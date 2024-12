Audi A3 Sportback TFSI e: Le novità tecnologiche del modello ibrido plug-in

L'Audi A3 Sportback TFSI e si prepara a dominare il segmento delle vetture compatte premium ibride plug-in, con aggiornamenti tecnici che mirano a migliorare sia l'efficienza che le prestazioni. Questo modello, divenuto il PHEV più venduto del marchio in Italia negli ultimi tre anni, si inserisce in una strategia più ampia di elettrificazione da parte della casa automobilistica tedesca. Con un rinnovato focus sulla sostenibilità, Audi prevede di lanciare nuovi veicoli ibridi plug-in, ampliando così la propria gamma di opzioni elettrificate.

Caratteristiche del nuovo motore

Il vero cuore della nuova A3 Sportback TFSI e è rappresentato dal motore 1.5 TFSI evo2, che sostituisce il precedente 1.4 TFSI. Questo propulsore all'avanguardia adotta il ciclo Miller, una tecnologia che migliora l'efficienza sfruttando un rapporto ottimale tra compressione ed espansione. Tra le innovazioni apportate, c'è l'iniezione diretta della benzina a 350 bar, un sistema di raffreddamento delle camere di combustione migliorato e pistoni dotati di canali per il controllo della temperatura.

In aggiunta, il motore elettrico è stato potenziato, con un nuovo motore sincrono a magneti permanenti che eroga 116 CV. Questo incremento della potenza rappresenta un passo significativo verso prestazioni elevate nel suo segmento. La batteria agli ioni di litio, ora rinnovata, presenta una capacità nominale di 25,7 kWh, quasi raddoppiando rispetto al modello precedente. L'autonomia in modalità elettrica raggiunge fino a 141 chilometri, secondo il ciclo WLTP. La versione top di gamma, contrassegnata come 45 TFSI e, sviluppa una potenza totale di 272 CV, consentendo un'accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 6,3 secondi e raggiungendo una velocità massima di 237 km/h. Anche la variante 40 TFSI e, con i suoi 204 CV, offre prestazioni notevoli, completando lo scatto in 7,4 secondi.

Innovazioni nel sistema di ricarica

Uno dei punti più interessanti dell'aggiornamento riguarda il sistema di ricarica. Per la prima volta su un modello ibrido plug-in Audi, il veicolo offre la possibilità di ricarica rapida in corrente continua fino a 50 kW. Questo significa che la batteria può essere ricaricata dal 10% all'80% in meno di 30 minuti. Inoltre, la vettura è compatibile con la ricarica in corrente alternata fino a 11 kW, triplicando così la potenza rispetto alla versione precedente. Questa novità pone la nuova A3 Sportback TFSI e all'avanguardia nel suo segmento anche per quanto riguarda i tempi di ricarica.

Efficienza e prestazioni nel test drive

Durante un test drive della versione con 204 CV, è emerso quanto questa vettura riesca a coniugare performance e efficienza. La guida, sportiva ma confortevole, offre un abitacolo di alta qualità, anche se con piccoli dettagli che potrebbero essere migliorati. L'assemblaggio appare solido, privo di scricchiolii fastidiosi.

Le modalità di guida disponibili influenzano notevolmente il comportamento dinamico del veicolo. In modalità "Dynamic" si possono apprezzare la reattività dello sterzo e la precisione dell'anteriore, mentre in modalità "Efficiency" si intensifica l'attenzione sui consumi. In particolare, l'autonomia in modalità elettrica ha mostrato di superare i 100 km, rendendo questa auto perfetta per l'uso quotidiano, come il tragitto casa-lavoro. Una volta esaurita l'autonomia elettrica, il motore da 1.5 litri ha dimostrato di essere estremamente efficiente, con consumi medi che sfiorano i 20/21 km/l in condizioni di guida mista, un risultato che merita attenzione.

Accesso alla ricarica e prezzo della nuova A3 Sportback

Audi ha reso più facile l'accesso all'infrastruttura di ricarica introducendo il network Audi charging, ora attivo in 29 paesi europei e con oltre 700.000 punti di ricarica, di cui 52.000 in Italia. Attraverso un'unica card o app, gli utenti possono accedere a tariffe preferenziali, facilitando l'utilizzo quotidiano del veicolo.

La nuova A3 Sportback TFSI e sarà disponibile nelle concessionarie italiane a partire dal primo trimestre 2025, con un prezzo di partenza fissato a 48.400 euro per la versione 40 TFSI e Business. Per chi cerca maggiore potenza, la versione 45 TFSI e S line edition partirà da 52.500 euro, confermando la proposta di Audi per una mobilità più sostenibile e performante.