenta una sfida alquanto ardua ma, allo stesso tempo avvincente.

Il tuo obiettivo è raccogliere quanti più tesori possibili, avanzando attraverso quante più livelli possibili. Un piccolo consiglio? Tieni d’occhio le corte: sono una risorsa preziosa!

Basket & Ball

In Basket & Ball l’obiettivo è semplice: guidare la tua palla verso il canestro. Se il concept è semplice, il game design lo esalta con svariati enigmi da risolvere e pericolosi ostacoli sulla strada da affrontare. Fai attenzione al fuoco, rimbalza dove puoi e usa i trampolini per raggiungere il tuo obiettivo.

Usa le frecce per guidare il pallone e la barra spaziatrice per rimbalzare. Se premi velocemente la barra spaziatrice, crei una sorta di super salto necessario per superare alcuni ostacoli. Basket & Ball è un gioco graficamente semplice ma che, per fisica e dinamiche, è anche molto divertente.

Memo-Flip

Memo-Flip è un gioco di memoria basato sulle carte. Fai clic per capovolgere due carte, cercando di trovare una coppia corrispondente. Meno carte giri, meno tempo sprecherai più alto sarà il tuo punteggio.

Puoi scegliere carte a tema con emoji, fiori e persino uno specifico per il Natale. È un modo perfetto per allenare il tuo cervello e migliorare la tua memoria quando non hai una linea Internet con cui accedere a qualcosa di più complesso.

Solitaire

Nulla è rilassante come un caro e vecchio buon solitario. Solitaire per Chrome offre 9 diverse modalità di gioco tra cui scegliere, tra cui Klondike, Pyramid, Free Cell e Spider.

C’è una funzione di suggerimento se rimani bloccato, insieme alla possibilità di annullare. Sfida te stesso ottenendo il punteggio più alto nel minor tempo possibile. Se ami il solitario, allora ti divertirai sicuramente con questa versione offline.

Cut the Rope

Sebbene il gioco esista da anni, il pluripremiato Cut the Rope è ancora un rompicapo di fisica molto divertente. Il tuo obiettivo è dare da mangiare caramelle al simpatico mostro di nome Om Nom, mentre cerchi di raccogliere le tre stelle disponibili in ogni livello.

Come suggerisce il nome del gioco, lo fai tagliando la corda nell’ordine giusto, facendo oscillare le caramelle attraverso il livello. Fai attenzione agli oggetti appuntiti, usa le bolle a tuo vantaggio e rendi felice Om Nom mentre ti muovi attraverso i vari mondi di gioco.

2048

L’enigmatico e stimolante 2048 è un rompicapo piuttosto popolare. Il gioco inizia facendo scorrere le tessere su, giù, a sinistra o a destra. I numeri sulle tessere si fondono quando vanno a corrispondersi: ad esempio, quando due 4 si combinano, creano un 8. L’obiettivo è continuare a unire e raddoppiare i numeri prima di esaurire lo spazio sul tabellone.

Usa i tasti freccia sulla tastiera per spostare le tessere nella direzione desiderata. Quando le tessere sul tabellone si riempiono, il gioco è finito.

Word Seek

Se sei alla ricerca di un buon gioco di ricerca delle parole vecchio stile, scarica il gioco offline gratuito Word Seek per Chrome. Ti consente di generare griglie di diverse dimensioni e le parole possono essere a tema o casuali.

Inoltre, se vuoi aumentare la sfida, puoi abilitare impostazioni come nascondere l’elenco delle parole o rimuovere tutte le vocali.

Nota bene: tieni presente che Word Seek è in inglese.

Link All

Un’altra sfida divertente per i fan dei puzzle è Link All. Si tratta del classico gioco facile da imparare, è difficile da padroneggiare.

Il tuo obiettivo è creare un percorso che tocchi ciascuno dei nodi prima di raggiungere l’obiettivo. Le linee rosse sono i tuoi ostacoli, quindi devi fare le tue mosse intorno ad essi. Seleziona il nodo in cui vuoi cominciare e il tuo percorso inizia. Puoi riavviare un livello se necessario (e potresti farlo più e più volte).

Link All ti offre ben 8 fasi con 20 livelli per ciascuna di esse. Se sei un amante del genere, questo titolo è imperdibile.

Qual è il tuo gioco Chrome offline preferito?

Qualunque sia il tuo genere preferito, c’è un gioco Chrome offline per te, perfetto per momenti in cui non puoi accedere alla rete.

Cogliamo l’occasione, se il tuo computer utilizza una distro Linux, a dare uno sguardo ai migliori videogiochi per questo specifico sistema operativo.