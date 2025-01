Bosch lancia Battery Lock: la nuova funzione per proteggere le batterie delle eBike dai furti

Nel mondo delle bici elettriche, la sicurezza delle batterie è diventata una priorità fondamentale per chi acquista una eBike. Bosch eBike Systems, noti per le loro innovazioni nel settore, ha presentato al CES 2025 di Las Vegas una novità interessante: Battery Lock, una funzione digitale che offre una protezione avanzata contro i furti, mirando a tranquillizzare gli utenti.

Cos'è Battery Lock e come funziona

Battery Lock rappresenta un passo significativo nell'evoluzione della sicurezza delle eBike. Questo sistema non solo protegge meccanicamente le batterie rimovibili come il PowerTube e il PowerPack, ma aggiunge un ulteriore strato di sicurezza a livello digitale. Quando Battery Lock è attivato tramite l'app eBike Flow, la batteria si blocca automaticamente quando l'eBike viene spenta. Se un malintenzionato tenta di rimuovere la batteria e inserirla in un'altra eBike con sistema Bosch, il supporto del motore alla pedalata si disattiva, rendendo l'intero veicolo inutilizzabile.

Questa innovazione non solo contrasta i furti, ma rende praticamente impossibile rivendere una batteria rubata. Infatti, il dispositivo è progettato per proteggere uno degli elementi più costosi e preziosi di una eBike, fornendo ai clienti una maggiore tranquillità quando parcheggiano il proprio mezzo.

Le caratteristiche principali del sistema

Una delle caratteristiche più interessanti di Battery Lock è la sua compatibilità con un'ampia gamma di batterie e combinazioni di batterie del sistema intelligente. Gli utenti possono utilizzare diverse chiavi digitali per gestire il sistema: oltre all'app eBike Flow, è possibile utilizzare i display Kiox 300 o Kiox 500. Queste chiavi digitali rendono la gestione del sistema semplice e accessibile.

Inoltre, Battery Lock consente agli utenti di disattivare la funzione quando desiderano condividere la batteria con familiari o amici, rendendola flessibile per l'uso condiviso. Si prevede che questa opzione di sicurezza potrà essere installata facilmente over-the-air tramite l’app eBike Flow, una prassi comune per le eBike Bosch dotate del sistema intelligente.

Quando sarà disponibile Battery Lock

Battery Lock sarà disponibile a partire dall'estate 2025 come parte di un abbonamento a pagamento a Flow+, l'app di Bosch per la gestione delle eBike. Questo rappresenta una mossa strategica per l'azienda, che punta a consolidare la propria posizione nel settore delle bici elettriche e a soddisfare le crescenti esigenze di sicurezza dei propri clienti. Con questa innovazione, Bosch intende garantire che, in futuro, nessuna eBike con il loro sistema venga rubata, proseguendo così il loro impegno nel innovare e migliorare l'esperienza degli utenti nel mondo della mobilità sostenibile.

Con una crescente attenzione per le soluzioni di sicurezza nel settore della mobilità elettrica, Bosch si posiziona sempre più come un leader in questo campo, attento alle esigenze dei ciclisti e alle sfide moderne.