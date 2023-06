Le cattive abitudini che stanno distruggendo il tuo PC

La tecnologia è in costante evoluzione e, inevitabilmente, alla fine tutto ciò che abbiamo invecchia e diventa obsoleto. Se desideri prolungare la vita del tuo computer, devi prenderne cura nel modo giusto. Spesso, le cattive abitudini che abbiamo possono accelerare il deterioramento del nostro laptop, anche senza rendercene conto. Di seguito, elencherò le cose peggiori che puoi fare al tuo PC e che potrebbero contribuire a farlo morire prematuramente. Presta attenzione e cerca di evitare questi comportamenti dannosi.

Non ignorare i problemi di surriscaldamento

Il calore rappresenta un nemico pericoloso per la longevità del tuo computer. Se il tuo PC diventa troppo caldo, il processore potrebbe iniziare a rallentare o a limitarsi per evitare danni causati dalle temperature elevate, e in alcuni casi, potrebbe addirittura spegnersi completamente. L’utilizzo prolungato del tuo computer a temperature elevate può anche ridurre la durata della batteria, delle ventole e del processore, oltre a rendere il tuo computer rumoroso e caldo al tatto.

Se possiedi un computer desktop, la soluzione è piuttosto semplice: assicurati che il case del tuo PC abbia un adeguato flusso d’aria, con prese d’aria e ventole adeguate per mantenere l’aria fresca in movimento attraverso i componenti. Evita di posizionarlo in armadietti stretti o in altri spazi che possano intrappolare il calore, e pulisci la polvere regolarmente con uno spolverino elettrico. I computer portatili, d’altra parte, richiedono un po’ più di attenzione.

La loro portabilità può portare a molte cattive abitudini, come appoggiarli su una coperta o su altre superfici morbide. Questo blocca il flusso d’aria sotto il laptop e potenzialmente attraverso il laptop, se la coperta copre le prese d’aria della ventola. Per questo motivo, quando possibile, è consigliabile utilizzare il laptop su una superficie piana, dove i piedini in gomma del PC lo sollevano da una scrivania, o comunque assicurarsi che il grembo sia libero da coperte o altre cose che possono bloccare il flusso d’aria.

Utilizzare una scrivania può rappresentare un’ottima soluzione per garantire una buona ventilazione. Per quanto riguarda la pulizia, si applicano le stesse regole sia ai desktop che ai portatili: evita di lasciare il tuo computer in luoghi caldi, come l’interno di un’auto in una giornata di sole, e rimuovi regolarmente la polvere che si accumula sui componenti del tuo PC.

Se utilizzi il tuo computer per attività particolarmente impegnative, come l’overclocking, presta particolare attenzione alle temperature e ai voltaggi, e monitora regolarmente la temperatura della CPU per prevenire danni causati dal calore.

Non far accumulare la polvere

La pulizia del computer è essenziale per la sua durata nel tempo e il corretto funzionamento. La polvere accumulata all’interno del computer può riscaldare i componenti e far lavorare di più le ventole. Pertanto, è importante pulirlo regolarmente per evitare questi problemi. Inoltre, è altrettanto importante evitare che elementi esterni entrino nel computer. Ad esempio, il fumo di sigaretta e la pelliccia degli animali domestici possono aggravare il problema della polvere.

Posizionare il computer desktop sul pavimento può anche aumentare la quantità di polvere e detriti che vengono risucchiati nell’aspirazione. Per questo motivo, è consigliabile posizionare il computer su una scrivania o su un altro supporto e assicurarsi che ci siano filtri sui ventilatori di aspirazione. È importante evitare di mangiare o bere vicino al computer o sulla tastiera, poiché le briciole e i liquidi possono danneggiare i componenti.

Anche le mosse ben intenzionate, come la pulizia dello schermo, possono essere dannose se non si utilizza il prodotto corretto. Non utilizzare mai prodotti troppo aggressivi per pulire lo schermo, in quanto possono danneggiare il monitor. Invece, è consigliabile utilizzare un detergente delicato per schermi spruzzato su un panno in microfibra. Presta attenzione e non esagerare con la pulizia, in quanto anche un eccesso di liquido può causare danni.

Maneggiare il laptop con noncuranza

I laptop sono dispositivi portatili, ma ciò li rende anche vulnerabili a vari tipi di danni. Tra questi, l’abuso è uno dei più comuni, e più frequentemente si verifica, maggiori sono le probabilità di causare un danno irreparabile. Se il tuo laptop è dotato di un disco rigido tradizionale invece di uno SSD, gestirlo in modo brusco, come scuoterlo o lanciarlo, potrebbe causare la dislocazione della testina di lettura o, addirittura, danneggiare la superficie del disco.

Anche se non è un evento comune, se ciò accade, le conseguenze potrebbero essere catastrofiche, specialmente se non hai eseguito il backup dei tuoi dati. Pertanto, è fondamentale prendersi cura del tuo laptop come si farebbe con una proprietà costosa, evitando comportamenti che potrebbero danneggiarlo e garantendo che sia sempre maneggiato con cura.

Cattiva gestione della batteria

È importante tenere presente che la durata della batteria del tuo laptop non rimarrà costante per sempre. Anche se all’inizio potresti godere di una carica completa per otto ore, col tempo la batteria si deteriorerà e potrebbe durare solo sei o sette ore. Per evitare di accelerare questo processo, evita di esaurire completamente la batteria. È anche una buona idea monitorare lo stato della batteria tramite il rapporto di Windows e seguire alcune pratiche di gestione della batteria consigliate.

