La tecnica di fast flux minaccia la sicurezza nazionale e le infrastrutture critiche

Il recente avvertimento della National Security Agency sottolinea come una particolare metodologia, conosciuta come fast flux, stia suscitando preoccupazioni significative. Questa tecnica è impiegata da gruppi di ransomware motivati dal profitto e da stati-nazione ostili per mascherare le proprie operazioni, rappresentando un pericolo reale per la sicurezza nazionale e le infrastrutture critiche. L’analisi dettagliata di queste dinamiche è fondamentale per comprendere meglio i rischi associati e le contromisure necessarie.

Cos’è la tecnica di fast flux

La tecnica di fast flux è un metodo attraverso il quale reti decentralizzate, controllate da attori malevoli, riescono a nascondere la loro infrastruttura. Questo sistema consente ai cybercriminali di sopravvivere a tentativi di smantellamento che altrimenti avrebbero successo. In pratica, il fast flux opera attraverso un ciclo continuo di cambiamenti di indirizzi IP e nomi di dominio utilizzati dai botnet per connettersi a Internet. Alcuni cambiamenti possono avvenire quotidianamente, mentre altri possono verificarsi quasi ogni ora. Questo costante flusso di informazioni rende complicato identificare l’origine vera di tali attività illecite e, al contempo, fornisce una forma di ridondanza. Quando un indirizzo o un dominio viene bloccato dalle autorità, nel frattempo ne sono già stati assegnati di nuovi.

Il significativo pericolo per la sicurezza nazionale

Il 2025 segna un aumento delle minacce informatiche e il fast flux gioca un ruolo cruciale in questo panorama inquietante. La National Security Agency, insieme all’FBI e ai suoi omologhi di Canada, Australia e Nuova Zelanda, ha recentemente avvertito che questa tecnica rappresenta una minaccia considerevole. “Consente agli attori malevoli di evadere costantemente la rilevazione”, si legge nel comunicato della NSA. Non solo i criminali informatici, ma anche agenti statali possono usare il fast flux per rendere invisibile la posizione dei server malevoli, alterando rapidamente i record del Domain Name System . Ciò consente loro di creare un’infrastruttura di comando e controllo altamente disponibile, rendendo i loro successivi attacchi molto più difficili da intercettare.

L’uso dei record DNS Wildcard

Uno dei mezzi principali che facilitano la tecnica di fast flux è l’utilizzo di record DNS Wildcard. Questi record definiscono zone all’interno del Domain Name System, mappando i domini agli indirizzi IP. L’attivazione di un wildcard fa sì che le ricerche DNS per sottodomini che non esistono restituiscano comunque un risultato. Ad esempio, un attaccante potrebbe indirizzare un IP maligno a un sottodominio come malicious.example.com, anche se quest’ultimo non esiste concretamente. Questo metodo non solo aumenta la complessità dell’individuazione per le autorità, ma rende anche la vita più difficile per chi cerca di proteggere le infrastrutture critiche dall’assalto cybernetico.

La situazione attuale richiede un’attenta monitorizzazione e un’azione tempestiva da parte delle autorità di sicurezza per contrastare queste minacce sempre in evoluzione.