Midjourney lancia il modello V7: innovazioni nell’immagine generativa AI

Con l’evoluzione costante della tecnologia, Midjourney ha presentato oggi il nuovo modello V7, il suo primo aggiornamento significativo in un lungo periodo. Disponibile in fase alpha per gli utenti, V7 rappresenta una ristrutturazione completa del sistema, portando con sé importanti novità destinate a migliorare l’esperienza degli utilizzatori.

Miglioramenti nelle immagini

Il modello V7 si distingue per due aree principali di miglioramento, tra cui la qualità delle immagini generate. In particolare, questa nuova versione promette una coerenza e una consistenza superiore, specie in elementi come mani, dita e parti del corpo, nonché sugli oggetti di ogni genere. Le texture e i materiali presentano ora un livello di dettaglio e realismo molto più elevato, evidenziando particolari come le pieghe della pelle e le sfumature di un vaso in ceramica.

Questi dettagli, che spesso si rivelano i segnali più rilevabili di un’immagine generata da AI, segnano un progresso significativo rispetto alle versioni precedenti. Midjourney non sostiene però di aver reso le immagini AI completamente indistinguibili per un occhio esperto; piuttosto, ha risolto gran parte del “disordine” visivo che gli utenti hanno imparato a riconoscere.

La capacità di V7 di riprodurre materiali e situazioni di illuminazione precedentemente difficili da gestire da V6.1 rappresenta un ulteriore passo avanti nella qualità visiva, rendendo l’output visivo molto più accattivante e autentico.

Nuove funzionalità e modalità operativa

Un aspetto innovativo di V7 è il Draft Mode, una nuova funzionalità che ha attratto l’attenzione degli utenti. Midjourney ha comunicato attraverso i suoi canali, tra cui blog, Discord e X, che questa modalità consente di generare immagini a metà costo e con una velocità dieci volte superiore rispetto agli altri metodi.

Tuttavia, è importante notare che le immagini prodotte in modalità bozza non raggiungono la qualità desiderata per le produzioni finali; servono piuttosto come strumento per esplorare e iterare durante il processo creativo, consentendo agli utenti di trovare il risultato voluto prima di passare a modalità più avanzate per la produzione di immagini destinate alla condivisione pubblica.

Il modello V7 presenta due modalità operative: turbo e relax. La modalità turbo offre un output rapido di immagini finali, ma implica l’uso del doppio dei crediti. Al contrario, la modalità relax favorisce una generazione più lenta, rendendola comunque economica. Attualmente, sembra che Midjourney non preveda una modalità standard per il V7, che sarà introdotta in seguito, poiché necessita di affinamenti ulteriori.

Insieme a questi cambiamenti, Midjourney si propone di rispondere alle esigenze crescenti di artisti, designer e creativi, che cercano sempre più strumenti migliori e più intuitivi per esprimere la loro creatività attraverso l’intelligenza artificiale.