Ad esempio, scarica la batteria solo parzialmente e ricaricala spesso per prolungare la sua durata complessiva. Se la batteria inizia a gonfiarsi e spingere contro il case del laptop, sostituiscila immediatamente per evitare problemi più gravi. Quando si acquista una nuova batteria o un caricabatterie di ricambio, è importante fare affidamento su produttori rispettabili o negozi di terze parti affidabili per evitare prodotti di bassa qualità che possono essere pericolosi.

Se si utilizza un laptop con una porta USB-C per la ricarica, è necessario utilizzare un caricabatterie USB-PD certificato. Prenditi cura della tua batteria, e il tuo laptop ti ringrazierà.

Non ignorare la sicurezza elettrica

Il tuo PC è un dispositivo che consuma una considerevole quantità di energia elettrica e, pertanto, è vulnerabile ai danni causati da picchi di tensione, ovvero brevi aumenti della tensione che scorrono attraverso la linea di alimentazione. Questi picchi possono verificarsi dopo blackout, accensione di altri dispositivi ad alta potenza nella tua casa o a causa di una rete elettrica instabile nella tua città. Anche se l’alimentatore del tuo PC ha una protezione di base contro le sovratensioni, è consigliabile dotarsi di un limitatore di sovratensioni dedicato per garantire una protezione duratura.

Si noti che questo dispositivo è diverso da una semplice ciabatta che fornisce solo più prese, ma senza protezione da sovratensioni. È importante sostituire il limitatore di sovratensione ogni tre o cinque anni poiché la protezione si deteriora con il tempo e potrebbe non essere più efficace. Se il tuo limitatore di sovratensione è vecchio, è probabile che non offra alcuna protezione.

Ricorda che i dispositivi di protezione da sovratensione non offrono protezione contro picchi di alta tensione, come quelli causati dai fulmini, ma possono proteggere il tuo PC da picchi minori e prolungare la sua durata. Se hai il budget per farlo, considera l’acquisto di un gruppo di continuità (UPS) che contiene una batteria di backup per impedire la perdita di dati durante un blackout improvviso.

Non navigare su Internet senza un adeguata protezione

È importante capire che il buon senso non è l’unica protezione sufficiente contro il malware, nonostante sia di grande valore. Anche i siti web legittimi possono essere infetti e diffondere malware, quindi navigare con cautela non sempre ti salverà. L’uso di un antivirus sul tuo computer è essenziale per la tua sicurezza online. Fortunatamente, la funzionalità Windows Defender integrata di Microsoft è migliorata molto negli ultimi anni e può essere utilizzata come antivirus principale.

Tienilo sempre attivo e lascia che faccia il suo lavoro. Se desideri una protezione aggiuntiva, Malwarebytes Anti-Malware è un’opzione molto valida. Questo software è più aggressivo nella sua protezione e cattura molti malware che possono sfuggire a Windows Defender e Chrome. La versione gratuita è sufficiente se desideri solo eseguire una scansione occasionale, ma se vuoi protezione continua contro gli exploit, la versione a pagamento è la scelta migliore.

Utilizzando Malwarebytes insieme ad un antivirus tradizionale come Windows Defender, sarai ben protetto. Ci sono altre pratiche di sicurezza essenziali che devi seguire, come mantenere sempre aggiornati i tuoi programmi, utilizzare un gestore di password affidabile, imparare a riconoscere le truffe di phishing, evitare di piratare il software e proteggere il tuo Wi-Fi domestico con una password WPA2.

Anche se sembrano consigli ovvi, è importante ricordare che un attacco di malware o ransomware può causare danni considerevoli, quindi assicurati di seguire le linee guida per rimanere al sicuro online.

Conclusioni

In conclusione, ci sono alcune cattive abitudini che possono causare danni al tuo computer. Una di queste è la pulizia insufficiente del tuo PC. L’accumulo di polvere può causare surriscaldamento e malfunzionamenti dei componenti interni. Una pulizia regolare può prevenire questo problema. Inoltre, la scarsa gestione dei cavi può causare problemi di surriscaldamento e persino incendi. Assicurati di organizzare i cavi in modo pulito e di evitare di attorcigliarli o strapparli violentemente dal muro.

Un’altra cattiva abitudine è l’uso di dispositivi di protezione da sovratensione scadenti o obsoleti. I picchi di tensione possono causare danni permanenti ai componenti del tuo PC, quindi assicurati di utilizzare un limitatore di sovratensione dedicato o, se possibile, un gruppo di continuità. Non dimenticare di sostituirlo ogni tre o cinque anni per garantire la massima protezione.

L’uso di un antivirus sul tuo computer è essenziale per proteggerti da malware e virus. Mentre la funzionalità Windows Defender integrata di Microsoft è diventata abbastanza buona, può essere utile utilizzare un software aggiuntivo come Malwarebytes Anti-Malware per una protezione extra. In ogni caso, è importante mantenere il tuo software sempre aggiornato e utilizzare un buon gestore di password per proteggerti da eventuali truffe di phishing.

Infine, è importante ricordare di utilizzare il tuo laptop con attenzione. Il cavo di alimentazione del tuo laptop ti accompagna ovunque e può essere soggetto a attorcigliamenti e strappi violenti dal muro. Assicurati di staccare sempre il caricabatterie dalla presa, non dal cavo, per evitare il rischio di incendi.

In generale, prevenire queste cattive abitudini può aiutare a prolungare la vita del tuo PC e prevenire costosi problemi di riparazione o sostituzione. Assicurati di tenere a mente questi consigli per mantenere il tuo computer al sicuro e in ottime condizioni.