Come collegare due o più display esterni a un MacBook M1 o M2

Sebbene i MacBook di fascia alta con chip M1 Pro, M2 Pro e M1 Max e M2 Max supportino nativamente più schermi esterni connessi al dispositivo, i MacBook di fascia bassa di Apple che utilizzano un processore standard M1 o M2 non possono collegare più di un display esterno. Si tratta di un’enorme limitazione rispetto alla precedente generazione di computer portatili Mac basati su Intel, che potevano invece gestire due schermi se collegati a una docking station o a un hub USB-C o Thunderbolt 3.

Nell’attesa che questa limitazione possa essere corretta con l’M3, nelle prossime righe vedremo insieme in che modo aggirare questa limitazione.

Installare i driver software DisplayLink

La prima soluzione che vogliamo condividere è la possibilità di utilizzare una combinazione di tecnologie di visualizzazione per aggirare la limitazione del singolo monitor dei MacBook M1/M2. Questa soluzione dovrebbe funzionare con la maggior parte dei dock di terze parti, anche se alcuni produttori non la suggeriscono.

Molti dock multi-display utilizzano una combinazione di modalità alternativa USB-C nativa (uscita video nativa “Alt Mode”) e tecnologia DisplayLink: un mix che funge da soluzione di continuità per la piattaforma M1/M2 che supporta solo un singolo display esterno tramite USB-C.

Si noti che DisplayLink richiede l’installazione di un driver di terze parti sul Mac e che esistono diverse versioni del driver DisplayLink, con alcune di queste che hanno i propri compromessi. In generale, però, la configurazione è molto semplice e alcuni dei dock offrono il software DisplayLink quando si collega il dock al Mac.

Le istruzioni sono semplici:

scaricare l’ultimo driver DisplayLink per Mac. Come già anticipato, alcuni dock eseguono questa operazione, ma è sempre meglio utilizzare la versione più recente. DisplayLink Manager Graphics Connectivity App v. 1.7.0 è compatibile con macOS Catalina 10.15, macOS 11 Big Sur e macOS 12 Monterey. Può essere gestita tramite l’icona DisplayLink nella barra dei menu Apple.

Affinché i dispositivi DisplayLink funzionino correttamente, macOS richiede all’utente di consentire la “Registrazione dello schermo”: si trova in Preferenze di Sistema, sotto la voce Privacy, in Sicurezza e privacy; navigare fino a Registrazione schermo nell’elenco a sinistra, quindi spuntare l’autorizzazione alla registrazione dello schermo per DisplayLink Manager dopo aver sbloccato il lucchetto usando la password di amministrazione. Potrebbe essere necessario uscire e riavviare DisplayLink Manager.

L’installazione è semplice. Le versioni precedenti non supportavano la modalità closed-display/Clamshell dei computer portatili, ma la 1.7.0 supporta la modalità Clamshell se il MacBook è basato su Intel ed esegue macOS 12 o se il MacBook è basato su M1 ed esegue macOS 11 o 12. Altre limitazioni includono l’incompatibilità con la rotazione del display. La rotazione su Apple M1/M2 richiede DisplayLink Manager 1.6+ con macOS 12+;

collegare il MacBook a una docking station ;

; per il primo schermo è possibile collegarsi tramite la porta DisplayPort o HDMI del dock, che verrà gestita in modo nativo dal MacBook M1/M2. È inoltre possibile collegare il primo schermo esterno tramite le altre porte del dock o tramite un adattatore Thunderbolt o USB-C a HDMI o DisplayPort.

L’uscita HDMI o DisplayPort utilizza la modalità alternativa (Alt Mode) e, poiché si tratta sostanzialmente di una pipeline diretta alla GPU nativa del sistema, si comporterà proprio come se si collegasse un dongle USB-C a HDMI al laptop. Questo non richiede l’installazione di alcun driver da parte dell’utente.

