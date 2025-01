Belkin svela le ultime novità al CES 2025 con un focus su sostenibilità e innovazione tecnologica

Il CES 2025, in programma a Las Vegas dal 7 all'11 gennaio, ha visto Belkin presentare una serie di nuovi prodotti nell'ambito della tecnologia mobile e audio, con un forte impegno verso la sostenibilità. L'azienda ha aggiornato i materiali utilizzati, incorporando plastica riciclata per ridurre l'impatto ambientale. Questo articolo esplora le ultime invenzioni di Belkin, analizzando le loro caratteristiche innovativi e l'impatto che queste possono avere sul mercato.

L'impegno di Belkin per la sostenibilità

Belkin ha compiuto notevoli progressi nel suo obiettivo di ridurre l'uso di plastica vergine. L'azienda ha rinnovato la composizione di oltre 359 prodotti, sostituendo 432 tonnellate di plastica nuova con materiali riciclati post-consumo . Questo è un chiaro passo avanti in termini di responsabilità ambientale. I nuovi accessori, tra cui caricabatterie e cavi, saranno realizzati utilizzando tra l'85 e il 90% di materiali PCR, aderendo così a standard di sostenibilità più rigorosi.

Questa iniziativa non si limita solo ai prodotti: anche il packaging sarà interamente privo di plastica, contribuendo a una significativa riduzione delle emissioni di CO2 equivalenti, stimata fino all'84,8%. Tale strategia non solo attira l'attenzione dei consumatori consapevoli, ma dimostra anche come l'innovazione tecnologica possa combinarsi con il rispetto per l'ambiente.

Introduzione di nuovi accessori di ricarica

Tra le novità presentate al CES 2025, un prodotto di spicco è il tappetino di ricarica wireless magnetica BoostCharge Pro. Questo accessorio è progettato per fornire ricarica rapida fino a 15 W, dotato di un sistema di aggancio magnetico per posizionare con precisione il dispositivo. È realizzato con plastiche riciclate e sarà disponibile in due colori: bianco e nero. L'arrivo sul mercato è atteso per giugno 2025, con un prezzo base di 21,99€.

Un'altra interessante proposta è il caricabatteria USB-C compatto: questa piccola unità può alimentare una gamma di dispositivi, dagli smartphone ai laptop. Dispone di poli pieghevoli, rendendolo particolarmente utile per chi è sempre in movimento. Le opzioni di potenza variano da 45 W a 65 W, con prezzi che partiranno da 29,99€. La versatilità e le dimensioni ridotte di questo prodotto lo rendono un must-have per i viaggiatori.

Power bank e auricolari: novità pratiche per ogni esigenza

Belkin ha anche lanciato una moderna power bank da 20.000 mAh, concepita per ricaricare diversi dispositivi in modo rapido ed efficiente. Supportando la ricarica rapida PD , questo prodotto è in grado di ricaricare un iPhone 16 Pro dall'0 al 50% in 25 minuti. Con il cavo USB-C integrato e le porte addizionali, è possibile alimentare fino a tre dispositivi simultaneamente. La power bank è prevista per maggio 2025, con un costo di 44,99€.

Inoltre, i nuovi auricolari SoundForm Anywhere si distinguono per la loro ergonomia e durata della batteria, offrendo un comfort prolungato durante l'uso quotidiano. La durata della batteria può arrivare fino a 27 ore e la ricarica rapida consente di ottenere 90 minuti di riproduzione in soli 10 minuti. Questi auricolari, pronti per il mercato nel secondo trimestre del 2025, si propongono come una soluzione versatile per chi vive uno stile di vita attivo.

Innovazione nel suono con cuffie e kit per creator

Belkin ha introdotto anche le cuffie over-ear SoundForm Isolate, caratterizzate dalla cancellazione attiva del rumore e da un design pieghevole. Con un'autonomia che arriva fino a 60 ore, queste cuffie sono perfette per chi desidera immergersi nella musica senza distrazioni esterne. Saranno disponibili per l'acquisto a 49,99€, con un'ottima qualità audio garantita da driver da 40 mm.

Un'altra novità interessante è il kit per creator Stage, un pacchetto completo per influencer e youtuber in erba. Questo kit comprende un treppiede, un supporto magnetico per smartphone e microfoni clip-on, tutto progettato per facilitare la creazione di contenuti audio e video di alta qualità. La disponibilità è prevista per maggio 2025, ma i dettagli sul prezzo sono ancora in fase di definizione.

PowerGrip: un accessorio multifunzionale

Infine, Belkin ha presentato PowerGrip, un prodotto rivolto a chi crea contenuti o ha bisogno di ricaricare il proprio smartphone in modo funzionale. Combina una batteria da 10.000 mAh e una impugnatura per il telefono, oltre a porte USB-C. La disponibilità di questo accessorio è programmata per maggio 2025, ma il prezzo è ancora da stabilire. Questo dispositivo rappresenta un’eccellente opzione per chi necessita di praticità e potenza in movimento, rispondendo alle esigenze di un pubblico sempre più esigente.