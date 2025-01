Come dare una nuova vita al tuo vecchio smartphone: 5 idee pratiche e creative

Molte persone che hanno ricevuto un nuovo telefono durante le festività natalizie si trovano di fronte a una domanda: cosa fare con il vecchio dispositivo? La prima idea che spesso viene in mente è quella di liberarsene, magari vendendolo o donandolo. Altri decidono di riporlo in un cassetto, dimenticando la sua esistenza. Tuttavia, ci sono modi creativi per riutilizzare il tuo vecchio smartphone, dando a questo gadget una seconda chance. In questo articolo, esploreremo cinque delle migliori opzioni per rinnovare l'uso di un telefono che altrimenti sarebbe abbandonato.

Trasformalo in una videocamera di sicurezza

L'idea di utilizzare un vecchio telefono come videocamera di sicurezza domestica sta guadagnando popolarità. Instaurare un sistema di monitoraggio non solo può proteggere la tua casa, ma offre anche tranquillità. Anche se esistono telecamere apposite come Nest Cam, riciclare un vecchio smartphone è un'alternativa efficace e molto economica.

Per iniziare, assicurati di avere un supporto per il telefono e un caricatore extra. Una volta sistemato ciò, scarica un'app dedicata, come Alfred Camera, che offre una versione gratuita e opzioni premium tramite abbonamento. Dopo aver installato l'app sia sul vecchio telefono che sul dispositivo attuale, puoi posizionare il tuo smartphone su un supporto, assicurandoti di avere una visuale chiara dell'area che desideri monitorare. Non dimenticare di collegarlo per evitare che la batteria si esaurisca durante l'uso. Questo metodo di protezione è rapido da configurare e una volta attivato, potrai visualizzare il filmato in tempo reale dal tuo telefono principale.

Usalo come dashcam

Le telecamere da cruscotto stanno diventando sempre più comuni, specialmente per chi ama registrare le proprie avventure durante i viaggi su strada. Sebbene esistano modelli di alta qualità a pagamento, riutilizzare un vecchio telefono per questa funzione è una scelta intelligente per risparmiare.

Il primo passo è scegliere un'app creata per questo scopo, come Droid Dashcam, da installare sul tuo dispositivo. Dopo aver trovato un supporto per l’auto che non ostacoli la visione della strada, installa l'app e posiziona il telefono in modo sicuro sul cruscotto. Naturalmente, questa non è la soluzione più elegante, e un telefono di grandi dimensioni potrebbe influenzare la tua visuale, ma può rivelarsi estremamente utile nel caso di un imprevisto.

Utilizzalo come secondo smartphone

Per molte persone, avere un secondo smartphone si rivela utile, specialmente per chi pratica sport all'aperto come ciclismo o arrampicata. Utilizzare il vecchio dispositivo riduce il rischio di danneggiare l'ultimo e costoso modello. Se lo fai cadere, il danno sarà meno preoccupante.

Contro ogni previsione, è sempre consigliabile avere un telefono di riserva durante l'attività sportiva, perché potrebbe tornare utile in situazioni di emergenza. Hai mai pensato a quante volte potresti avere bisogno di un telefono per chiedere aiuto in caso di infortunio? Il ricordo di un incidente in cui una persona ha dovuto chiamare un'ambulanza da un sentiero isolato è un chiaro esempio dell'importanza di avere sempre un telefono a portata di mano.

Trasformalo in un baby monitor

Un'altra eccezionale idea per riutilizzare un vecchio smartphone è quella di adoperarlo come baby monitor. Attraverso un apposito supporto e un cavo di ricarica, il tuo dispositivo potrà monitorare il neonato in qualsiasi momento.

Ti consiglio di utilizzare BabyCam, un'app gratuita che consente di vedere il tuo bambino mentre dorme e persino di comunicare con lui. Dopo aver scaricato l'app sui due dispositivi e aver seguito le istruzioni per accoppiarli, avrai un sistema di monitoraggio pratico e funzionale. Sebbene l'app sia gratuita, puoi rimuovere gli annunci tramite un pagamento una tantum di soli 2,99 euro, un'opzione vantaggiosa rispetto agli abbonamenti mensili di altre app.

Usalo come dispositivo d'intrattenimento

Se vuoi ridurre le distrazioni sul tuo nuovo smartphone e risparmiare batteria, considera l'idea di trasformare il tuo vecchio dispositivo in un centro di intrattenimento. Puoi caricarlo con le tue app di streaming preferite, usarlo per ascoltare musica e guardare video o persino dedicarti alla lettura.

Un vantaggio di questo utilizzo è che, se ascolti della musica tramite un altoparlante Bluetooth collegato al tuo vecchio telefonino, il brano non si interromperà quando ricevi una chiamata sul tuo smartphone principale. Inoltre, se il tuo vecchio telefono ha una buona capacità, potresti persino usarlo per i videogiochi, in modo da preservare la durata della batteria del tuo dispositivo più recente.

Utilizzalo come webcam

Un'ottima soluzione se non possiedi una webcam o se quella in tuo possesso è di bassa qualità, è convertire il tuo smartphone in una webcam. Questo è un metodo particolarmente pratico per le videoconferenze sia lavorative che personali, permettendo di vedere i partecipanti su uno schermo più ampio.

Installa l'app Camo sia sul computer che sul telefono, e collega i dispositivi tramite un codice QR. Una volta impostato, il tuo telefono funzionerà come webcam, trasformando le tue videochiamate. Anche se l'app di base è gratuita, per sbloccare funzionalità avanzate è richiesto un abbonamento mensile.

Esplorando queste opzioni, il tuo vecchio smartphone può tornare a essere utile in molti modi, invece di rimanere chiuso in un cassetto. Prova a mettere in pratica queste idee e scopri quale funzionalità meglio si adatta alle tue esigenze!