Il secondo e il terzo display si affidano al software DisplayLink, che utilizza un driver installato e la CPU e la GPU del sistema per convertire i dati grafici del sistema in pacchetti di dati. I dati vengono poi inviati attraverso il cavo come pacchetti di dati e convertiti nuovamente in informazioni video e inviati ai monitor tramite il chip DisplayLink della docking station.

Installare il software InstantView

Un’altra soluzione software di terze parti è InstantView di SiliconMotion, che opera in modo simile a DisplayLink.

La configurazione iniziale è più semplice rispetto a DisplayLink con gli hub di Hyper, ma è simile a quella dell’hub di Satechi, ma soffre dello stesso problema: gli aggiornamenti del software di Apple possono disabilitarlo, richiedendo l’installazione di una versione più recente e l’autorizzazione delle impostazioni di sicurezza e privacy necessarie per la registrazione dello schermo, proprio come nel caso di DisplayLink.

Quali dock supportano DisplayLink e InstantView?

Inizialmente, i produttori di dock non supportavano ufficialmente questa configurazione DisplayLink per i Mac. Tuttavia, dopo alcuni recenti test e miglioramenti, molti degli stessi produttori hanno aggiornato la loro compatibilità per supportare ufficialmente questa configurazione.

Qual è il dock migliore?

Una docking station si collega al MacBook tramite Thunderbolt o USB-C. Offre quindi diverse porte a cui il portatile ha accesso: possono includere nuove porte di visualizzazione, come l’HDMI, oltre a Gigabit Ethernet per l’accesso a Internet via cavo, porte USB-C/Thunderbolt/USB-A a velocità diverse, connettori audio e lettori di schede.

Per ulteriori informazioni sulle migliori docking station Thunderbolt, è possibile collegarsi tramite un hub USB-C più semplice. Potete dunque cercare un dock con due o più porte per display, preferibilmente in grado di collegarsi ai vostri schermi preferiti senza bisogno di un adattatore. Alcuni, come l’Anker Apex, dispongono di due porte display, ma Anker avverte di non utilizzarlo con i Mac, anche se DisplayLink dovrebbe risolvere il problema.

I dock o gli hub Thunderbolt 4 spesso non hanno una porta display dedicata, ma tre porte TB4 disponibili che possono essere utilizzate per collegarsi direttamente a un display USB-C o tramite adattatori a monitor HDMI o DisplayPort. Sebbene sia necessario acquistare un cavo adattatore, la flessibilità delle porte Thunderbolt 4 da 40 GBps e la retrocompatibilità sono consigliate agli utenti dei Mac moderni, come i MacBook M1 e M2.

I dock e gli hub USB-C sono generalmente più economici. I produttori di docking station e hub stanno commercializzando attivamente i loro prodotti come soluzioni alla limitazione dei display esterni M1/M2. Ognuno di essi richiede il download di DisplayLink o un’altra soluzione software simile, come InstantView, ma non richiede altri adattatori hardware se non il dock o l’hub stesso.

Infine, se l’hub o il dock dispone di una sola porta per il display, è possibile collegare un secondo o terzo schermo tramite una o più porte USB-A di riserva, utilizzando un adattatore come StarTech.com USB 3.0 to HDMI / DVI Adapter.

I migliori hub e adattatori multischermo per MacBook M1 e M2

Di seguito abbiamo raccolto alcuni dei migliori hub e dock dedicati per M1/M2 multischermo. Si noti che i dispositivi elencati di seguito utilizzano USB-C anziché Thunderbolt, quindi non beneficiano della potenziale larghezza di banda di 40 Gbps del MacBook. Se avete bisogno di tutti i 40 Gbps, scegliete un dock Thunderbolt e installate DisplayLink.

Ugreen USB-C Triple Display Docking Station

Supporta tre display esterni a 4K 60Hz

12 porte, tra cui USB-C e USB-A da 10 Gbps

Richiede un caricatore USB-C

È un dock verticale compatto e di qualità che supporta fino a tre display esterni su un MacBook M1/M2 semplice (non Pro o Max) se si installa il software DisplayLink. Dispone di due porte HDMI e una DisplayPort e può supportare tre schermi 4K a 60 Hz su un Mac. In totale sono presenti 12 porte, tra cui Gigabit Ethernet, lettori di schede e porte USB-A e USB-C da 10Gbps. Si collega al MacBook tramite USB-C da 10Gbps.

