Come controllare lo stato di salute della batteria su Android

Apple offre un modo comodo e immediato per controllare lo stato di salute della batteria dell’iPhone. Tuttavia, lo stesso non avviene con Android o, almeno, non ancora. Considerato infatti che un crescente numero di utenti sta richiedendo a gran voce l’implementazione di una simile funzionalità, è possibile che prima o poi anche gli utenti Android saranno in grado di controllare lo stato di salute della batteria del proprio dispositivo in modo così semplice come avviene con l’iPhone.

D’altronde, le batterie non durano per sempre e questa è solo una sfortunata realtà della vita degli smartphone. Per quanto controversa possa essere l’apparentemente limitata salute della batteria a lungo termine dell’iPhone 14, almeno Apple fornisce un metodo semplice per verificare la tenuta della batteria. Basta controllare le impostazioni della batteria. Quindi, anche se il vostro iPhone potrebbe durare solo poche ore con una singola carica, almeno sarete ben preparati a prenotare la sostituzione della batteria.

Android, in confronto, è una sorta di scatola nera. Tutto funziona bene fino a quando il telefono non si riavvia e si spera di capire che la batteria sia guasta prima di spedire il telefono per la diagnostica. Una semplice sostituzione della batteria non è poi così costosa, soprattutto rispetto a un telefono nuovo. Ma molti finiscono per scartare un telefono in favore di un modello più recente altrimenti perfettamente funzionante perché non è chiaro quale sia la causa del problema o perché hanno bisogno di una soluzione immediata.

Insomma, da parte di Android un avviso sarebbe quantomeno gradito, soprattutto perché molti telefoni di punta e di fascia media ricevono aggiornamenti a lungo termine che, in teoria, li mantengono in funzione per quattro o cinque anni. Sempre più spesso la batteria è l’anello debole quando si utilizza il telefono per molti anni e i consumatori hanno bisogno di un modo per tenere sotto controllo questa riparazione potenzialmente fondamentale.

Come controllare lo stato di salute della batteria su Android

Insomma, allo stato attuale Android non include strumenti specifici per il monitoraggio della salute della batteria nel sistema operativo, lasciando gli utenti ai capricci delle applicazioni di terze parti.

Tuttavia, non tutte le speranze sono perse. Una nuova API per la salute della batteria contenuta nell’ultima beta di Android 14 potrebbe consentire alle applicazioni e agli OEM di fornire facilmente queste informazioni ai proprietari in futuro. Nel frattempo, dovrete accontentarvi di una delle poche applicazioni Android in grado di monitorare la salute della batteria.

A seconda dello smartphone, esistono diversi modi per verificarne lo stato di salute. Di seguito riportiamo un paio delle migliori opzioni.

Se siete possessori di un Galaxy, Samsung offre un metodo per controllare la salute della batteria che non si basa su un’app di terze parti. Per prima cosa dovrete scaricare l’app Samsung Members dal Galaxy Store o dal Play Store e poi potrete controllare lo stato della batteria dal noto menu delle impostazioni.

Una volta installata, andate su Impostazioni > Batteria e cura del dispositivo > Diagnostica > Diagnostica telefono e premete il pulsante Stato batteria. È quindi possibile vedere lo stato della batteria del telefono sotto il risultato “Vita”.

Samsung offre un sistema di valutazione semplificato “Buono”, “Normale” o “Debole” per renderlo facilmente comprensibile, oltre a visualizzare la capacità nominale della batteria del telefono. La batteria non dovrebbe essere sostituita fino a quando il display non indica “debole”. Tuttavia, gli utenti più accaniti potrebbero notare che il loro telefono non dura come al solito, anche con una valutazione Normale.

Applicazioni Android per vedere rapidamente lo stato di salute della batteria

I non possessori di Samsung possono scegliere una delle applicazioni di terze parti che dichiarano di segnalare lo stato di salute della batteria: molte applicazioni per il monitoraggio dell’hardware offrono una valutazione della salute della batteria, tra cui AIDA64, CPU Z, Device Info e altre.

Queste app estraggono la capacità della batteria, la temperatura, i dati sulla tensione e un punteggio sulla salute della batteria. Tuttavia, ciò dipende dal fatto che le app siano in grado di accedere a queste informazioni e che le statistiche della batteria siano riportate accuratamente dall’OEM, cosa che non sempre avviene. Senza le nuove API di Android 14, non è chiaro se la capacità della batteria sia riportata in modo dinamico, quindi consideriamo queste app come una guida approssimativa piuttosto che un indicatore affidabile della salute residua della batteria del telefono.

Quanti anni dura la batteria di un telefono Android?

I telefoni Android tipici sono in grado di mantenere l’80% della capacità iniziale della batteria dopo 500-800 cariche. Varia a seconda dell’utente, ma la maggior parte delle batterie dei telefoni durano almeno due o tre anni prima di avere problemi.

Monitorare la salute della batteria con Accubattery

Se si desidera monitorare la salute della batteria a lungo termine, l’applicazione di terze parti Accubattery è una scelta valida per identificare la scarsa salute della batteria. L’applicazione è gratuita, ma la versione a pagamento rimuove gli annunci e sblocca ulteriori funzionalità.

Per monitorare le statistiche di carica, è necessario consentire ad Accubattery di funzionare in background, in quanto non fornisce una lettura istantanea come altre app di monitoraggio dell’hardware. È invece necessario caricare completamente il telefono almeno una volta prima che l’applicazione fornisca una lettura.

Ora, poiché Accubattery tenta di calcolare la capacità residua della batteria in base ai cicli di ricarica, è probabile che sia più preciso delle metriche di salute di base riportate dalle app di monitoraggio hardware. Tuttavia, possono essere necessari diversi cicli di ricarica completa per migliorare l’accuratezza del punteggio di Accubattery. Si tratta pertanto di una soluzione adeguata soprattutto per il monitoraggio a medio e lungo termine.

Inoltre, Accubattery fornisce informazioni sulle abitudini di ricarica, tra cui la velocità di ricarica tipica, l’usura e l’efficienza ad ogni ciclo di ricarica, con un set informativo utile se si vuole massimizzare la salute della batteria seguendo le migliori abitudini di ricarica dello smartphone.