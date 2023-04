Se sei un utente di MacBook M1/M2 di Apple, potresti aver già incontrato la fastidiosa limitazione di utilizzare solo un display alla volta. Esiste una soluzione che ti consente di aggirare questa limitazione e utilizzare due o più display contemporaneamente. In questo articolo, ti guideremo attraverso i passaggi necessari su come collegare due o più display a un MacBook M1/M2. Soluzioni per aiutarti a ottenere il massimo dalla tua esperienza di utilizzo del MacBook. Continua a leggere per scoprire come utilizzare due o più display con il tuo MacBook M1/M2 di Apple.

Introduzione su come collegare due o più display a un MacBook

I MacBook di fascia alta dotati di chip M1 Pro e M2 Pro, nonché M1 Max e M2 Max, sono in grado di supportare più display esterni contemporaneamente. La gamma di MacBook di fascia bassa di Apple che utilizzano un processore M1 o M2 standard non è in grado di collegare nativamente più di un monitor esterno. Questa limitazione rappresenta un significativo passo indietro rispetto alla precedente generazione di laptop Mac basati su Intel, che erano in grado di supportare due display esterni collegati tramite docking station o hub USB-C o Thunderbolt 3. È auspicabile che questa limitazione venga risolta con l’M3.

Esistono diverse soluzioni disponibili per aggirare la limitazione del display singolo dei MacBook M1/M2, che ti permettono di utilizzare due o più display esterni con il tuo laptop. Per poter usufruire di queste soluzioni, è necessario installare sia un software che una docking station, un hub o un adattatore. Nel caso dell’opzione software, è importante tenere presente che l’installazione di driver di terze parti comporta alcuni rischi, in quanto potrebbero non essere supportati da futuri aggiornamenti di macOS.

Pertanto, è importante prestare attenzione e fare ricerche approfondite prima di procedere con l’installazione di qualsiasi software o driver di terze parti per evitare eventuali problemi futuri.

Display esterni Mac M1 e M2

Il Mac mini, il MacBook Air e il MacBook Pro da 13 pollici di Apple sono stati tra i primi Mac a presentare la CPU M1 progettata da Apple. Questi dispositivi hanno ricevuto recensioni entusiastiche per la loro velocità migliorata rispetto ai laptop basati su Intel. Se hai la necessità di utilizzare più di un display esterno con la tua configurazione di MacBook, potresti trovarti di fronte a un grosso problema: i chip M1 o M2 di Apple semplicemente non lo consentono, almeno non nativamente.

Secondo le specifiche tecniche fornite da Apple, MacBook Air e MacBook Pro M1 e M2 supportano solo “un display esterno con risoluzione fino a 6K a 60Hz”. Mentre i MacBook M1 e M2 supportano nativamente un solo monitor, il Mac mini M1 e M2 supporta nativamente fino a due monitor esterni, uno tramite la porta HDMI e un secondo tramite USB-C. I modelli M1 di MacBook Air e MacBook Pro non dispongono di una porta HDMI e supportano solo un singolo display esterno tramite Thunderbolt.

Apple ha promesso di risolvere questo problema in un futuro aggiornamento di macOS, ma l’arrivo dei successivi M1 Pro e M1 Max, e più recentemente dell’M2, suggerisce che i proprietari di MacBook M1 potrebbero dover aspettare a lungo. Fatte queste dovute premesse, iniziamo con le soluzioni su come collegare due o più display a un MacBook M1/M2.

Installare i driver del software DisplayLink

Esiste una soluzione per aggirare la limitazione del display singolo dei MacBook M1/M2, utilizzando una combinazione di tecnologie di visualizzazione. Questa soluzione funziona con la maggior parte dei dock di terze parti, ma alcuni produttori non la raccomandano. Molti dock multi-display utilizzano una combinazione di modalità alternative USB-C native conosciuta come “Alt Mode” di uscita video nativa e la tecnologia DisplayLink. Questa combinazione di tecnologie rappresenta una soluzione alternativa alla piattaforma M1/M2 di Apple, che supporta solo un display esterno tramite USB-C.

L’utilizzo di DisplayLink richiede l’installazione di un driver di terze parti sul Mac. Esistono diverse versioni di driver DisplayLink, e alcune possono comportare alcuni compromessi. L’installazione del driver è semplice. Alcuni dock offrono il software DisplayLink quando colleghi il dock per la prima volta al tuo Mac. Si può utilizzare l’app DisplayLink per macOS o l’app DisplayLink Manager per abilitare la tecnologia DisplayLink su macOS. L’app è disponibile come programma di installazione autonomo e non tramite il Mac App Store.