UGreen Docking Station USB-C 9 in 1

Supporta due display esterni a 4K 60Hz

9 porte, tra cui USB-C e USB-A da 10Gbps

Ricarica da 100 W

File DisplayLink sulla connessione al dock

Richiede un caricatore USB-C

Se non avete bisogno di tre schermi esterni, questo dock USB-C offre due porte HDMI e due DisplayPort, che si possono scegliere quando si aggiungono due schermi al proprio MacBook M1 o M2. Le porte USB di riserva (2x USB-A e 1x USB-C) sono veloci (10Gbps) per il trasferimento dei dati, mentre un’altra porta USB-C può essere collegata a un caricabatterie USB-C (non incluso) e fornire fino a 100W di potenza di ricarica al laptop collegato. È presente anche una porta Gigabit Ethernet per un accesso a Internet via cavo veloce e stabile.

Hub Hyperdrive Dual 4K HDMI 10-in-1 USB-C

Supporta due display esterni a 4K

10 porte, tra cui USB-C e USB-A da 5Gbps

InstantView più semplice di DisplayLink

Secondo display 4K è a 30Hz anziché a 60Hz

Richiede un caricatore USB-C

È necessario installare un software e consentire l’accesso a InstantView alle impostazioni della privacy nelle Preferenze di sistema. Si collega l’hub o l’adattatore al MacBook M1 e si trova l’applicazione HyperDisplay che appare nella barra laterale della cartella del Finder. A quel punto basta fare doppio clic sull’icona macOS InstantView e seguire le istruzioni delle Preferenze di Sistema. Una volta completata questa operazione, il MacBook riconoscerà automaticamente l’adattatore da quel momento in poi.

L’hub comprende ancora 10 porte, tra cui 2x HDMI. Il primo display a 60 Hz viene aggiunto tramite HDMI e DP Alt-mode e il secondo a 4K 30 Hz tramite HDMI e InstantView. Sono inclusi anche Gigabit Ethernet, lettore di schede MicroSD (UHS-I), jack audio da 3,5 mm, 2 USB-A da 5Gbps e una USB-C da 5Gbps. Un’ulteriore porta USB-C PD consente di ricaricare il laptop collegato fino a 100 W, utile perché l’hub stesso utilizza una delle due porte Thunderbolt del laptop M1 o M2.

Plugable USB-C to Quad HDMI Adapter

Supporta quattro display esterni

InstantView è più semplice di DisplayLink

HD, non 4K

Non carica il MacBook

Se si ha bisogno di quattro schermi ma si può fare a meno della risoluzione 4K, allora il Plugable USB-C to Quad HDMI Adapter supporta quattro schermi HD anche su un MacBook M1 o M2 utilizzando il software Silicon Motion InstantView (richiede il download e l’installazione). Tutti e quattro i display possono supportare immagini a 1920x-1080 a 60Hz.

Satechi USB-C Multimedia M1 Adapter

Supporta due schermi esterni a 4K

6 porte, tra cui USB-C da 5Gbps e 2x USB-A da 5Gbps

Secondo display 4K è a 30Hz anziché a 60Hz

Richiede un caricatore USB-C

L’adattatore Satechi USB-C Multimedia M1 utilizza InstantView anziché DisplayLink, ma il processo di installazione è praticamente lo stesso se si segue il manuale. Include due porte HDMI: una può supportare un display 4K a 60 Hz e l’altra a 30 Hz. Tuttavia, è più di un semplice adattatore per display, poiché vanta anche una ricarica USB-C PD passthrough fino a 85W, una porta USB-C da 5Gbps e due porte USB-A da 5Gbps. Sebbene il nome derivi dal processore M1, questo adattatore è in grado di funzionare anche con i MacBook M2, che sono limitati in modo analogo.

