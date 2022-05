I migliori display USB-C e Thunderbolt per Mac

La tecnologia Thunderbolt è un tipo di connettività incredibilmente potente, in grado di offrire a chi la sfrutta una velocità video incredibile e una larghezza di banda molto superiore rispetto a quella offerta da USB3. Si tratta di una connettività in grado di garantire ottimi livelli di connessione a qualsiasi dispositivo, che si tratti di un device di archiviazione dati o di un display. In quest’ultimo caso, la tecnologia sviluppata da Intel non ha eguali. Se stai valutando l’acquisto di un nuovo display per Mac continua a leggere. Più avanti nell’articolo ti spiegheremo quali sono i migliori display USB-C e Thunderbolt.

Cos’è la tecnologia Thunderbolt

La connettività Thunderbolt, sviluppata da Intel pochi anni fa, rappresenta la nuova frontiera del trasferimento dati e video. In pochissimi anni dal suo arrivo, questa nuova tipologia di connettività ha sorpassato la tecnologia USB per quanto riguarda la velocità del trasferimento dati da un dispositivo all’altro. La tecnologia Thunderbolt consiste nella trasmissione di dati e contenuti attraverso una speciale porta USB-C, ad oggi considerata la più veloce in commercio. L’ultima versione della connettività di Intel si chiama Thunderbolt 4, che garantisce una banda dati bidirezionale in grado di gestire fino a 40 Gps. USB-C è un altro tipo di connettore per la trasmissione di dati estremamente diffuso, che a differenza dei micro-USB può essere capovolto e inserito nella porta in qualsiasi direzione. Spesso e volentieri può capitare che gli utenti meno esperti confondano queste due tipologie di connettività, poiché condividono cavetti e connettori dalla forma apparentemente identica. Fortunatamente, nella maggior parte dei casi, sarà sufficiente controllare la confezione del device che si sta acquistando per scoprire che tipo di connettore utilizza. Ad oggi, la tecnologia Thunderbolt è utilizzata per produrre tantissimi prodotti di fascia alta. Andiamo a vedere quali sono i migliori display USB-C e Thunderbolt per Mac, procedendo per fasce di prezzo.

I migliori display USB-C e Thunderbolt di fascia alta

Ecco una lista dei migliori display USB-C e Thunderbolt per Mac top di gamma, per un’esperienza visiva senza rivali e un ottimo livello di dettaglio.

Dell Ultrasharp U3219Q LCD

Il Dell Ultrasharp U3219Q LCD è un display di alta qualità che offre una risoluzione Ultra HD in 4K da 3.840×2.160. Con un livello di dettaglio incredibile e dei colori vividi e realistici, questo schermo è in grado di regalare ottime soddisfazioni a chi ama vedere film in alta definizione o per chi vuole godersi ogni dettaglio durante le sessioni di gaming. Si tratta di un display HDR certificato VESA da 31,5 pollici senza bordi e con un unico connettore che può svolgere diverse funzioni, come caricare il dispositivo e allo stesso tempo trasmettere dati a una velocità incredibile. Si tratta anche di un ottimo modello pensato per il multitasking: la grandezza dello schermo consente a chi deve lavorare di svolgere più attività contemporaneamente e di godere di tantissimo spazio aggiuntivo. Inoltre, il monitor può essere ruotato, inclinato e regolato a piacimento.

LG 32UL950

Il display LG 32UL950 è un’altra ottima soluzione per gli amanti dell’alta definizione che non vogliono perdersi neanche un dettaglio nei propri film o videogiochi preferiti. Si tratta di un monitor da 32 pollici con una risoluzione Ultra HD in 4K da 3840×2160 che offre un livello di dettaglio molto soddisfacente e una resa cromatica precisa e realistica. Il suo design ultraslim e senza bordi e l’HDR chiaro e brillante sono stati pensati proprio per rendere l’esperienza cinematografica e videoludica dell’utente ancora più coinvolgente. Ottimo anche per chi è alla ricerca di un monitor per il multitasking: grazie al sistema Thunderbolt 3 sarà possibile trasferire grosse quantità di dati in pochissimo tempo.

LG 34WK95U UltraWide

Il modello 34WK95U UltraWide di LG è un monitor 21:9 ultrawide 5K da 34 pollici con una risoluzione 5120×2160. Anche’esso può essere un’ottima scelta sia per gli appassionati di cinema, sia per i videogiocatori, poiché offre un incredibile livello di dettaglio e dei colori brillanti e realistici. Questo display presenta diverse tipologie di connettività: oltre a due porte HDMI 2.0, troverai una Display Port 1.4, tre USB 3.0, una porta Thunderbolt3/USB-C e un’uscita audio jack. Lo schermo è regolabile e inclinabile a piacimento.

ASUS ProArt Display PA247CV

L’ASUS ProArt è un display da 23.8 pollici Full HD con una risoluzione di 1920×1080 pixel. Si tratta di un pannello ad ampio angolo di visione di 178° gradi, retroilluminato e con altoparlanti incorporati, che garantisce un suono nitido, colori brillanti e realistici e un ottimo livello di dettaglio. Oltre a essere una buona scelta per chi ha la passione del cinema e del gaming, lo schermo ASUS ProArt è ottimo anche per chi ha bisogno di più spazio per lavorare. Il preset ProArt offre inoltre numerose modalità per una veloce regolazione dei giochi di colore. Inoltre, ProArt Display PA247CV garantisce all’utente una compatibilità ineguagliabile con la maggior parte dei device USB-C, HDMI e DisplayPort.

