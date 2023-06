Android 14, più info sulla salute della batteria dei telefoni Samsung

Gli smartphone Android non dispongono di una funzione Battery Health, che invece troviamo sugli iPhone. Questa funzionalità mostra la capacità residua massima di una batteria rispetto alla capacità originale. Samsung mostra lo stato della batteria nell’app Samsung Members, ma non consente di visualizzare una percentuale precisa della capacità residua (come invece fanno gli iPhone). Tuttavia, con Android 14 Google ha aggiunto nuove funzionalità che potrebbero fornire statistiche dettagliate sullo stato della batteria: una novità che riguarderà non solo i telefoni, ma anche i tablet.

L’esperto di Android Mishaal Rahman ha rivelato che Google ha aggiunto nuove funzionalità alle API BatteryManager con Android 14. Queste nuove funzioni consentono ai dispositivi di segnalare informazioni più dettagliate sullo stato della batteria, tra cui il conteggio del ciclo di carica, lo stato di ricarica, la data del primo utilizzo, la data di produzione e lo stato di salute. Tuttavia, queste nuove API sono attualmente disponibili solo sui dispositivi Pixel con Android 14 Beta 2 (o versioni successive).

Inoltre, i dati riflessi dalle nuove API BatteryHealth dipendono dalle capacità dell’IC di ricarica (chip integrato) e dell’HAL (Hardware Abstraction Layer): ciò vuol dire che la precisione e l’accuratezza dei dati possono variare a seconda dello smartphone o del tablet. Per chi non ne fosse a conoscenza, un IC di ricarica è un chip che controlla la ricarica della batteria di un dispositivo.

Le statistiche sullo stato della batteria sono garantire da un’app chiamata Batt che utilizza le nuove API BatteryHealth. È possibile che Samsung possa utilizzare queste nuove API BatteryHealth in One UI 6.0, basata su Android 14, per far emergere con precisione una serie di informazioni aggiuntive che riguardano la salute della batteria su smartphone e tablet Galaxy.