HDMI Hyperdrive Dual 4K Adapter

Supporta due display esterni a 4K

InstantView è più semplice di DisplayLink

Secondo display 4K è a 30Hz anziché a 60Hz

Nessuna altra porta, tranne quella di ricarica passthrough

Richiede un caricatore USB-C

Come l’Hyperdrive Dual 4K HDMI 10-in-1 USB-C Hub, il più economico Dual 4K HDMI Adapter di Hyper utilizza il più semplice software InstantView anziché DisplayLink. Privo di altre porte, non è un hub e quindi si limita a facilitare la funzione di doppio schermo sui Mac M1 e M2. Una porta HDMI supporta schermi 4K a 60 Hz, l’altra a 30 Hz. Una porta USB-C passthrough richiede un caricatore USB-C ma può fornire 100 W al laptop collegato.

Docking station universale compatta Dual 4K di Alogic

Supporta due display esterni a 4K 60Hz

7 porte, tra cui USB-C e USB-A da 10Gbps

Versioni HDMI e DisplayPort

Richiede un caricatore USB-C

La Alogic Dual 4K Universal Compact Docking Station è disponibile in due modelli: CH2, con due porte HDMI 2.0, e CD2, con due porte DisplayPort, in modo da poter scegliere quello più adatto agli schermi esterni già in vostro possesso. Due schermi esterni sono probabilmente sufficienti per la maggior parte delle persone. Se ne volete tre, consultate gli altri hub e dock recensiti in questa pagina. In ogni caso, entrambi gli schermi possono avere una risoluzione fino a 4K a 60 Hz. Vengono fornite istruzioni di base per l’installazione del software DisplayLink per i Mac M1 e M2.

Il dock supporta entrambe le porte USB-A e USB-C, per il trasferimento di dati a 10 Gbps. Sono inoltre presenti una porta Gigabit Ethernet e un lettore di schede SD UHS-II.

EZQuest Ultimate Plus Hub multimediale USB-C

Supporta tre display esterni (2x 4K; 1x HD)

VGA se necessario

12 porte, di cui 4x 5Gbps USB-A

Richiede un caricatore USB-C

Secondo display 4K è a 30Hz invece che a 60Hz

Terzo display è HD e non 4K

L’hub multimediale USB-C EZQuest Ultimate Plus dispone di due porte HDMI e di una porta VGA e supporta un display 4K a 60 Hz e uno 4K a 30 Hz tramite HDMI e 1080p HD tramite VGA. Se si desiderano tre display 4K, è preferibile scegliere Ugreen Triple Display Dock. Dispone anche di porte USB-A da 5 Gbps, Gigabit Ethernet e lettori di schede.

Baseus 17-in-1 Docking Station

Supporta tre display esterni a 4K 30Hz

15 porte (effettive)

PD DA 85 W

Richiede un caricatore USB-C per il laptop

4K a 30Hz non a 60Hz

Rispecchia solo il display del laptop

La Baseus 17-in-1 Docking Station ha tre porte HDMI, ognuna delle quali può essere collegata a un display esterno 4K a 30Hz. Se avete bisogno di tre display esterni 4K a 60Hz, il Triple Display Dock di Ugreen soddisferà meglio le vostre esigenze. Se 30Hz va bene, il Baseus probabilmente vi farà risparmiare un po’. Una grande limitazione per i Mac, tuttavia, è che i display esterni possono solo rispecchiare e non estendere lo schermo del Mac.

L’affermazione di avere 17 porte è leggermente esagerata, in quanto una è per l’alimentatore esterno che alimenta solo il dock a 12W e un’altra per aggiungere l’alimentazione al dock tramite un caricatore USB-C e poi al portatile. Tuttavia, dispone di altre 15 porte, tra cui la connessione USB-C a 5Gbps a monte del MacBook, oltre a Gigabit Ethernet, lettori di schede e porte USB-A e USB-C a 5Gbps.