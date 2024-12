Caviar presenta l'Huawei Mate XT Ultimate: smartphone lussuoso realizzato con oro a 18 carati

L'azienda Caviar continua a sorprendere il mercato degli smartphone di alta gamma, rivolgendosi a una clientela che non si accontenta della standardizzazione. Dopo il lancio della versione premium dell'Huawei Mate XT lo scorso settembre, adesso presenta una nuova personalizzazione pensata per un collezionista. Si tratta di un modello con una scocca rivestita in oro a 18 carati, in edizione limitata e destinato a un esclusivo cliente statunitense.

Le caratteristiche dell'huawei mate xt ultimate

Questa versione di lusso dello smartphone non introdurrà nuove funzionalità, mantenendo inalterate le specifiche tecniche dell'Huawei Mate XT Ultimate. Il dispositivo è dotato di un display OLED LTPO flessibile che offre diverse dimensioni, da 6,4 a 10,2 pollici, caratterizzato da una risoluzione che varia da 2.232 × 1.008 pixel fino a 2.232 × 3.184 pixel. Quest'ampia gamma offre un'ottima visibilità sia in ambienti chiari che bui, grazie alla tecnologia di high-frequency PWM dimming a 1.440 Hz, che garantisce un comfort visivo superiore, specialmente nelle lunghe sessioni di utilizzo.

Sotto il cofano, il Mate XT Ultimate è equipaggiato con 16 GB di RAM, il che lo rende estremamente performante anche nelle operazioni più pesanti. L'archiviazione interna è variabile, offrendo opzioni di 256 GB, 512 GB o addirittura 1 TB, permettendo agli utenti di scegliere in base alle proprie esigenze di spazio.

Dal punto di vista fotografico, questo smartphone non delude. La fotocamera posteriore si distingue per l'ottimo sensore primario da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell'immagine e un'apertura variabile tra f/1.4 e f/4.0, affiancato da un sensore ultra grandangolare da 12 megapixel e un teleobiettivo periscopico sempre da 12 megapixel, capace di uno zoom ottico 5,5x. La fotocamera frontale da 8 megapixel completa un pacchetto fotografico che accontenta gli amanti della fotografia mobile.

Infine, la batteria da 5.600 mAh supporta la ricarica rapida via cavo con potenza di 66W e ricarica wireless a 50W, assicurando prestazioni ottimali durante l'uso quotidiano.

Un'enciclopedia di lusso in edizione limitata

La versione oro dell'Huawei Mate XT Ultimate è simile a quella denominata Gold Dragon, lanciata nel mese di settembre. Con un peso di circa 1 kg, questo smartphone non è solo un dispositivo tecnologico ma anche un oggetto di design. Il prezzo ufficiale supera i 95.000 euro, rendendolo un prodotto accessibile solo a un ristretto numero di clienti.

Caviar ha rivelato che questo modello è stato realizzato come una speciale richiesta per un cliente di alta classe negli Stati Uniti, e per questo motivo non è disponibile sul sito ufficiale dell'azienda. L'oggetto di lusso è un esempio di come il mercato della tecnologia possa evolversi per soddisfare le esigenze di una clientela privilegiata.

Disponibilità del modello standard in europa

Per gli utenti europei, la versione standard dell'Huawei Mate XT Ultimate al momento è riservata al mercato cinese. Tuttavia, è attesa una distribuzione anche in Europa nel corso del 2024, introducendo così l'accesso a un modello già molto conosciuto per le sue caratteristiche avanzate e il design sofisticato.

Questa evoluzione non solo evidenzia l'impegno di Huawei nella creazione di smartphone pieghevoli di alta gamma, ma anche il trend crescente verso la personalizzazione e il lusso nel settore tecnologico. Con l'Huawei Mate XT Ultimate, Caviar dimostra di saper creare un ponte tra la tecnologia e l'arte del lusso, aprendo nuove strade nel mercato degli smartphone premium.