Installazione driver

Prima di utilizzare DisplayLink sul tuo Mac, è importante scaricare l’ultimo driver per Mac DisplayLink. Come già menzionato, alcuni dock multi-display lo fanno per te, ma è sempre meglio utilizzare l’ultima versione disponibile. La versione più recente dell’app DisplayLink Manager Graphics Connectivity, ovvero la v.1.7.0, è compatibile con macOS Catalina 10.15, macOS 11 Big Sur e macOS 12 Monterey. Questa app può essere gestita tramite l’icona DisplayLink nella barra dei menu Apple.

Il macOS richiede all’utente di consentire la “Registrazione dello schermo” affinché i dispositivi DisplayLink funzionino correttamente. Questa opzione può essere trovata nelle Preferenze di Sistema, sotto “Privacy” in “Sicurezza e Privacy“. Una volta aperta la scheda “Registrazione schermo” nell’elenco a sinistra, seleziona l’autorizzazione per la registrazione dello schermo per DisplayLink Manager dopo aver sbloccato il lucchetto utilizzando la password dell’amministratore. Potrebbe essere necessario chiudere e riavviare DisplayLink Manager in seguito.

Collega il MacBook a una docking station

Per il primo schermo, è possibile connettersi tramite la porta DisplayPort o HDMI del dock, e questo verrà gestito in modo nativo dal MacBook M1/M2. In alternativa, è possibile collegare il primo display esterno alle altre porte del display del dock o tramite un adattatore Thunderbolt o da USB-C a HDMI o DisplayPort. L’uscita HDMI o DisplayPort utilizza la modalità alternativa (modalità Alt) e, poiché è fondamentalmente una pipeline diretta alla GPU nativa del sistema, si comporterà proprio come se avessi collegato un dongle da USB-C a HDMI al tuo laptop.

Questo non richiede l’installazione di driver utente. Per il secondo e il terzo display, bisogna utilizzare il software DisplayLink. DisplayLink utilizza un driver installato e la CPU e la GPU del sistema per convertire i dati grafici sul sistema in pacchetti di dati. Tali dati vengono quindi inviati tramite il cavo come pacchetti di dati e riconvertiti in informazioni video e trasmessi ai monitor tramite il chip DisplayLink nella docking station.

Installare il software InstantView

Un’altra soluzione software di terze parti che è possibile utilizzare per collegare più display esterni al tuo MacBook M1/M2 è InstantView di SiliconMotion. Questa soluzione funziona in modo simile a DisplayLink ed è compatibile con tre degli hub e degli adattatori hardware che esamineremo di seguito. La configurazione iniziale di InstantView è più semplice rispetto a DisplayLink con gli hub di Hyper, ma simile all’hub Satechi.

InstantView presenta la stessa sfida di DisplayLink, ovvero gli aggiornamenti software di Apple possono disabilitarlo, il che comporterà l’installazione di una versione più recente e l’abilitazione delle necessarie impostazioni di sicurezza e privacy per la registrazione dello schermo, proprio come con DisplayLink.

Quali dock supportano DisplayLink e InstantView

In passato, i produttori di dock non supportavano ufficialmente la configurazione DisplayLink per Mac. Anche se la soluzione funzionava, i produttori avvertivano che potrebbe non essere stabile nelle future versioni di macOS, e ogni volta che veniva rilasciato un nuovo aggiornamento del sistema operativo, era necessario aggiornare i driver. Dopo alcuni recenti test e miglioramenti, alcuni produttori hanno aggiornato la compatibilità dei loro prodotti per supportare ufficialmente questa configurazione.

Per la compatibilità con Mac, l’azienda ha convalidato entrambe le piattaforme Apple e Intel che eseguono almeno macOS 11. Per quanto riguarda i nuovi MacBook M2, l’azienda sta ancora attendendo la loro uscita per testare e convalidare la compatibilità. Una docking station si collega al tuo MacBook tramite Thunderbolt o USB-C, offrendo così più porte di cui il tuo laptop può ora usufruire.

Queste porte possono includere nuove porte display, come HDMI, nonché Gigabit Ethernet per l’accesso a Internet cablato, porte USB-C/Thunderbolt/USB-A a velocità variabili, prese audio e lettori di schede.