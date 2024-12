Broadcom rende gratuiti VMware Workstation Pro e Fusion Pro per uso personale e commerciale

Nel corso del 2024, Broadcom ha effettuato una significativa mossa strategica nel mondo della virtualizzazione. VMware Workstation Pro e Fusion Pro per Mac sono ora disponibili senza alcun costo per gli utenti, sia per uso personale che commerciale. Questa opportunità consente a chiunque di scaricare e installare le soluzioni di virtualizzazione desktop di VMware, rimanendo però senza la possibilità di acquisto. Inoltre, i possessori di licenze attive, ottenute prima della gratuità del software, continueranno a ricevere supporto tecnico durante la validità della loro licenza.

Le novità e i dettagli dell'aggiornamento alla versione 17.6.2 di VMware Workstation Pro

L'aggiornamento recentemente rilasciato per VMware Workstation Pro, che porta il software alla versione 17.6.2, ha l'obiettivo di risolvere alcuni problemi segnalati dagli utenti, segnatamente per le piattaforme Windows e Linux. Nonostante il passaggio a un modello di licenza gratuito, le novità apportate sono esigue, ponendo l'accento su "bug fix" richiesti dagli utenti. Tra le principali correzioni implementate figura un malfunzionamento noto degli utenti Linux, in particolare un crash dell'applicazione che si verifica dopo l’uso di Snapshot Manager.

Un'altra problematica affrontata nell'update riguarda i blocchi provocati dal tentativo di acquisire o utilizzare snapshot su macchine virtuali guest Linux, ora risolta con successo. Inoltre, il problema del processo kernel kcompactd, che causava il blocco delle macchine virtuali su host Linux, appare anch'esso corretto. Tuttavia, resta irrisolto il problema collegato alla funzionalità multi-monitor di VMware, per il quale non è stata presentata una soluzione alternativa al momento.

Questo aggiornamento rappresenta anche un'importante novità dal momento in cui il software ha adottato la politica di licenza gratuita. Infatti, durante la fase di installazione della VMware Workstation Pro 17.6.2, non è più richiesta l'input di una chiave di licenza, semplificando ulteriormente l'esperienza degli utenti.

L'accesso alle tecnologie di virtualizzazione con VMware

Per gli utenti Linux, VMware offre accesso a un'ampia gamma di tecnologie di virtualizzazione e software. È da notare che molte delle risorse disponibili sono gratuite e open source, offrendo ulteriore flessibilità ai professionisti e agli sviluppatori che operano nel settore. Nonostante VMware Workstation Pro rimanga un software di tipo closed source, la nuova versione 17.6.2 è facilmente accessibile per il download dal sito ufficiale di Broadcom.

Per accedere al download, è necessario creare un account gratuito. Questo passaggio è essenziale per tutti coloro che desiderano beneficiare delle funzionalità avanzate di VMware, continuando così a soddisfare le esigenze di virtualizzazione in un mercato in continua evoluzione.

Con queste modifiche, Broadcom punta a garantire una maggiore diffusione del proprio software, mantenendo al contempo un alto standard di qualità attraverso aggiornamenti mirati e costanti nel corso degli anni.