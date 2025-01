BYD presenta il nuovo SUV elettrico ATTO 2 al Salone di Bruxelles 2025, puntando sul mercato europeo

Il Salone dell'Auto di Bruxelles 2025 si è rivelato un palcoscenico importante per BYD, che ha svelato il nuovo SUV compatto elettrico ATTO 2. Questo veicolo, che si distingue per la sua accessibilità nel vasto panorama dei SUV elettrici, è dotato delle innovative tecnologie Batteria Blade e Cell-to-Body, destinato a conquistare il mercato europeo sempre più orientato verso soluzioni sostenibili e innovative.

L'espansione di BYD nel mercato europeo

Con il lancio dell'ATTO 2, BYD segna un passo significativo nella sua strategia di espansione in Europa. Il segmento dei SUV compatti è noto per la sua crescente popolarità e la casa automobilistica cinese intende sfruttare al meglio questa opportunità. Stella Li, Executive Vice President di BYD, ha sottolineato come l'ATTO 2 componga un'offerta versatile, capace di attrarre una vasta gamma di clienti. Il mix di tecnologia avanzata, prestazioni e comfort rende l'ATTO 2 un'alternativa interessante per chi cerca un SUV urbano elettrico.

La progettazione dell'ATTO 2 si integra perfettamente nella visione di BYD di produrre veicoli non solo performanti ma anche facili da utilizzare nella vita quotidiana. Con dimensioni di 4.310 mm di lunghezza, 1.830 mm di larghezza e 1.675 mm di altezza, questo nuovo modello si presenta come una soluzione compatta e maneggevole, perfetta per le città europee. Il passo di 2.620 mm consente di ottimizzare lo spazio interno, assicurando comfort e praticità nei viaggi.

Design accattivante e funzionale

L'aspetto estetico dell'ATTO 2 è caratterizzato da una serie di dettagli che ne delineano l'identità moderna. La presenza di fari full-LED, insieme ad una griglia anteriore elegante, contribuisce a creare un'immagine equilibrata e accattivante. Le luci posteriori a forma di "nodo cinese" sono un particolare distintivo che richiama il background culturale del marchio, rendendo il veicolo facilmente riconoscibile.

L'attenzione al design non si ferma all'esterno. Anche l'abitacolo dell’ATTO 2 merita un'analisi approfondita. La fusione di linee geometriche e materiali di alta qualità garantisce un ambiente accogliente e pratico. La console centrale è dotata di controlli fisici intuitivi, offrendo un'interazione immediata e un'esperienza di guida fluida. Un tetto panoramico in vetro contribuisce a far sembrare l'abitacolo ancora più spazioso e luminoso, creando un'atmosfera piacevole per tutti i passeggeri.

Capacità e tecnologia avanzata

Uno degli aspetti più interessanti dell'ATTO 2 è la sua capacità di carico. Con un bagagliaio che offre 400 litri di spazio, espandibile fino a 1.340 litri grazie ai sedili posteriori abbattuti, il SUV supera di gran lunga molti veicoli familiari a motore tradizionale. Questa soluzione rende l’ATTO 2 perfetto per chi ha bisogno di praticità quotidiana senza compromettere lo stile.

Il nuovo SUV sfrutta la piattaforma e-Platform 3.0 di BYD e introduce per la prima volta la tecnologia Cell-to-Body. Questo approccio innovativo elimina i confini tra batteria e telaio, aumentando la rigidità della struttura e l'efficienza. La Batteria Blade, realizzata in fosfato di ferro e litio , offre notevoli vantaggi in termini di sicurezza e durata, adattandosi anche a condizioni climatiche estreme.

Al lancio, l'ATTO 2 sarà dotato di una batteria da 45,1 kWh, in grado di garantire un'autonomia WLTP di 312 km. La potenza del motore anteriore è fissata a 130 kW, proporzionando al veicolo prestazioni adeguate per l'uso urbano e extraurbano. Una variante che prevede una batteria di maggiore capacità è prevista nei mesi successivi, ampliando ulteriormente le opzioni per i clienti.

Prossime novità e obiettivi di mercato

BYD ha dichiarato che nei prossimi giorni rilascerà dettagli completi riguardo a specifiche, dotazione e gamma del nuovo ATTO 2. La data di lancio prevista in Europa è fissata per febbraio 2024, momento in cui il mercato potrà valutare a fondo le potenzialità di questo SUV compatto. Con l'ATTO 2, BYD non solo intende arricchire la propria offerta europea, ma anche consolidare una posizione di leadership nel crescente mercato dei veicoli elettrici.

La competitività non si basa solo su tecnologia e design, ma anche su un prezzo accessibile che possa attrarre un pubblico sempre più vasto. Questo approccio mira ad affermare il marchio BYD come un attore rilevante nel panorama automobilistico europeo, sempre più spostato verso soluzioni green e sostenibili.