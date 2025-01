Chrome 132: novità nella personalizzazione della toolbar per il 2025

Con l'arrivo della versione 132 di Chrome, Google lancia il suo primo grande aggiornamento del browser del 2025, introducendo una funzione attesa da molti utenti: la personalizzazione della toolbar su desktop. Questa novità, disponibile per gli utenti di Chrome su Mac, Windows e Linux, offre maggiore libertà e comodità nell'organizzare gli strumenti di navigazione.

Come personalizzare la toolbar di Chrome

Per iniziare a modificare la toolbar, è necessario accedere alla Pagina Nuova Tab e cliccare su "Personalizza Chrome", situato nell'angolo in basso a destra dello schermo. Una volta aperte le opzioni di personalizzazione, troverete l'opzione Toolbar posizionata sotto le scelte di colore per l'aspetto.

Questa funzionalità permette di selezionare quali pulsanti visualizzare a sinistra e a destra della barra degli indirizzi. Le scelte disponibili si articolano in diverse categorie, rendendo la personalizzazione più ricca e flessibile.

Opzioni di navigazione

Gli utenti possono decidere di includere diverse funzioni di navigazione. Tra le opzioni ci sono:

Home : per tornare rapidamente alla pagina principale.

: per tornare rapidamente alla pagina principale. Avanti : per procedere alla pagina successiva nella cronologia di navigazione.

: per procedere alla pagina successiva nella cronologia di navigazione. Nuova finestra di navigazione in incognito: per aprire una nuova sessione senza lasciare tracce.

Strumenti e azioni

Oltre alle imputazioni di navigazione, Chrome consente di aggiungere anche varie utility al proprio toolbar:

Google Password Manager : per gestire in modo sicuro le proprie password.

: per gestire in modo sicuro le proprie password. Metodi di pagamento : per facilitare i pagamenti online.

: per facilitare i pagamenti online. Indirizzi e altro : per inserire informazioni di contatto rapidamente.

: per inserire informazioni di contatto rapidamente. Preferiti e elenco di lettura : per accedere velocemente ai contenuti salvati.

: per accedere velocemente ai contenuti salvati. Cronologia : per rivedere i siti visitati in precedenza.

: per rivedere i siti visitati in precedenza. Elimina dati di navigazione: per mantenere la privacy online.

In aggiunta, sono disponibili strumenti come Stampa, Cerca con Google Lens, Traduci, e Crea Codice QR. Inoltre, le funzioni per compilare link, inviare ai dispositivi e Gestore attività permettono di avere tutto a portata di mano, rendendo l'esperienza di navigazione più fluida.

Maggiore efficienza nella navigazione

La possibilità di ridisporre le icone della toolbar tramite semplice drag-and-drop rappresenta un significativo passo avanti. Molte delle opzioni disponibili si apriranno in un'interfaccia laterale, che migliora l'accessibilità. L'opzione Invia ai tuoi dispositivi è uno strumento particolarmente utile, così come la funzione Cerca con Google Lens, che risulta pratica da attivare direttamente dalla toolbar.

A seconda della larghezza del vostro schermo, avere i comandi a portata di clic può rivelarsi più efficace rispetto all'uso del menu di overflow, permettendo un accesso diretto e immediato agli strumenti preferiti.

Sincronizzazione e accessibilità cross-device

Un aspetto fondamentale delle novità introdotte in Chrome 132 è la sincronizzazione delle impostazioni della toolbar su tutti i browser desktop dell'utente. Questo significa che le personalizzazioni apportate su un dispositivo si rifletteranno automaticamente sugli altri, rendendo l'utilizzo del browser coerente e intuitivo.

Google ha lavorato su questa funzionalità per diversi mesi, aggiungendo continuamente nuovi collegamenti e miglioramenti. Anche se alcune delle opzioni di personalizzazione erano già visibili ad alcuni utenti nelle scorse settimane, è ora ufficialmente confermato che la funzionalità è ampiamente disponibile grazie all'aggiornamento alla versione 132 di Chrome.

Aggiornamento di Chrome

Per assicurarsi di disporre della versione più recente di Chrome, gli utenti possono semplicemente selezionare il menu a tre punti nell’angolo in alto a destra dello schermo e accedere alle Impostazioni. Da lì, è sufficiente navigare verso la voce "Informazioni su Chrome" nella barra laterale di sinistra. Questo vi permetterà di controllare la versione attuale e aggiornare il browser all'ultima release, per poter sfruttare appieno questa nuova funzionalità di personalizzazione.