Apple Studio Display

Apple Studio Display è un ottimo prodotto top di gamma pensato per portare l’esperienza visiva su un altro livello. Si tratta di un display Retina 5K da 27 pollici con videocamera da 12MP ultra-grandangolo e inquadratura automatica. Il monitor è fornito anche di microfoni di alta qualità e di un sofisticato sistema audio a sei altoparlanti con audio spaziale. Al momento dell’acquisto, l’utente potrà scegliere tra il rivestimento in vetro standard antiriflesso, che offre una maggiore leggibilità, e il vetro nanotexture, studiato per ridurre al minimo ogni riflesso e per donare immagini incredibilmente nitide anche in ambienti bui o molto soleggiati. Sarà anche inoltre possibile scegliere tra tre diversi tipi di supporto, ovvero il sostegno a inclinazione regolabile, il sostegno a inclinazione e altezza regolabili e l’adattatore Vesa.

Apple Pro Display XDR

Ecco un altro ottimo prodotto targato Apple. Si tratta di Apple Pro Display XDR, caratterizzato da un display Retina 6K da 32 pollici e da un angolo di visione superwide. Grazie a Extreme Dynamic Range di Apple, il display offre un bilanciamento dei colori e dei contrasti impressionante e in grado di rendere ogni immagine estremamente realistica. L’utente potrà anche inclinare, ruotare e regolare lo schermo a piacimento scegliendo tra diversi supporti come il Pro Stand e l’adattatore VESA.

I migliori display USB-C e Thunderbolt economici

Ecco invece quali sono i migliori display USB-C e Thunderbolt per Mac appartenenti a una fascia di prezzo più bassa, perfetti per chi vuole rimanere in un budget limitato senza rinunciare alla qualità.

LG 27UN880

Il monitor LG 27UN880 rientra tra le migliori soluzioni economiche ma in grado di offrire un ottimo livello di dettaglio. Si tratta di un monitor UltraHD 4K da 27 pollici e con una risoluzione di 3840×2160 pixel. Il pannello IPS offre una visione ottimale da qualsiasi angolazione e una vasta gamma di colori brillanti e realistici. Oltre a essere una buona scelta per la visione di film e video e per il gaming, il monitor LG 27UN880 può essere utilizzato anche per il multitasking.

HUAWEI MateView

Ecco un altro display Ultra-HD in 4K e con un’ottima risoluzione di 3840×2560. Il HUAWEI MateView è uno schermo da 28,2 pollici che offre a chi lo acquista un fantastico livello di dettaglio e dei colori molto brillanti. Il monitor è anche dotato di una Smart Bar per un controllo touch semplice e comodo. Il display e la base sono collegati tramite una robusta cerniera realizzata in acciaio inossidabile che consente a chi la utilizza di regolare l’altezza e l’inclinazione del dispositivo in modo semplice e veloce. Infine, il sistema a doppio altoparlante integrato offre un dettaglio audio molto coinvolgente e perfetto per chi ha la passione del cinema o dei videogiochi.

BenQ PD2700U

Il BenQ PD2700U è un altro monitor per Mac appartenente a una fascia di prezzo bassa ma in grado di offrire comunque ottime prestazioni. Si tratta di un pannello IPS ultra-HD 4K da 27 pollici con una risoluzione di 3840×2160 pixel. Dal punto di vista della connettività, il device offre una porta HDMI 2.0, una porta DisplayPort 1.4, una Mini DisplayPort e quattro porte USB3.0. Il monitor è dotato di altoparlanti di alta qualità e in grado di rendere l’esperienza cinematografica o videoludica ancora più immersiva.

Philips 329P1H

Il pannello Philips 329P1H rappresenta un’altra ottima scelta economica ma di alta qualità per chi desidera un display dai colori vividi e in grado di offrire un ottimo livello di dettaglio. Si tratta di un pannello 16:9 Ultra-HD 4K che può essere collegato ad altri dispositivi tramite cavetto USB-C, che a sua volta consente di ricaricare i device senza alcun tipo di alimentazione esterna. Il pannello è ad angolo e regolabile a piacimento dell’utente, compatibile con montaggio a parete VESA e con una base facilmente removibile.

Samsung C34J791

Il Samsung C34J791 è un display che offre ottime prestazioni a un prezzo ridotto. Si tratta di un monitor ultrawide 21:9 da 34 pollici dotato di due porte Thunderbolt, grazie alle quali può essere connesso a un Mac o a un PC e trasmettere video e fati a una velocità di 40 Gbps. Si tratta di un pannello curvo progettato per offrire una visione più immersiva e coinvolgente. Il suo formato lo rende anche ideale per il multitasking. Dal punto di vista visivo, il Samsung C34J791 offre un ottimo livello di dettaglio e colori vividi. Con un rapporto di contrasto 3000:1 potrai godere di neri più profondi, bianchi più brillanti e di una vastissima gamma di colori.

Samsung Smart Monitor M7

Come suggerito dal nome, il Samsung Smart Monitor M7 è un display smart dotato di un servizio di streaming multimediale integrato, grazie al quale sarà possibile accedere a una vasta gamma di app come Netflix, Youtube, Prime e tanto altro ancora. Si tratta di un monitor ultra-HD da 43 pollici con un design sottile e senza bordi. Può essere connesso al PC, al Mac, allo smartphone e a tutte le console di gioco più recenti. Al suo interno anche una vasta selezione di assistenti vocali.