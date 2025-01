Attenzione agli utenti di Google Chrome: aggiornamento di sicurezza critico in arrivo

Utilizzatori di Google Chrome, fate attenzione! È stata emessa un'allerta di sicurezza per gli utenti di questo browser, che interessa miliardi di persone su molte piattaforme, ad eccezione di iOS. Chi utilizza Chrome su dispositivi Android e su altri sistemi operativi deve prestare particolare attenzione a questa nuova comunicazione. Solo la settimana scorsa si era parlato di un altro allerta sicurezza legato a questo popolare browser. I sistemi vulnerabili includono Android, Linux, macOS e Windows, ed è cruciale garantire la propria sicurezza online.

Gli aggiornamenti recenti di Google Chrome

Google ha rilasciato la versione 132.0.6834.122 di Chrome per Android, mentre per Windows e Mac sono disponibili le versioni 132.0.6834.110 e 132.0.6834.111. Gli utenti Linux possono aspettarsi la versione 132.0.6834.110. Google ha comunicato che gli aggiornamenti saranno disponibili nei prossimi giorni e settimane. È fondamentale che gli utenti eseguano l'aggiornamento per proteggere i propri dati e la propria privacy.

Vulnerabilità da tenere sotto controllo

Le vulnerabilità recentemente identificate, contrassegnate come CVE-2025-0611 e CVE-2025-0612, sono considerate ad alta severità. Esse possono comportare accessi non autorizzati a dati sensibili, blocchi di sistema e l'esecuzione di codice arbitrario. Questa ultima vulnerabilità è particolarmente preoccupante poiché permette a un attaccante di iniettare ed eseguire codice maligno. Per questo motivo, Google raccomanda vivamente a tutti i suoi utenti di aggiornare il browser al più presto per garantire che il proprio sistema non venga compromesso.

Come aggiornare Google Chrome su Android e PC

Per chi utilizza Chrome su Android, è facile eseguire l'aggiornamento. Basta aprire l'applicazione, cliccare sull'icona con tre puntini nell'angolo in alto a destra e selezionare "Assistenza e feedback". Da lì, è possibile premere "Aggiorna Google Chrome" per consentire l'aggiornamento automatico non appena sarà disponibile. Le istruzioni dettagliate includono:

Aprire l'app Play Store. Cliccare sull'icona del profilo in alto a destra. Selezionare "Gestisci app e dispositivo". Nella sezione "Aggiornamenti disponibili", trovare Chrome. Cliccare su "Aggiorna" accanto all'app.

Inoltre, per gli utenti di computer, la pagina di assistenza di Chrome fornisce indicazioni su come verificare l'aggiornamento della versione attuale del browser, oltre a suggerimenti per gli aggiornamenti su dispositivi iPhone e iPad.

È positivo continuare a usare Google Chrome?

Con tutti questi aggiornamenti di sicurezza, viene da chiedersi se sia ancora conveniente avere Google Chrome installato sui propri dispositivi, considerando anche la vasta gamma di browser di terze parti disponibili. Tuttavia, dal momento che molti telefoni Android vengono venduti con Chrome come browser predefinito, è fondamentale assicurarsi che la propria versione sia sempre aggiornata per evitare di incorrere in problemi legati alla sicurezza. Mantenere aggiornato il browser riduce i rischi di vulnerabilità e garantisce una navigazione più sicura e protetta.