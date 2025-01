ChatGPT introduce la funzione di programmazione dei compiti per utenti Plus, Pro e Team

ChatGPT, il popolare strumento di intelligenza artificiale sviluppato da OpenAI, ha appena lanciato una nuova funzionalità beta dedicata agli utenti Plus, Pro e Team. Questa innovazione consente di programmare azioni future e di ricevere avvisi tramite email e notifiche push. Gli utenti su dispositivi Android, iOS, macOS e web hanno già accesso a questa funzione, mentre il supporto nativo per Windows è previsto entro la fine del primo trimestre del 2025. Scopriamo insieme come funziona.

Funzionalità di programmazione e promemoria

Gli utenti che hanno accesso a ChatGPT e alla nuova funzione di promemoria possono notare un'opzione aggiuntiva denominata "GPT-4o con compiti programmati" nel selettore di modelli. Questa funzione permette di inviare comandi in linguaggio naturale affinché l'intelligenza artificiale invii notifiche su specifici argomenti in determinati orari. Ad esempio, è possibile chiedere a ChatGPT di fornire le previsioni meteo e i titoli delle notizie ogni mattina. Gli avvisi arriveranno come email e/o notifiche push sui dispositivi abilitati.

Gestione dei compiti attraverso l'interfaccia web

La versione web di ChatGPT include una pagina dedicata ai compiti, che consente agli utenti di visualizzare i promemoria in attesa e quelli completati. Qui è possibile modificare i comandi, regolare la frequenza degli avvisi o mettere in pausa un compito specifico se si desidera interrompere le notifiche temporaneamente. È importante notare che gli utenti possono utilizzare solo fino a 10 compiti attivi contemporaneamente, il che significa che non possono sostituire completamente le liste di cose da fare tradizionali con questo strumento.

Esperienza utente e avvertenze

Durante la fase di test della funzione di promemoria, non sono stati segnalati problemi di bug, ritardi o malfunzionamenti nell'invio delle notifiche. L'utente ha ricevuto gli avvisi in modo puntuale su iPhone, iPad e Mac, fornendo anche le informazioni richieste in tempo reale. Nonostante ciò, OpenAI avverte gli utenti che questa funzionalità è ancora in fase beta, suggerendo di non fare completamente affidamento su di essa per compiti critici o che necessitano di tempistiche precise, poiché potrebbe non garantire risultati sempre affidabili.

Questa innovazione di ChatGPT rappresenta un passo significativo verso l'ottimizzazione della produttività quotidiana, offrendo nuove possibilità per chi cerca un modo migliore di gestire il proprio tempo e le proprie attività. Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il documento di supporto ufficiale fornito da OpenAI.